Ein Mann hebelt mit einem Brecheisen eine Tür auf (Symbolfoto). (Robert Schlesinger)

Landkreis Rotenburg. Die Kriminalität im Landkreis Rotenburg geht weiter zurück. Dieses Fazit zog Polizeidirektor Torsten Oestmann als Leiter der Polizeiinspektion Rotenburg bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2019. Waren es im Jahr 2013 noch 10 544 Taten, so sei die Anzahl bis zum vergangenen Jahr kontinuierlich auf 8506 und damit deutlich um knapp 20 Prozent gesunken. Mit rund 5200 Taten je 100 000 Einwohner liege der Landkreis Rotenburg deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von zuletzt 6710. Er hoffe, dass diese erfreuliche Entwicklung das Sicherheitsgefühl in der Bevölkerung stärken werde.

Die Aufklärungsquote von 64,78 Prozent sei ebenfalls der bisherige Höchstwert. Von den 8506 Taten konnten die Beamten in 5510 Fällen Tatverdächtige ermitteln. Damit gelten zwei von drei Taten als geklärt. In der übergeordneten Polizeidirektion Lüneburg mit ihren sechs Inspektionen Lüneburg/Lüchow/Uelzen, Heidekreis, Stade, Harburg, Celle und Rotenburg ist die Zahl der Straftaten von 73 378 im Jahr 2018 auf 73 975 um 0,8 Prozent leicht gestiegen. Die Aufklärungsquote hat sich leicht auf 64,27 Prozent verbessert.

Sieben versuchte und vollendete Tötungsdelikte weist die Kriminalstatistik für 2019 im Bereich der Polizeiinspektion Rotenburg aus. Bei fünf Taten handelt es sich um Vorfälle aus dem Vorjahr, die erst im vergangenen Jahr abgeschlossen wurden. In einem Fall von fahrlässiger Tötung kam ein Kleinkind auf dem elterlichen Grundstück zu Tode. Einen Fall von versuchtem Totschlag bearbeitet das Polizeikommissariat Zeven. Im Oktober hatte ein damals 53-jähriger Mann eine 30-jährige Frau gewürgt und bedroht.

Tätern das Leben schwer machen

Die Anzahl der Wohnungseinbrüche sei 2019 auf einem niedrigen Niveau geblieben. 2018 wurden 269 Taten gemeldet, 2019 waren es 267 Einbrüche. In 102 Fällen blieb es beim Versuch. 72 Einbrüche wurden aufgeklärt – mit einer Aufklärungsquote von knapp 27 Prozent liegen die Ermittler im Landkreis Rotenburg leicht über den Direktions- und Landeswerten. Die Verhinderung und Aufklärung von Wohnungseinbrüchen stehe weiterhin ganz oben auf der Agenda der Polizei. „In diesem Deliktsbereich, der das Sicherheitsgefühl besonders beeinträchtigt, sind die stetigen Verbesserungen der technischen Sicherungen eine wesentliche Komponente, den Tätern das Leben schwer zu machen. Nach wie vor sind wir auf alle verdächtig wirkenden Beobachtungen angewiesen, um schnell und erfolgreich agieren zu können“, erklärt Petra Guderian, Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes in Rotenburg.

Auch die Anzahl der einfachen und schweren Diebstähle ist im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Beamten verzeichneten 2556 Taten – das sind 324 Fälle weniger als 2018. Bei den Fahrraddiebstählen blieb die Anzahl der Taten konstant. 2019 wechselten 472 Räder durch Diebstahl ihren Besitzer. In 104 Fällen ermittelte die Polizei Tatverdächtige. Das entspricht einer Aufklärungsquote von über 22 Prozent. In diesem Zusammenhang weisen die Ordnungshüter noch einmal auf die Aktionen „Anschließen statt Abschließen“ und „Fahrrad sucht Anschluss“ hin. Erfahrungsgemäß reiche es nicht aus, die zum Teil teuren Räder nur abzuschließen. Besser sei es sein Fahrrad beispielsweise an ein Verkehrszeichen, einen Lichtmast oder ein anderes Rad anzuschließen.

