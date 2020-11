Trickbetrüger wenden sich bevorzugt an ältere Menschen (Symbolfoto). (Sebastian Gollnow/dpa)

Landkreise Verden/Rotenburg. Trickbetrüger haben abermals versucht, vor allem ältere Menschen um ihre Habe zu bringen. In Achim ist eine Frau dabei nun erheblich geschädigt worden. Die 86-Jährige ist Opfer des sogenannten Enkeltricks geworden.

Eine unbekannte Frau hatte Ende vergangener Woche bei der Seniorin angerufen, sich als deren Enkelin ausgegeben sie mit einer ausgedachten Horrornachricht schockiert. So gab die falsche Enkelin vor, dass sie einen Menschen bei einem Verkehrsunfall getötet habe und nun dringend eine hohe Geldsumme benötige. Obwohl sich laut Polizei herausstellte, dass die Seniorin den Enkeltrick eigentlich kannte, konnte sie dem Druck aufgrund der geschickten Gesprächsführung der Täterin und der künstlich aufgebauten Hektik nicht standhalten. Die Achimerin besorgte mehrere zehntausend Euro bei ihrer Bank und übergab das Geld noch am selben Tag an eine Täterin.

Mehr Glück hatte in dieser Woche ein 96-jähriger Mann aus Scheeßel. Laut Polizei ist es der Aufmerksamkeit einer Mitarbeiterin der Scheeßeler Sparkasse zu verdanken, dass ihm ein großer finanzieller Schaden erspart geblieben ist. Der Senior hatte am Dienstag einen unerwarteten Anruf einer angeblichen Schwiegertochter erhalten. Auch in diesem Fall habe es die Anruferin verstanden, das Vertrauen des Mannes zu gewinnen. Sie benötige dringend für drei Tage 30 000 Euro in bar, machte sie ihm klar. Schon am Donnerstag wolle sie die komplette Summe zurückzahlen. Der Scheeßeler versprach der Anruferin zehntausend Euro und machte sich auf den Weg zur Bank. Dort wurde man misstrauisch und schaltete eine Angehörige ein. Sie stoppte die Transaktion und verständigte die Polizei.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei an die Bürgerinnen und Bürger, im Kreise der Familie über die Gefahren durch betrügerische Anrufer zu sprechen und dabei Verhaltensregeln festzulegen. Generell sollte man bei Geldforderungen misstrauisch sein. Kommt einem ein Anruf verdächtig vor, sollte ein Angehöriger, ein Nachbar oder die Polizei unter 110 angerufen werden.