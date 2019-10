Abgeordnete wollen genauer hinschauen

Die Bildungsstätte Bredbeck ist unverändert gut ausgelastet. Vor allem bei Gastgruppen ist die Heimvolkshochschule beliebt. (von Lachner)

Landkreis Osterholz. Die Sitzung des Kreistagsausschusses für die Bildungsstätte Bredbeck hatte positiv begonnen. Bevor die Abgeordneten die Nachricht von der geplatzten Haus-3-Sanierung erreichte (wir berichteten), informierte Werksleiterin Kirsten Dallmann die Abgeordneten über eine unverändert gute Auslastung der Heimvolkshochschule. Dies gelte vor allem für die Gastgruppen; doch auch die Eigenseminare seien gut gefragt, sodass die für den Landeszuschuss nötige Grenze von jährlich 12 000 Teilnehmertagen bis zum Jahreswechsel wohl erreicht werde. Später kam es dann zu Nachfragen wegen der Gebührenkalkulation.

Mit der im Sommer abgeschlossenen Modernisierung von Haus 2 sei Bredbeck zudem „innerhalb des Zeit- und Kostenplans geblieben“, gab Dallmann zunächst bekannt und setzte hinzu: „Wir werden jetzt von den Gästen deutlich besser wahrgenommen.“ In die energetische Sanierung mit Erweiterung um zwei Gästezimmer wurden insgesamt 380 000 Euro investiert. Nun verfügt die kreiseigene Bildungsstätte über insgesamt 99 Betten für die Seminarteilnehmer. In diesen Wochen hat das Tagungshaus zudem eine neue Buchungssoftware eingeführt. „Das lief ohne größere Probleme“, teilte Dallmann mit. Bislang seien die Belegungen in einem großen schwarzen Ordner von Hand verwaltet worden.

Sodann stehe nun der dritte Durchlauf der Zertifizierung mit dem LQW-Gütesiegel vor dem Abschluss. Die Abkürzung LQW steht für Lerner- und Kundenorientierte Qualitätsentwicklung – dahinter steckt ein standardisiertes Prüfverfahren, dem sich inzwischen viele Bildungs- und Weiterbildungsanbieter in der Region alle fünf Jahre unterziehen. Dallmann zufolge hat die Bildungsstätte Bredbeck den Gutachtern einen 134 Seiten starken Selbstreport vorgelegt; die Schlussbesichtigung stehe noch aus. „Wir haben aber nicht nur Papier vollgeschrieben, sondern auch die Organisationsstruktur neu betrachtet.“ Dabei wurde personell aufgestockt: In der Haustechnik gibt es eine durch die ProArbeit geförderte neue Stelle und im Küchenteam einen weiteren Koch. Zwei Wermutstropfen trüben unterdessen die Bredbecker Halbjahresbilanz.

So setze die neue Leitung des Jugendhauses am Pumpelberg die Kooperation mit Bredbeck bei den Jugendbegegnungen mit Polen und Marokko nicht mehr fort, sondern kooperiert künftig mit dem Garlstedter Verein „Natur-Kultur“. Auch dort gebe es eine Expertise in der internationalen Bildung, die stark auf Freiwilligenarbeit beruhe. „Wir sind da breiter aufgestellt“, sagte die Leiterin, die das Ganze sportlich sieht: „Konkurrenz belebt das Geschäft.“ Zweitens werde das dreijährige Bundesprojekt „Empowerment für den Arbeitswelt-Parcours“, das sich an Geflüchtete richtet, zum Jahresende auslaufen. „Es gab 1000 Anträge für das Bundesprogramm ,Demokratie leben!‘, und 100 wurden letztlich bewilligt“, so Dallmann, die vor kurzem die Absage erhalten hat. Das Angebot der Bildungsstätte habe vermutlich eine zu geringe Reichweite erzielt.

Erfolgreiche Kooperationen

Sehr positiv laufe unterdessen die Kooperation mit den Schulen im Landkreis auf dem Feld der politischen Bildung: Die 15 Termine der Reihe „Perspektive Zukunft“ seien schon ausgebucht. Die internationalen Kulturangebote sowie die deutsch-israelische Begegnung von Inklusionsfachkräften liefen ebenfalls erfolgreich, desgleichen die vom deutsch-polnischen Jugendwerk getragene Begleitung von Lehrkräften, die Jugendbegegnungen mit dem Ausland planen.

Bevor Bredbeck-Mitarbeiter Alexander Starostin den Hauptschulabschlusskursus vorstellte, den Bredbeck zusammen mit der Volkshochschule und der Jugendwerkstatt anbietet, sahen sich die Abgeordneten die Zahlen des laufenden Wirtschaftsjahrs genauer an. Auffallend sei ein weiteres Absinken der Verweildauer, hieß es. Eine unaufschiebbare Dachreparatur belastet das Budget ebenfalls. Dennoch bilanzierte der Ausschussvorsitzende Björn Herrmann (SPD): „Der Betrieb liegt voll im Plan, wenn nicht sogar darüber, das ist ein Idealzustand.“ Vor allem auch bei den Seminarerlösen liege die Bildungsstätte in der ersten Jahreshälfte über dem Soll und auch über dem ersten Halbjahr 2018.

André Hilbers (Grüne) und Wilfried Pallasch (Bürgerfraktion) stolperten darüber, dass diese Einnahmen nicht nach Eigenseminaren und Gastgruppen aufgeschlüsselt werden. Gerade die Kalkulation der Preisbestandteile sei doch wichtig, erklärten sie übereinstimmend; die Politik müsse schließlich auch nachvollziehen können, inwiefern sich die jüngsten öffentlichen Investitionen auf der Einnahmenseite bezahlt machen.

Bredbeck-Controller Jens Engel und Finanzdezernent Werner Schauer wollen die Zahlen in nichtöffentlicher Sitzung vorlegen. „Bildung, Unterkunft, Verpflegung sind ein Gesamtpaket“, sagte Schauer. Da Bredbeck kein Hotelbetrieb sei, handele es sich immer auch um eine Mischkalkulation, bekräftigte Engel. „Wir erheben einen Marktpreis, der mit wirtschaftlichen Kennzahlen hinterlegt ist. Aber Bildungs- und Kulturarbeit sind natürlich querfinanziert.“ Die aktuelle Preisliste, die im Internet unter www.bredbeck.de zu finden ist, gilt seit 1. Juni 2017.