Worpswede. Weihnachten war seit fast genau einem Monat vorbei, als sich der Worpsweder Planungsausschuss traf, um über das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (Isek) für den Ortskern zu beraten. Doch für die Wünsche, die in diesem Programm geäußert werden, bräuchte das Christkind mindestens die Hilfe von Weihnachtsmann und Nikolaus zusammen. Leider aber hat der Heilige Nikolaus immer seinen Knecht Ruprecht im Schlepptau, und der betätigte sich auch diesmal wieder als Spielverderber: Wünschen darf man sich vieles, es muss aber auch jemand bezahlen.

Für die Ortskernsanierung, zu der hauptsächlich die Neugestaltung der Bergstraße gehörte, wurde Worpswede, weil die Ortschaft mit ihren rund 5000 Einwohnern und ihrer besonderen Struktur nicht in ein Dorferneuerungsprogramm passt, im Jahr 2008 in die Städtebauförderung aufgenommen. Jetzt soll sie überführt werden in ein neues Städtebauförderungsprogramm „Lebendige Zentren“, dazu muss das damals aufgestellte Isek weiterentwickelt werden.

Was Worpswede mit den bis zu 90 Prozent, die die Gemeinde an Zuschüssen erhalten kann, alles um- und neu bauen kann, erläuterte Niklas Fluß vom Bremer Planungsbüro BPW dem Ausschuss und Zuhörern im Saal des Hüttenbuscher Schützenhofes.

„Wo muss noch was gemacht werden?“, fragte Niklas Fluß, und auf der Suche danach war sein Büro sehr eifrig gewesen. Sechs Entwicklungsziele hat es formuliert: Der Ortskern soll für alle Verkehrsteilnehmer gut erreichbar sein, die Bergstraße soll mit dem restlichen Ort besser verbunden werden, was auch für die Grünflächen untereinander gilt, das Ortsbild soll verbessert werden, der Ortskern soll wieder stärker ein Ort der Künstler und zum Wohnen werden, und er soll sich klimagerecht entwickeln.

Kostspielige Konzepte

Aus diesen eher allgemeinen Entwicklungszielen hat BPW zusammen mit der Gemeinde sechs Maßnahmen entwickelt, die in den nächsten zwei Jahren begonnen werden sollen. Am Bernhard-Kaufmann-Weg soll ein neuer Parkplatz entstehen, was insgesamt 250.000 Euro kostet. Dafür entstehen 29 Stellplätze. Doppelt so teuer wird es auf dem Kirchberg, wo nicht nur die beiden Parkplätze saniert werden sollen, sondern auch die sogenannte Hochzeitstreppe und die Zufahrt. Die Neugestaltung des Vorplatzes vor der früheren Galerie „Die Insel“ würde 170.000 Euro kosten.

Das Alte Rathaus am Anfang der Bergstraße soll einen barrierefreien Haupteingang erhalten, dazu Abstellmöglichkeiten für Fahrräder, einen besseren Zugang zur Marcusheide und zum Spielplatz, außerdem sollen die Mülltonnen nicht mehr so unsortiert an der Hauswand herumstehen. Mit weiteren kleinen Maßnahmen kostet dies alles 180.000 Euro. Für eine Viertelmillion Euro kann die Rad- und Fußwegführung an der Hembergstraße verbessert werden. Ungleich billiger wird die letzte Maßnahme: Eine Ladestation für Elektrofahrräder an der Bergstraße wäre für 5000 Euro zu haben.

Das ist noch nicht alles, denn das neue Isek soll nicht nur für die nächsten zwei Jahre gelten. In fernerer Zukunft, so Niklas Fluß, sollte Worpswede Konzepte für Barrierefreiheit und für die Fuß- und Radwege aufstellen. Der Fritz-Overbeck-Weg könnte erneuert, der Albert-Reiners- und der Rosa-Abraham-Platz saniert werden. Bis hin zur Sanierung des Philine-Vogeler-Hauses reicht die Liste. „Die ganz dicken Brocken kommen am Schluss“, stellte Frank Schmidt (SPD) fest, auch wenn sie nicht den direkten Ortskern beträfen – Erweiterung des Rathauses, ein neues Feuerwehrhaus, ein neues Hallenbad und ein neuer Bauhof. Und wenn man schon einmal dabei ist, lässt man den Wunschzettel mit einem Dorfgemeinschaftshaus enden, das in der ehemaligen Haupt- und Realschule eingerichtet werden könnte.

Einstimmige Empfehlung

29 Maßnahmen hat Frank Schmidt gezählt, dazu noch weitere 70 aus dem Gemeindeentwicklungsprozess – macht 99. „Ich weiß nicht recht, wie wir damit umgehen sollen“, gestand er. Es wäre fatal, jetzt tolle Ideen zu kreieren, und am Ende geschehe nichts. Die sechs Maßnahmen, die Niklas Fluß als erste genannt habe, seien für die SPD nicht unbedingt die wichtigsten. Jetzt solle man nur allgemein beschließen, das Isek fortzusetzen.

Auch Friedrich-Karl Schröder (CDU) meinte, konkrete Maßnahmen solle man noch nicht beschließen. „Aber es muss weitergehen“, mahnte Werner Schlüter von der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), und in dem Wunschkatalog fehle sogar noch einiges wie etwa die Aufwertung des Dorfplatzes am Großen Parkplatz. Darüber und zu weiteren Vorschlägen zu debattieren wird der Ausschuss noch genug Gelegenheit haben, denn dass das Isek fortgeführt werden soll, wurde einstimmig empfohlen.