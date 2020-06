Für Kinder aus Familien, die keine modernen Tablets oder Computer besitzen, wird der Zugang zum digitalen Unterricht zum Problem. (Marc Tirl/DPA)

Lilienthal. Wenn Amira ihren Wochenplan für die anstehende Schulwoche ansehen will, muss sie dafür auf das Smartphone ihrer Mutter zurückgreifen. Das Gerät ist nicht mehr das jüngste, beim Herunterladen geht dem Speicherplatz die Puste aus. Auch das Zurückschicken der fertigen Aufgaben über die digitale Plattform der Integrierten Gesamtschule (IGS) funktioniert nur mit Hindernissen. Und soll mal etwas gedruckt werden, bittet die Sechstklässlerin eine Nachbarin um Hilfe oder sucht einen nahe gelegenen Betrieb im Gewerbegebiet auf.

Im wahren Leben heißt Amira anders. Die 13-jährige Schülerin bat darum, dass ihr richtiger Name nicht in der Zeitung genannt wird. Sie schämt sich und befürchtet, an der Schule oder anderswo schief angesehen zu werden, weil sich die Familie weder ein eigenes Tablet, noch einen Computer für das Lernen zu Hause leisten kann. Amira hat drei kleinere Geschwister, ihre Mutter ist alleinerziehend. Die Familie lebt von Hartz IV. Geld ist knapp.

Obwohl der Bund Ende April ein Sofortprogramm beschlossen hat und zusammen mit den Ländern 550 Millionen Euro bereitstellt, damit Schulträger Leihgeräte für bedürftige Kinder anschaffen können, lässt die ganz schnelle Hilfe vor Ort auf sich warten.

Bremen hat vorgelegt und 10 000 Tablets geordert, die nach den Sommerferien an den Schulen ausgehändigt werden sollen. Jenseits der Landesgrenze in Niedersachsen ist man noch nicht so weit. Der Landkreis Osterholz als Schulträger der IGS Lilienthal-Grasberg und des Gymnasiums Lilienthal ist gerade damit beschäftigt, den konkreten Bedarf zu ermitteln. IGS-Leiterin Karina Kögel-Renken sagt, die Schule kläre derzeit die Nachfrage nach Leihgeräten. Am Gymnasium Lilienthal ist das bereits geschehen. Rund 30 von 1100 Schülerinnen und Schülern verfügen demnach nicht über die technischen Möglichkeiten, um am digitalen Angebot für das Lernen zu Hause teilzunehmen. Schulleiter Denis Ugurcu betont, dass die Gründe dafür nicht erhoben wurden und es nicht unbedingt an der finanziellen Lage im Elternhaus liegen muss, wenn ein Kind keinen Zugang zur Iserve-Plattform bekommt. Die angekündigte Soforthilfe heißt er gut, so wie alle Ansätze, die Ausstattung für die digitalen Angebote an den Schulen auszubauen.

Der Vorstoß des Bundes und der Länder zum Sofortausstattungsprogramm mit digitalen Endgeräten für bedürftige Schüler wird auch vom Landkreis Osterholz grundsätzlich begrüßt, sagt Landkreissprecherin Jana Lindemann. Uneins scheint man sich noch bei der Frage zu sein, wie die Sache umgesetzt werden soll. Nach Darstellung der Behörde halten es die niedersächsischen Landkreise für sinnvoller, wenn die Anschaffungen über die einzelnen Schulen organisiert werden, so wie es bei der Schulbuchausleihe auch geschieht. Die Behörde sagt auch, dass bisher keine der Schulen zurückgemeldet habe, dass das so genannte Homeschooling durch fehlende technische Möglichkeiten bei Schülern nicht umsetzbar sei. Der Landkreis verweist darauf, dass die Schulen dazu verpflichtet sind, neben der technischen Bereitstellung der Lernangebote das nötige Lehrmaterial auch analog zur Verfügung zu stellen.

Nach den Erfahrungen von Schulleiterin Karina Kögel-Renken können die meisten Schüler das digitale Angebot nutzen. Vielfach komme zu Hause das eigene Smartphone zum Einsatz. Und wenn jemand mangels Ausstattung keinen Zugriff auf digitale Plattformen habe, könnten die Aufgaben in analoger Form ausgehändigt und bearbeitet werden. „Alle sind sehr bemüht dafür zu sorgen, dass niemand abgehängt wird“, sagt die IGS-Leiterin. Kögel-Renken findet es gut, dass Leihgeräte für die Schüler aus bedürftigen Familien angeschafft werden sollen. Doch, so sagt sie, damit sei es nicht getan: „Es geht auch darum, dass sich jemand um die Pflege der Geräte kümmern muss, sie einrichtet und die Software auf dem Laufenden hält. Dafür fehlt uns das Personal. Es wäre schön, wenn diese Probleme gelöst werden“, sagt sie.

Amira hilft das im Moment nicht. Mitte März hat sie das letzte Mal die IGS von innen gesehen, erst am 20. Juni soll für den sechsten Jahrgang der Präsenzunterricht beginnen. Das Mädchen ist froh, dass es nach der langen Unterbrechung wieder los geht. Das Zuhause-Lernen ist schon für Kinder mit entsprechender Ausstattung und Unterstützung der Eltern eine Herausforderung, ohne dem fällt es noch schwerer. Gefrustet sitzt die 13-Jährige manchmal da, wenn wieder nichts läuft und die Lehrer darauf drängen, sie möge doch endlich die fertigen Aufgaben vorlegen. Die Motivation, beim Lernen am Ball zu bleiben, bleibt auf der Strecke. „In der Schule kann ich nachfragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Und der Lehrer gibt mir sofort eine Rückmeldung, ob alles korrekt ist. Das alles fehlt jetzt. Ich fühle mich ziemlich hilflos“, sagt die Schülerin.

Von den Schulen mag beim Landkreis keine Rückmeldung zu den Problemen mit der technischen Ausstattung von ärmeren Familien angekommen sein, von politischer Seite hat es die Signale spätestens seit der jüngsten Sitzung des Bildungsausschusses auf Kreisebene Mitte Mai gegeben. Die Fraktion der Linken hatte dort das Thema aufgeworfen und sich dafür eingesetzt, dass dringend Hilfe organisiert werden muss. Diese Dringlichkeit wurde von den Ausschussmitgliedern anderer Fraktionen so nicht gesehen, der Vorstoß wurde abgeschmettert. Derweil lassen die Vorgaben aus Hannover für die Umsetzung des Sofortprogramms auf sich warten. Laut Landkreis hat das Land Niedersachsen noch keine entsprechende Richtlinie erlassen. „Bevor weitere Schritte durch den Landkreis Osterholz veranlasst werden, muss diese Richtlinie abgewartet werden“, sagt Kreissprecherin Lindemann.

An Ankündigungen des Kultusministers mangelt es derweil nicht. Anfang Juni kündigte Grant Hendrik Tonne in einem Interview an: „Wir wollen zu Beginn des neuen Schuljahres eine Situation haben, dass wir nahezu alle Schülerinnen und Schüler auch erreichen - insbesondere diejenigen, die bisher kein eigenes Endgerät zur Verfügung haben.“

Zur Sache

15 Geräte für die Bürgerstiftung

Weil es an Endgeräten für die Schüler in der Hausaufgabenhilfe mangelte, startete die Bürgerstiftung Lilienthal im April einen Spendenaufruf. Die Bitte um Unterstützung des ehrenamtlichen Angebots wurde erhört. Wie Stiftungsvorsitzende Christa Kolster-Bechmann berichtet, sind 15 Endgeräte zur Verfügung gestellt worden. Sie sollen jetzt nach und nach zum Einsatz kommen, um dazu beizutragen, dass Kinder aus sozial benachteiligten Familien eine Chance auf Bildung erhalten. Bis zur Schulschließung am 16. März haben rund 50 Ehrenamtliche der Bürgerstiftung etwa 60 Jungen und Mädchen Nachhilfe gegeben. Inzwischen läuft die Nachhilfe im Conrad-Naber-Haus wieder - unter Einhaltung aller Corona-Regeln. Eine generelle Ausleihe der Geräte an die Schüler ist nicht geplant, im Einzelfall und da, wo es sinnvoll erscheint, sollen die Laptops oder Tablets aber schon mit nach Hause gegeben werden. Auch der Umgang mit den digitalen Angeboten und Geräten will gelernt sein, die meisten Kinder, die die Hausaufgabenhilfe nutzen, würden auch dort Unterstützung benötigen. „Wir wollen die Geräte so einsetzen, dass alle davon profitieren“, sagt Christa Kolster-Bechmann.