Die angehenden Lilienthaler Abiturienten wollen kräftig feiern. Einige Partys stehen an und der Erlös daraus soll helfen, in zwei Jahren den geplanten Abiball finanzieren zu können. Die erste Feier findet an diesem Sonnabend statt. (123RF)

Lilienthal. Die nächste Saison der sogenannten „Abipartys“ steht bevor. Wie bereits in den vergangenen Jahren wird der aktuelle Abiturjahrgang des Gymnasium Lilienthal die Feiern in Peins Gasthof in Falkenberg veranstalten. Die Schüler wollen damit Geld für die Finanzierung des Abiballs sammeln.

Die Besonderheit in diesem Jahr: Der aktuell zwölfte Jahrgang ist der erste, der wieder nach 13 Jahren anstatt nach zwölf Jahren sein Abitur macht. Aufgrund dieser Umstellung auf G9 wird es im Jahr 2020 gar keine Lilienthaler Abiturienten geben. Die Zwölftklässler feiern trotzdem, und zwar gleich zweimal. „Wir wollen die zwei Jahre ausnutzen“, sagt Luna aus dem Abiparty-Komitee, das sich um die Organisation kümmert. Je mehr Geld sie einnehmen, also je mehr Partys sie schmeißen, desto günstiger werden die Karten für ihren Abiball im Jahr 2021. Die Komitee-Mitglieder verdienen an der Organisation nichts.

Damit alles funktioniert, muss das 16-köpfige Komitee einen Berg an Aufgaben beachten: Sie müssen sich um das Sicherheitspersonal, Armbänder für den Einlass, die Garderobe, die Kasse und natürlich auch um das Aufräumen kümmern. Über Facebook haben sie sich außerdem einen passenden DJ gesucht. Wie schwierig das Organisieren sein kann, wenn jeder seine eigenen Ideen umsetzen möchte, haben die Schüler während der vergangenen Wochen gemerkt: „Eigentlich treffen wir uns jede Pause, und andauernd schreit irgendjemand irgendetwas dazwischen. Wir wollen auf keinen Fall etwas vergessen“, erzählt eines der Mädchen aus dem Komitee. Zum Glück aber wurden die Schüler auch von den Komitees der vergangenen Jahre mit Tipps unterstützt.

Der Schulleiter des Gymnasium Lilienthal, Denis Ugurcu, begrüßt das Engagement der Schüler. Vom Zusammenfinden in den Komitees über das Veranstalten der Abipartys bis hin zur Finanzierung und Organisation des Abiballs würden die Schüler alles selbstständig regeln. Dass die Zwölftklässler die Abipartys feiern, findet Ugurcu grundsätzlich gut: „Es schweißt den Jahrgang zusammen, wenn sie neben dem Lernen und den Hausaufgaben auch mal gemeinsam feiern können. Und das auch noch für einen guten Zweck.“

Obwohl die Organisatoren eigentlich selbst gerne die Abipartys bei Peins besuchen, widmen sie sich bei den nächsten Veranstaltungen lieber den Aufgaben im Hintergrund. „Wir machen das für die Allgemeinheit. Die Partys müssen auf jeden Fall bestehen bleiben“, findet Sarah.

Und warum in Peins Gasthof? „Peins ist einfach Peins!“, sagt Nicole. Dass dort die Abipartys gefeiert werden, sei seit Jahren in den Köpfen der Schüler verankert. Nirgendwo sonst treffe man so viele Bekannte. Natürlich wisse man, dass die Partys für die Anwohner anstrengend sein können. Schulleiter Ugurcu und die Zwölftklässler hoffen, dass die Anwohner nachsichtig sind. Die erste Feier findet am Sonnabend, 5. Oktober, statt.