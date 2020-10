Seit Freitag gelten nun auch in Niedersachsen Obergrenzen für Zusammenkünfte und Feiern im privaten Bereich. (Angelika Warmuth)

Landkreis Osterholz. Das Land Niedersachsen hat am Freitag eine Verordnung über Beherbergungsverbote zur Eindämmung des Coronavirus erlassen. Das hat die Osterholzer Kreisverwaltung mitgeteilt. Demnach ist es Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und ähnlichen Beherbergungsbetrieben untersagt, Personen aus Risikogebieten innerhalb von Deutschland zu touristischen Zwecken zu beherbergen. Dieses Verbot besteht nicht, wenn die Gäste eine sogenannte Negativtestung vorlegen können. Ausnahmen bilden außerdem beispielsweise dringende und unaufschiebbare berufliche oder medizinische Aufenthalte.

Das Beherbergungsverbot gilt auch für touristische Übernachtungen in Ferienwohnungen, Ferienhäusern und auf Campingplätzen. Ausgenommen sind dauerhaft angemietete oder im Eigentum befindliche Immobilien, Wohnwagen, Wohnmobile oder ähnliche Einrichtungen.

Nicht umfasst von der Verordnung sind Besuche ohne Übernachtung von Personen aus Risikogebieten in Deutschland, heißt es in einer Mitteilung des Landkreises. Dennoch sollte angesichts der dynamischen Infektionslage möglichst auf Besuche in Risikogebieten und von Personen aus Risikogebieten verzichtet werden. Ausgenommen von der Verordnung sind auch beruflich motivierte Wege. So können Personen aus dem Landkreis Osterholz weiterhin zu ihrem Arbeitgeber nach Bremen, Delmenhorst oder in ein anderes Risikogebiet in Deutschland fahren.

Seit Freitag gilt für Bürger und Behörden in Niedersachsen auch eine Corona-Verordnung, die eine Obergrenze für Feiern und Zusammenkünfte in geschlossenen Räumen von 25 Personen beinhaltet. Wenn die Teilnehmer aus Platzgründen das Abstandsgebot nicht einhalten können, gilt weiter die Beschränkung auf höchstens zehn Menschen oder zwei Haushalte. Im Privatgarten dürfen sich maximal 50 Menschen aufhalten; Feiern in Veranstaltungsräumen und der Gastronomie sind mit bis zu 100 Personen erlaubt – sofern die Quadratmeterzahl genügend Abstand ermöglicht. Sind mehr als 50 Festgäste im Saal, darf ab 22 Uhr kein Alkohol mehr ausgeschenkt werden.

Leichte Lockerungen gibt es für Kinos und Theater. Dort wurde der einzuhaltende Mindestabstand auf einen Meter verringert; Clubs und Diskotheken jedoch bleiben geschlossen. Beim Mannschaftssport gelten für Zuschauer strenge Regeln, die aktiven Teams aber dürfen bis zu 60 Sportler zählen.

Die Zahl der Infizierten ist im Landkreis Osterholz in den vergangenen Tagen weiter gestiegen. Bislang wurden 196 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet. Dies sind 14 Personen mehr als vor einer Woche, wie die Kreisverwaltung mitteilt. Die neuen bestätigten Fälle kommen aus den Gemeinden Grasberg (1), Hambergen (1), Ritterhude (1), Osterholz-Scharmbeck (3), Worpswede (3) und Schwanewede (5). Insgesamt befinden derzeit sich 20 Personen in Quarantäne, eine Person ist in stationärer Behandlung.

Eine der neu infizierten Personen stammt aus einem Alten- und Pflegeheim in Osterholz-Scharmbeck. Der 89-jährige Bewohner eines Appartements wurde aufgrund von Erkältungssymptomen auf das Corona-Virus getestet und hatte keinen Kontakt zu anderen Bewohnerinnen und Bewohnern. Jedoch befinden sich mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Quarantäne.

Laut Landrat Bernd Lütjen seien auch im Kreis Osterholz viele Neuinfektionen auf private Feiern und Zusammenkünfte zurückzuführen gewesen. Wenn der sogenannte Inzidenzwert über 35 steigt, seien weitere Beschränkungen unumgänglich, wie das Beispiel Bremen zeige. Im Kreis Osterholz stieg der Wert zuletzt auf 12,3 an. Über die Rechtslage informiert der Landkreis Osterholz im Internet unter www.landkreis-osterholz.de sowie telefonisch unter 04791 / 930 29 00.

Zur Sache

Die Lage im Landkreis Rotenburg

Der Landkreis Rotenburg hat am Freitag fünf neue Corona-Fälle gemeldet. Drei davon stehen in einem Zusammenhang mit einer Infektionshäufung in der Gemeinde Gnarrenburg, wo sich nach einer privaten Feier bislang rund zwei Dutzend Menschen infiziert hatten. In den anderen Fällen wird zurzeit noch ermittelt, teilt die Verwaltung mit. Das sogenannte Cluster in Gnarrenburg hatte der Landkreis wie berichtet am Donnerstag zum Anlass genommen, für die Gemeinde eine bis zum 25. Oktober geltende Allgemeinverfügung zu erlassen, derzufolge Zusammenkünfte und Ansammlungen in privaten Räumlichkeiten, auf privaten Grundstücken sowie im öffentlichen Raum auf höchstens zwei Personen zu begrenzen sind. Feiern wie Hochzeiten, Taufen sowie Beerdigungen sind zulässig. Hierbei ist die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt. Sport ist nur zulässig, wenn er kontaktlos mit einem Abstand von zwei Metern zu anderen Personen durchgeführt werden kann. Mannschaftssport ist damit im Raum Gnarrenburg untersagt. Nach Angaben aus dem Kreishaus sind im Landkreis aktuell 68 Infizierte registriert, fünf von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt.