Schauspieler Christian Bergmann zeigt Shakespeare von seiner grünen Seite. (Kramer)

Lilienthal. Was wohl William Shakespeare zum Lilienthaler Amtsgarten gesagt hätte? Zum Blumenbeet neben dem Rathaus und all den Birken, Buchen und Eichen, die da im Schatten der Klosterkirche stehen? Der Mann kannte sich aus mit Pflanzen und Bäumen. In seinen Werken finden sich zig Zitate und Szenen mit Bezug zur Botanik. Die Bremer Shakespeare Company hat daraus ein eigenes Stück entwickelt. „Shakespeare durch die Blume“ heißt es, und der Amtsgarten soll im Juni der Ort sein, wo es zu sehen sein wird.

Die Kunststiftung unter Vorsitz von Hans Adolf Cordes holt die Bremer Shakespeare Company nach Lilienthal. Es ist das siebte Mal seit 2013, dass die Schauspieler vom Theater am Leibnizplatz dort auftreten. Für Cordes ist es ein „Glücksfall“, dass Lilienthal über den Amtsgarten verfügt und die Bremer ihre Shakespeare Company haben. „Ich wünsche mir, dass die Zusammenarbeit noch viele Jahre weitergehen kann“, sagt er.

Zwei Aufführungen sind geplant, am Sonnabend, 15. Juni, ab 19 Uhr sowie am

Sonntag, 16. Juni, ab 17 Uhr. Rund 400 Sitzplätze stehen zur Verfügung. Bei der Shakespeare Company freut man sich auf das Gastspiel – raus aus den eigenen vier Wänden, hin zum Publikum. „Es ist für uns ein Genuss, im Sommer ausbrechen zu können“, sagt Theaterleiterin Renate Heitmann.

Mit dabei sein wird dann auch Schauspieler Christian Bergmann. Er schlüpft in die Rolle des jungen William Shakespeare, dessen Karriere 1595 ins Stocken gerät und der dann unerwartet den Auftrag erhält, zur Einweihung der neuen königlichen Gartenanlage von Queen Elisabeth I ein Stück über Blumen, Kräuter, Gräser und Wälder zu schreiben. Dafür gräbt er mit seinen Weggefährten in seinen bis dahin geschriebenen Stücken nach botanischen Szenen und floralen Versen und setzt alles in einen neuen Zusammenhang. Shakespeare-Kenner dürften besondere Freude am Wiederkennungswert haben, doch die Geschichte ist auch ohne diese Vorkenntnisse gut nachvollziehbar, versprechen die Theaterleute.

Für alle, die ihre Tickets über die Volkshochschule Lilienthal buchen, gibt es am Sonnabend eine Stunde vor Vorstellungsbeginn im Schroetersaal von Murkens Hof eine Einführung mit Mitgliedern des Ensembles. Diese Möglichkeit, sich auf diese Art auf den Theaterabend einzustimmen, wird erstmals angeboten.

Auch Bürgermeister Kristian Tangermann freut sich auf das anstehende Theaterereignis. Der Amtsgarten sei ein „Kleinod“, der wie gemacht sei für Ereignisse dieser Art. Zugleich müsse die Gemeinde aber auch aufpassen, dass man die Anwohner ringsherum nicht mit Veranstaltungen überstrapaziere. Es gelte, sensibel mit der Nutzung der Fläche umzugehen.

Tickets für „Shakespeare durch die Blume“ sind bei der Kunststiftung, bei Nordwest-Ticket oder in den Volksbanken erhältlich. Der Eintritt kostet 24 Euro, Schüler und Studenten zahlen 15 Euro.