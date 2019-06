Die Teilnehmer machen sich auf den Weg, die Strecke von 5000 Metern zu meistern – der Fischerhuder Sommerlauf bot drei verschiedene Strecken. Erstmals wurde die sportliche Veranstaltung von einem Milchfest begleitet, das aus einer Wette entstanden ist. (Sebi Berens)

Fischerhude. Der Sommer hat längst Einzug in Deutschland gefunden. Passend dazu fand jetzt der 6. Fischerhuder Sommerlauf statt. Erwachsene und Kinder waren eingeladen zu dem Rundlauf um das Künstlerdorf. Organisiert wurde der Sommerlauf von den „Sportfreunden Fischerhude“. Jede Startgebühr von fünf Euro ging an gemeinnützige Projekte in Fischerhude.

Bevor der Sommerlauf am Sonnabendabend allerdings starten konnte, stand am Nachmittag noch eine zweite große Veranstaltung an. Zum ersten Mal gab es in diesem Jahr das sogenannte Milchfest. Auf diesem konnten sich auch alle später startenden Läufer bei einem Glas Milch noch ein wenig vor dem sportlichen Ereignis entspannen.

Hintergrund für diese neue Veranstaltung war eine verlorene Wette. Beim Sommerlauf im vergangenen Jahr ging einer der Sportfreunde eine Wette mit der örtlichen Bäuerin Anna Puvogel ein. Wenn mindestens 610 Teilnehmer nach Fischerhude kommen würden, müssten die Sportfreunde 3000 Liter Milch von Puvogel kaufen – am Ende wurden es sogar über 800 Teilnehmer.

Aus der Not wurde eine Tugend gemacht, und das Milchfest ins Leben gerufen. Vor dem Bioladen „Brünnings Scheune“ gab es deshalb nun allerlei Milchprodukte zu entdecken, unter anderem eine reichhaltige Auswahl an Milchshakes und Eiscreme. Für den Haushalt konnten die Besucher Käse erwerben, der unter anderem mit Paprika oder Knoblauch verfeinert worden war. Wer kein Geld zum Einkaufen erübrigen wollte, konnte sich am Glücksrad versuchen und ein Eis oder einen Milchshake gewinnen.

Geschmackssinn wird getestet

Dies war jedoch nicht die einzige Art von Unterhaltung. So galt es an einem der Stände, seinen Geschmackssinn unter Beweis zu stellen und drei verschiedene Milchsorten zu probieren sowie anschließend zu erraten. „Das glaube ich ja nicht“, zeigte sich ein Gast besonders überrascht, als sich eine der Proben als pflanzlich hergestellte Milch entpuppen sollte.

Die jüngsten Gäste waren beim Kinderschminken oder Milchtüten bemalen gut beschäftigt. Als besonders beliebt, stellte sich eine große künstliche Kuh heraus, an der jeder seine Fähigkeiten beim Melken erproben durfte. Danach waren die Besucher eingeladen, sich an einem extra eröffneten Infostand über den Wert der Milch zu informieren. „Kein Tag ohne Milch“ lautete das angepriesene Motto. Die Besucher staunten über die vielen interessanten Milchfakten, die es zu entdecken galt. Beispielsweise halte ausgerechnet Deutschland den jährlichen Rekord für Milchverbrauch.

Gemütliche Atmosphäre

Die Coverband Circlett sorgte mit ihrer Akustikmusik für eine gemütliche Atmosphäre auf dem Milchfest. Ein gefülltes Plantschbecken brachte die bei diesen sommerlichen Temperaturen notwendige Abkühlung. „Hier ist es einfach entspannt“, war die Meinung einiger Gäste, die es sich gerade in den aufgestellten Liegestühlen gemütlich machten. Für andere Besucher bedeutete die Zeit des Milchfestes aber auch die Vorbereitung auf den Sommerlauf. Einige sah man bereits auf dem Platz vor- und zurückjoggen.

Der Weg des Sommerlaufs führte jeden Teilnehmer einmal durch Fischerhude. Drei verschiedene Versionen der Strecke standen zur Auswahl. Kinder konnten harmlos mit einem 1000-Meter-Lauf beginnen, während die ganz Sportlichen ihr Können auf der Zehn-Kilometer-Strecke unter Beweis stellten. Musikalisch untermalt wurde der Lauf durch das Dorf von DJ D-Atich. Nach dem Sommerlauf machten es sich die Läufer noch bei einem Cocktail vor „Brünnings Scheune“ gemütlich. Der Platz wurde für diesen Zweck extra sommerlich hergerichtet.