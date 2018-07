Vier Tage Messe

70. Tarmstedter Ausstellung hat begonnen

André Fesser (mit dpa)

Los gehts! Am Freitag ist in Tarmstedt die 70. Tarmstedter Ausstellung eröffnet worden. Zur Eröffnung mit Ministerin und Erbsensuppe waren 800 Gäste geladen. Vier Tage geht es in Tarmstedt nun rund.