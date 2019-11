Wegen Beihilfe zum Diebstahl hat das Amtsgericht in Osterholz-Scharmbeck eine 30-jährige Bremerin verurteilt. (Peter Steffen/dpa)

Osterholz-Scharmbeck/Worpswede. „Sie will Angaben machen“, sagte zu Prozessbeginn Verteidiger Christian Rosse über seine 30-jährige Mandantin. In seiner Erklärung führte der Rechtsanwalt weiter aus, dass die Frau aus Bremen-Horn ihre Mittäterschaft einräume. „Sie steht dazu und hat alles so mitgemacht. Das hat sich aber spontan ergeben“, berichtete er.

Bei der Tat ging es um den Diebstahl in einer Worpsweder Tankstelle im April vergangenen Jahres. Zwei Brüder ließen dabei Zigaretten im Wert von rund 1600 Euro mitgehen. Die Aufgabe der Bremerin bestand darin, das Personal abzulenken, damit die beiden Langfinger die Tabakwaren ungestört an sich nehmen konnten. Das klappte, die 30-Jährige erhielt für ihr Ablenkungsmanöver 300 Euro. „Die hat die Brüder da spontan getroffen. Sie hing mit denen da rum“, so Anwalt Rosse. Aber seine Mandantin befand sich nach seinen Worten damals auch in einer schwierigen Situation. „Sie verlor ihre Arbeit, ihre Wohnung und hatte zu den Eltern ein schwieriges Verhältnis.“

Ihre Eigenverantwortung für den Diebstahl bestätigte die Bremerin mit den Worten: „Das war nicht so geplant. Die Brüder habe ich zufällig getroffen. Mir ist klar, dass das im Endeffekt nichts bringt. Das ist bescheuert.“ Inzwischen hat sich die Situation der Angeklagten verändert. „Jetzt hat sie eine 20-Stunden-Arbeitsstelle, wieder Kontakt zu den Eltern in Verden und will eine Ausbildung machen“, sprach sich Anwalt Rosse für seine Mandantin aus.

Nicht nur die sich stabilisierte Lebenslage war ein Plus für die 30-Jährige und Mutter eines Sohnes. Im Bundeszentralregister liegen außerdem noch keine Eintragungen vor. „Sie versuchen, ein besseres Leben zu führen“, befand die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Für die Beihilfe im besonders schweren Fall des Diebstahls beantragte sie eine Freiheitsstrafe von drei Monaten zur Bewährung ausgesetzt. Rechtsanwalt Rosse hielt „diesen Antrag für überhöht“. Eine Geldstrafe, nicht höher als 90 Tagessätze, sei ausreichend, lautete sein Plädoyer. Er sehe auch keine Wiederholungsgefahr, so Rosse.

Dem schloss sich Strafrichterin Johanna Kopischke an. Sie verurteilte die Bremerin zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu 20 Euro, 1800 Euro. Außerdem muss die 30-Jährige die 300 Euro zurückzahlen. „Sie haben mit den falschen Leuten abgehangen“, sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung. Das Ablenkungsmanöver sei eine Beihilfe zum Diebstahl gewesen. „Das ist aber eine Straftat“, betonte die Juristin. Gut sei, „dass Sie Tat eingeräumt haben“, hielt sie der Angeklagten zugute. Die 30-Jährige und ihr Anwalt nahmen das Urteil an und wollen keine Rechtsmittel dagegen einlegen.