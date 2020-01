Nach einem Unfall im Lilienthaler Ortsteil Seeberger ist eine 84-Jährige nun gestorben. (Friso Gentsch)

Lilienthal. Die 84-jährige Frau, die am Sonnabendnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Seeberger Landstraße in Lilienthal schwer verletzt wurde, ist tot. Sie erlag am Dienstag in einem Bremer Krankenhaus ihren Verletzungen. Zu dem schweren Verkehrsunfall war es gekommen, als ein 84-jähriger Bremer, in dessen Auto die Rentnerin als Beifahrerin saß, mit seinem Mercedes von der Hexenberger Straße auf die Seeberger Landstraße einbiegen wollte und dabei einen Wagen übersah. Der 84-Jährige wurde schwer verletzt, der 39 Jahre alte Fahrer des anderen Pkw leicht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Straße am Sonnabend vollständig gesperrt worden. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Angaben der Polizeibeamten auf ungefähr 15 000 Euro.