Weil sich die wichtigste Zeugin in Widersprücke verwickelte, war dem Angeklagten die Brandstiftung nicht zweifelsfei nachzuweisen. (Peter Steffen/DPA)

Osterholz-Scharmbeck. Der Beziehungsstreit endete mit einer Brandstiftung. Wer die tatsächlich zu verantworten hatte, das sollte jetzt am Osterholzer Schöffengericht geklärt werden. Der Vorfall hatte sich in Schwanewede am ersten Wochenende im April des vergangenen Jahres ereignet. Auf der Anklagebank saß ein 53-jähriger Schwaneweder.

Gleich zu Beginn des Prozesses schilderte er seine Version des Vorganges. „Der Streit fing schon am Freitag an. Wir waren beim Friseur. Auf dem Rückweg fing sie an zu meckern. Ich habe darauf aber nicht reagiert“, sagte der Angeklagte über seine damalige, heute 48 Jahre alte Lebensgefährtin. Dann sei ein Bekannter zu Besuch gekommen. Auch da habe seine Lebensgefährtin so herumgeschrien, dass sich die beiden Männer in eine Werkstatt zurückgezogen hätten.

Der Bekannte, ein 54-jähriger Worpsweder, wurde dazu vom Gericht als Zeuge vernommen. Die Freundin habe "vor sich her gebrabbelt“. „Ich konnte sie nicht verstehen. Die war nicht ganz bei sich.“ Auch sei kein Kaffee getrunken worden, versicherte der Worpsweder. Das allerdings hatte die damalige Lebensgefährtin des Angeklagten als Zeugin ausgesagt.

Der Streit zwischen dem Paar ging weiter. Der Mann habe zu seiner damaligen Partnerin gesagt: „Am liebsten würde ich dich vom Balkon schmeißen.“ Der Angeklagte schilderte: „Sie kam immer wieder an und hat herumgeschrien. Ich habe das nicht mehr ausgehalten.“ Es habe aber keine gemeinsame Situation auf dem Balkon gegeben, war dem Verteidiger des Schwaneweders, Marvin Mc Kay, wichtig zu betonen. Das nämlich hatte die 48-Jährige behauptet.

Am frühen Sonntagmorgen hat sich der Schwaneweder dann nach eigener Aussage einen Kanister mit Benzin gegriffen und ihn im Schlafzimmer neben der Frau im Bett ausgekippt. Der Kanister habe aber höchstens ein Glas voll Benzin enthalten. „Ich wollte diese Frau loswerden!“ Gehofft habe er, dass dies durch den Benzingeruch erreicht werde. „Es passierte aber nichts.“ Er habe sich im Wohnzimmer schlafen gelegt und sei später von der Polizei geweckt worden. Das Benzin habe er auf jeden Fall nicht angezündet. Richterin Kopischke fragte den Schwaneweder nach seinem Alkoholkonsum. Bei der Blutabnahme gegen 8 Uhr sei ein Alkoholgehalt von 2,88 Promille festgestellt worden, hielt ihm die Richterin vor. „Das ist nicht wenig“, sagte sie. „Ich bin Alkoholiker. Ich habe den Tag über eine Flasche Korn getrunken. Ich bin auch nicht stolz darauf“, räumte der Mann ein.

Eine Auswertung von Mobiltelefon und Computer hatte ergeben, dass der Angeklagte im Verlauf der Streitereien die Telefonseelsorge angerufen hatte. „Er hat auch bei der Polizei angerufen“, sagte Verteidiger Mc Kay. „Er war hilflos.“ Dass es Streit zwischen beiden gegeben habe, bestritt die 48-Jährige als Zeugin nicht. Doch sie hatte vom Ablauf eine andere Version. Nach ihren Worten versuchte ihr damaliger Freund zwei Mal, sie über die Brüstung des Balkons zu drücken. „Er hat mich von hinten gepackt, nach vorne geschoben und rüber gebogen. Ich habe mich aber gewehrt.“ Die Entstehung des Brandes beschrieb sie mit den Worten: „Er kam mit dem Benzinkanister herein und hat ihn ausgeschüttet und angesteckt.“ Sie habe daraufhin vier oder fünf Eimer mit Wasser geholt und den Brand gelöscht. „Ich habe noch gesagt, hilf mir, es zu löschen.“ Davongetragen habe sie eine leichte Rauchvergiftung. Bei der Frau wurde Stunden später ein Atemalkoholtest gemacht. Der ergab 1,11 Promille.

Unzufrieden zeigte sich Verteidiger Mc Kay mit den Aussagen der Zeugin zur Attacke auf dem Balkon und zur Situation im Schlafzimmer. Sie waren ihm nicht detailliert genug oder standen im Widerspruch zu ihren Aussagen im April bei der Polizei. Außerdem sah er einen Widerspruch darin, dass die 48-Jährige einerseits im Prozess gesagt hatte, dass sie nach dem Feuer keine Beziehung mehr gewollt habe. Andererseits lagen aber Briefe vor, die sie dem Angeklagten geschrieben hatte, als der in Haft war. Darin ließ die Zeugin ihn wissen, „dass sie ihn nicht verlieren möchte“. „Wie passt das zusammen?“, fragte Mc Kay. „Sie lügen“, hielt er der Frau vor.

Nach zweimaliger Beratung waren sich Staatsanwalt, Verteidiger und Schöffengericht einig: Es gab Zweifel an den Aussagen der 48-Jährigen. So sprach das Gericht den Schwaneweder vom Vorwurf der besonders schweren Brandstiftung frei. „Es hat gebrannt“, sagte Richterin Kopischke. Aber zeitliche Abläufe hätten nicht aufgeklärt werden können. Hier gelte nun der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“.