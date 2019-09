Am Unfallauto des schwer verletzten Rotenburgers entstand Totalschaden. (FEUERWEHR)

Tarmstedt. Er wurde im Rettungshubschrauber in das Rotenburger Diakonieklinikum geflogen. Laut Polizei war der Mann am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr mit seinem Toyota-Kleinwagen auf der Kreisstraße 145 von Tarmstedt aus in Richtung Neu Sankt Jürgen unterwegs, als er über den Gegenfahrstreifen hinweg nach links von der Fahrbahn abkam. Im Seitenraum prallte das Fahrzeug des Rotenburgers, der allein im Auto saß, gegen einen Baum. An dem Unfallfahrzeug entstand Totalschaden.