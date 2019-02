Der Kleintransporter wurde bei dem Unfall komplett zerstört, der Fahrer lebensbedrohlich verletzt. (Christian Butt)

Nach einem erneuten Unfall auf der A1 zwischen Bremen und Hamburg war die Autobahn in den Abendstunden ab Oyten gesperrt. Gegen 21 Uhr wurde zunächst ein Fahrstreifen wieder freigegeben. Ein Lastwagenfahrer hatte gegen 19 Uhr die haltenden Fahrzeuge vor sich zu spät bemerkt und fuhr fast ungebremst auf einen Kleintransporter. Dieser wurde durch die Wucht des Aufpralls mit der Vorderseite gegen einen Gefahrguttransporter gedrückt. Der Mann wurde schwer verletzt in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Oyten aus dem Wrack geschnitten werden.

Auch die anderen beiden Unfallbeteiligten mussten noch auf der Autobahn vom Rettungsdienst behandelt und in umliegende Kliniken gebracht werden.

Bereits zuvor war es zu zwei schweren Unfällen gekommen: Bei einem Unfall auf der A1 war am Montagnachmittag ein Fahrer eines Klein-LKW schwer verletzt in eine Bremer Klinik gebracht worden. Das teilte die Polizei Rotenburg auf Nachfrage des WESER-KURIER mit. Der Fahrer fuhr am Stauende auf einen LKW auf. Die Bergungsarbeiten dauern an. Ab der Anschlußstelle Stuckenborstel musste die Strecke nach Hamburg gesperrt werden.

Außerdem war der rechte und mittlere Fahrstreifen der A1 in Richtung Hamburg nach einem Auffahrunfall zweier Sattelzüge bis in die Abendstunden gesperrt. Ursprünglich sollten die beiden Spuren gegen 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Am Montagmorgen fuhr ein 43-jähriger Lkw-Fahrer wegen einer Reifenpanne zwischen den Anschlussstellen Grundbergsee und Bockel auf den Standstreifen. Vermutlich zu spät erkannte ein 65 Jahre alter Kraftfahrer kurz vor 7 Uhr die Gefahrensituation. Er fuhr mit seinem Sattelzug auf das stehende Fahrzeug.

Nach Angaben der Polizei zog sich der Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Der Verkehr wird seit dem Auffahrunfall über den linken Streifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Autofahrer mussren sich auf erhebliche Einschränkungen einstellen, heißt es in dem Bericht. Bis zur Anschlussstelle Posthausen staute sich der Verkehr auf rund zehn Kilometern Länge. (mmi)

+++Dieser Text wurde am 19. Februar um 7.49 Uhr aktualisiert+++