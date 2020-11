Das abgebrannte Haus an der Ostendorfer Straße in Worpswede stört Anwohner und Besucher schon seit Jahren. Jetzt gibt es einen Plan für einen Neubau an dieser Stelle. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Auf dem Grundstück des vor vier Jahren abgebrannten „Sauna-Clubs“ an der Ostendorfer Straße 40 in Worpswede soll ein Haus mit acht Wohnungen entstehen. Der Planungsausschuss der Gemeinde empfahl in seiner jüngsten Sitzung, ein Bebauungsplanverfahren einzuleiten. Auch ein paar Häuser weiter auf der gleichen Straßenseite soll sich etwas ändern: Für das Hotel Buchenhof, Ostendorfer Straße 16 und 16A, wird ebenfalls der Bebauungsplan Nummer 38.1 „Ostendorfer Straße“ geändert.

Vor vier Jahren brannte der „Don-Capone-Club“, ein Bordell an der Ostendorfer Straße, ab. Seitdem belastete die Brandruine die Kulisse der Ortseinfahrt aus Richtung Bremen. Der frühere Eigentümer Wolfgang Heer aus Walsrode, dem Verbindungen zur Rockergruppe „Hells Angels“ nachgesagt wurden, starb im Oktober 2019.

Acht Einheiten geplant

Jetzt hat der heutige Grundstückseigentümer, Michel Heer aus Walsrode, der Gemeindeverwaltung mitgeteilt, dass die rechtliche Klärung des Brandschadens absehbar sei – bisher hatte sich die Gebäudeversicherung trotz einer erfolgreichen Klage im September 2019 geweigert zu zahlen. Michel Heer plant jetzt den Bau eines Wohnhauses, 9,50 bis 10,50 Meter hoch mit Satteldach und acht Wohnungen. Die Grundflächenzahl soll 0,25 betragen. Das bedeutet, dass ein Viertel des 2052 Quadratmeter großen Grundstücks bebaut werden darf. Für Nebenanlagen wie Wege und Garagen ist normalerweise eine Überschreitung der Grundflächenzahl um die Hälfte erlaubt. Dagmar Renneke vom Bremer Planungsbüro Instara meinte, um das Gebäude den Nachbarhäusern anzupassen, solle man die Höhe ein wenig verringern. Das benachbarte Haus Ostendorfer Straße 42 ist allerdings höher.

Er könne sich durchaus ein zweigeschossiges Gebäude dort vorstellen, meinte Andreas Uphoff (SPD). Man solle nur darauf achten, dass, wie in einem Ratsbeschluss für Wohnbauvorhaben mit mindestens acht Wohnungen vorgeschrieben, zwei der Wohnungen Sozialwohnungen sein sollten. Das fand auch Bernd Rugen (Die Linke): „Sonst machen wir uns unglaubwürdig.“ In einem Bebauungsplan ist das nicht festzusetzen, erklärte Baudienste-Leiter Michael Rath, eher in einem städtebaulichen Vertrag. An Stelle des Investors würde er dann aber lieber nur sieben Wohnungen bauen. Heiko Pankoke (CDU) sorgte sich ein wenig, weil auch von „Single-Wohnungen“ die Rede war. „Ein Bordell kommt da nicht wieder hin, das weiß der Eigentümer auch“, sagte Michael Rath – einen Bestandsschutz für diese Art Gewerbe gebe es auf dem Grundstück nicht. Die Einleitung eines Änderungsverfahrens zum Bebauungsplan 38.1 wurde dann einstimmig beschlossen.

Zum 2200 Quadratmeter großen Grundstück Ostendorfer Straße 16/16A mit dem Hotel Buchenhof direkt neben dem Barkenhoff sagte Dagmar Renneke: „Da knatscht es etwas.“ Michael Rath meinte gar: „Es passt sehr vieles nicht auf diesem Grundstück.“ Im hinteren Teil sei im Bebauungsplan ein Wald festgesetzt, den es höchstens einmal gegeben haben könne, als das Gebäude noch ein Altenwohnheim gewesen sei. Jetzt werde die Fläche als Parkplatz verwendet. Das ganze Grundstück müsse eigentlich neu überplant werden.

Neuer Plan für Buchenhof-Fläche

Das möchte die Eigentümergemeinschaft jetzt auch tun, wie ihr Vertreter Jochen Semken, Ratsherr der Unabhängigen Wählergemeinschaft (UWG), in seinem Antrag an die Verwaltung schreibt. Die Grundflächenzahl betrug bisher 0,23, wobei eine Überschreitung für Nebenanlagen nicht zulässig ist. Das hält auch Michael Rath für nicht mehr zeitgemäß. Bei einem früheren Umbau wurde der Wert über eine Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans bereits auf 0,399 angehoben. Das, so Semken, solle jetzt im Bebauungsplan festgesetzt werden – oder möglichst etwas mehr, um einen wirtschaftlichen Betrieb zu ermöglichen.

Die Terrasse soll auf einer Fläche von 50 Quadratmetern überdacht werden, damit möglichst lange in den Herbst oder Winter hinein das Frühstück draußen serviert werden kann. Das sei gerade angesichts der Corona-Pandemie nötig, um Infektionen zu vermeiden, sagte Semken. Die Zufahrt soll gepflastert werden, damit bei starkem Regen kein Schotter mehr in den Rinnstein der Ostendorfer Straße gespült wird. Die Parkplätze auf dem Geländeteil, der offiziell ein Wald ist, sind zwar genehmigt, sollen nach dem Willen der Eigentümer aber auch im Bebauungsplan festgesetzt werden. Was von den ganzen Wünschen verwirklicht werden kann, entschied der Ausschuss noch nicht, er war sich aber einig, dass auch für dieses Grundstück ein Änderungsverfahren eingeleitet werden soll.

Zur Sache

Besucher werden abgewiesen

Mitunter ist das Interesse an den Sitzungen der Gemeindegremien in der Region gleich null, beim Planungsausschuss in Worpswede war das am Montagabend anders: Gleich mehrere Bürgerinnen und Bürger wurden am Eingang des Rathauses abgewiesen, da zu diesem Zeitpunkt die coronabedingt auf zehn Besucher festgelegte Zahl erreicht war. Das hat Kritik nach sich gezogen, einige seien sogar sehr erregt gewesen, wie Ratsherr Hans-Helmut Pein der Redaktion mitteilte. Er regte daraufhin im Rathaus an zu prüfen, ob bei Veranstaltungen mit größerem Interesse nicht ein größerer Raum genutzt werden könnte. Laut Dietmar Höhn, dem Allgemeinen Vertreter des Bürgermeisters, sei man in der Vergangenheit mit den je nach Tagesordnung zehn bis 14 zulässigen Personen in aller Regel hingekommen. Er kündigte aber an, über Lösungen nachdenken zu wollen für den Fall, dass das Interesse an einer Sitzungsteilnahme vorab erneut als hoch eingeschätzt wird. Eine Anmeldepflicht für Besucher wie beispielsweise in Lilienthal gibt es in Worpswede bislang nicht.