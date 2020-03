Die seit Jahren verwaiste Halle des früheren Omnibusbetriebes an der Hauptstraße in Lilienthal soll abgerissen werden, um Platz für einen Neubau zu schaffen. Zunächst einmal soll der Untergrund untersucht werden. (Lutz Rode)

Die Halle des früheren Lilienthaler Busunternehmens von Ahrentschildt an der Hauptstraße wird ein Fall für den Abrissbagger. Das Gebäude, das seit etwa 15 Jahren leer steht, soll dem Erdboden gleich gemacht werden. Das bestätigt Friederike Weiß von der Volksbank Oyten Immobilien GmbH, die das Grundstück aus Familienbesitz gekauft hat. Es gibt Neubaupläne für die Fläche, doch was daraus wird, hängt von den Ergebnissen der Gutachten ab, die zur möglichen Schadstoffbelastung und der Standfestigkeit des Untergrunds am Rande der Wörpe angefertigt werden. Um die entscheidenden Stellen näher untersuchen zu können, muss jetzt erst einmal die alte Halle weg.

Die Vorarbeiten für den Abriss sind schon erledigt: Bäume und Büsche sind auf dem umzäunten Gelände vor Beginn der Brutzeit gerodet worden. Ein Werbebanner des Abbruchunternehmens am Zaun kündigt bereits den nächsten Schritt an. Wenn es die Corona-Krise zulässt, sollen die Arbeiten in etwa vier Wochen beginnen. Zu entsorgen sein wird dann nicht nur das, was von dem Gebäude übrig bleibt. Zum Ärger der neuen Eigentümer hat jemand in einer Nacht- und Nebelaktion auch anderen Bauschutt und Dämmmaterialien in der leer stehenden Halle entsorgt. Die Menge ist so groß, dass sie eigentlich nur mit einem Anhänger herangekarrt werden konnte. Das Tor in der Zufahrt stand über Wochen offen, was die Verursacher ausgenutzt haben könnten. Bei der Polizei liegt eine Anzeige vor, die Ermittlungen laufen. Fest steht, dass das Ganze vor dem 11. März passiert sein muss. Die Volksbank-Vertreter sind dabei, den Tatzeitraum weiter einzugrenzen. Die Polizei setzt auf Hinweise von Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben.

Baufirma steht parat

Mit dem Abriss der Halle verschwindet ein Überbleibsel des früheren Familienunternehmens aus dem Lilienthaler Ortsbild. Das alte Firmenschild hängt noch an einer Wand des Gebäudes und erinnert daran, dass Fritz von Ahrentschildt den „Omnibusbetrieb“ im Jahr 1935 gegründet hatte. Anfang 2005 wurde das Unternehmen an die Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (EVB) verkauft. Sie gründete eine neue GmbH, der alte Name wurde übernommen, sodass bis heute von Ahrentschildt-Busse in der Region unterwegs sind. Stationiert sind sie auf dem Betriebshof, den die EVB in Grasberg betreibt.

In dem alten Gebäude wurden früher Busse repariert und gewartet, weshalb auch nicht ausgeschlossen ist, dass über die Jahrzehnte Schadstoffe in den Boden gelangt sein könnten. Die Volksbank Oyten Immobilien GmbH will die Ergebnisse der Untersuchungen abwarten und dann sehen, wie es weiter geht. Einen Partner für den möglichen Neubau hat die Immobilien-Firma schon gefunden. Das Achimer Bauunternehmen Ernst steht parat. Es läuft daraus hinaus, dass an der Hauptstraße 12a ein Mehrparteien-Wohnhaus entsteht. Endgültig entschieden sei aber noch nichts, sagt Friederike Weiß.

Das leer stehende Gebäude hatte im vergangenen Jahr schon für Gesprächsstoff im Ort gesorgt. Lilienthaler Bürger meldeten sich im Gemeinderat zu Wort, die nachhakten, ob es sich bei der Halle um eine „Schrottimmobilie“ handele. Die Gemeindeverwaltung schaltete den Landkreis ein, der diese Einstufung zurückwies und keinen Anlass sah, in irgendeiner Form tätig zu werden. Eine Gefahr, so hieß es vor einigen Monaten, gehe von dem Gebäude nicht aus. Es drohe nicht einzustürzen und zudem sei das gesamte Areal durch einen Zaun gesichert. Unbefugten sei der Zutritt verwehrt. Dass das Grundstück vor einem Verkauf steht, davon war damals zumindest in der Öffentlichkeit noch nicht die Rede.