Hoch verschuldet ist die Gemeinde Lilienthal. (Jens Wolf/dpa)

Lilienthal. Einen Einbruch bei den Einnahmen aus der Gewerbesteuer erwartet der Kämmerer der Gemeinde Lilienthal. „Wir werden den Haushaltsansatz nicht halten können“, sagte Hartmut Schlobohm im Finanzausschuss. Eingeplant hatte die Gemeinde in diesem Jahr acht Millionen Euro Einnahmen aus der Gewerbesteuer. „Aktuell liegen wir 1,2 bis 1,5 Millionen Euro darunter“, so der Finanzexperte im Rathaus auf Nachfrage der Redaktion. Das könne allerdings in vier Wochen ganz anders aussehen, räumte er mit Blick auf die konjunkturelle Lage ein. Darüber hinaus informierte die Kämmerei über den Schuldenstand der Gemeinde. Demnach steht die Kommune aktuell mit rund 87 Millionen Euro in der Kreide.

Nicht nur ein Lilienthaler Unternehmen, sondern gleich eine ganze Reihe von Firmen, große wie kleine, hätten ihre Prognose für die Gewerbesteuerzahlungen nach unten korrigiert, so Schlobohm. Grund genug für den Kämmerer, im Finanzausschuss die zuständigen Fachpolitiker darauf hinzuweisen. Tatsächlich ist dieser Vorgang nicht so ungewöhnlich, weiß der Kämmerer. Auch im vergangenen Jahr waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in ähnlicher Höhe unter den Erwartungen geblieben. Angesichts der hohen Verschuldung der Gemeinde aber wiegt ein Einbruch bei den Gewerbesteuern dennoch schwer.

Die Lilienthaler Prognose passt zur jüngsten Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer (IHK) Stade. „Die Stimmung im Elbe-Weser-Raum hat sich im zweiten Quartal über fast alle Wirtschaftszweige hinweg deutlich abgekühlt“, sagt Henrik Gerken, Volkswirt der IHK Stade. Die Befürchtungen einer abflauenden Konjunktur seien deutlich spürbar.

Nach Angaben der Kämmerei ist die Gemeinde Lilienthal mit 56,5 Millionen Euro verschuldet. Das sind allerdings nur die Kredite für Investitionen. Hinzu kommen 11,5 Millionen Euro Kassenkredite. Das ist sozusagen die Summe, mit der die Gemeinde ihr Girokonto überzogen hat. In Anbetracht der negativen Zinsentwicklung ist der Kämmerer jedoch nicht besorgt: „Es ist das erste Mal, dass wir mit den Kassenkrediten Geld verdienen.“ Das habe er in 30 Jahren in der Lilienthaler Kämmerei noch nicht erlebt. Die Banken sind offenbar froh, wenn sie ihre liquiden Mittel bei den Kommunen parken können und geben dafür auch noch Zinsen. Früher waren gerade die Kassenkredite ähnlich teuer wie der private Dispo-Kredit.

Insgesamt hat Lilienthal noch deutlich mehr Schulden. Neben den Investitionskrediten (56,5 Millionen Euro) und den Kassenkrediten (11,5 Millionen Euro) zählen weitere Schulden dazu: So haben die Entsorgungsbetriebe Lilienthal, ein Eigenbetrieb der Gemeinde, 13 Millionen Euro Schulden, die Wirtschaftsbetriebe Lilienthal 1,4 Millionen Euro Schulden und die Kommunale Wohnungsbau- und Entwicklungsgesellschaft 4,6 Millionen Euro Schulden. Damit belaufen sich die Schulden der Gemeinde Lilienthal auf insgesamt rund 87 Millionen Euro. Der Finanzausschuss nahm diese Entwicklung zur Kenntnis. Beanstandungen seitens des Rechnungsprüfungsamtes gab es nicht.