Einen ebenfalls positiven Trend erkennt die Polizei bei den Raubtaten. 36 Fälle waren es 2019, neun weniger als 2018. In 29 Fällen überführte die Polizei einen Täter und erreichte damit eine Aufklärungsquote von über 80 Prozent. Bei den anderen Rohheitsdelikten, das sind vor allem Körperverletzungen und Freiheitsdelikte, verzeichnet die Kriminalstatistik mit 1573 Taten einen fast unveränderten Stand. Körperverletzungen werden in der Regel aufgeklärt, da sich Täter und Opfer meistens bekannt sind. Die Aufklärungsquote liege bei deutlich über 90 Prozent.

Regelmäßig die Passwörter wechseln

Betrügereien und Cybercrime nehmen weiter zu: Waren es 2018 noch 1063 Fälle, wurden 2019 schon 1256 Betrugsverfahren eingeleitet. Im digitalen Zeitalter spielten vor allem Internetbetrügereien, wie zum Beispiel bei privaten Käufen im Netz, immer noch eine große Rolle. Immer wieder würden über das Internet gekaufte Waren von privaten Anbietern nicht geliefert oder für verkaufte Dinge bleibe das Geld aus. Aber auch die Übernahme und Manipulation von fremden Computern, Identitätsdiebstahl, Datenmissbrauch und Abo-Fallen beschäftigten die Beamten. Um sich vor finanziellem Schaden zu schützen, empfehlen die Experten der Polizei, nicht leichtfertig Personen bezogene Daten zu veröffentlichen, in den sozialen Netzwerken nicht wahllos Freundschaftsanfragen zu akzeptieren, die Geräte mit Antivirensoftware, Firewalls und Updates aktuell zu halten und regelmäßig die Passwörter zu wechseln.

Sorgen bereiten den Beamten immer noch die Anrufe von falschen Polizisten, angeblichen Enkeln und Betrügern, die den Menschen hohe Gewinne versprechen und es tatsächlich auf deren Geld abgesehen haben. In einigen Bereichen des Landkreises kam es regelmäßig zu einer ganzen Flut von Anrufen falscher Polizisten. Beharrlich versuchten die organisierten Täter vor allem ältere Menschen mit erfundenen Geschichten dazu zu bewegen, ihre Wertgegenstände, die sie zu Hause aufbewahrten, in die Hände der Kriminellen zu geben. Fast alle Angerufenen verhielten sich richtig und legten auf. In zwei Fällen hatten die Täter Erfolg. Einmal händigten sie den falschen Polizisten Gold, in einem anderen Fall eine fünfstellige Summe Bargeld aus. Bei zwei vollendeten Enkeltricks wurden die gutgläubigen Senioren jeweils um zehntausend Euro betrogen.

Für 2019 verzeichnet die Statistik 106 Straftaten gegenüber Polizeibeamten. Dabei handelte es sich häufig um Widerstandshandlungen wie Treten, Schlagen und Spucken bei polizeilichen Standardmaßnahmen. Aber auch den ausgestreckten Mittelfinger bekamen die Beamten als Beleidigung oft zu sehen.

Mit einem Sprung gerettet

Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen wurde ein Beamter gewürgt und an eine Hauswand gedrückt. Dann erhielt er einen Schlag ins Gesicht. In drei weiteren Fällen wurden die Polizisten mit Gegenständen attackiert. So erhob ein Beschuldigter eine Bierflasche gegen einen Beamten. Dann folgten ein Stoßen, eine Kopfnuss und eine Morddrohung. In einem anderen Fall sollte eine Frau nach einer Suizidankündigung in die Psychiatrie eingewiesen werden. Sie drohte eine Schere gegen die Einsatzkräfte einzusetzen. Bei einer routinemäßigen Geschwindigkeitskontrolle wollte ein mit Warnweste bekleideter Beamter einen Autofahrer mit der Anhaltekelle stoppen. Weil der Mann einfach weiterfuhr, musste sich der Polizist mit einem Sprung auf die Gegenfahrbahn retten. Bei einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt bekam eine Beamtin das Knie des alkoholisierten Beschuldigten gegen ihren Kopf. Vier Polizisten mussten den Randalierer überwältigen.