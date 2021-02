Den Impfstoff dezentral zu verabreichen, lehnt der Landkreis ab. (Gollnow/dpa)

Grasberg. Die Grasberger Diakonin Kerstin Tönjes ist sauer. Das Grasberger Bündnis für Familie habe in einer Online-Konferenz den Wunsch geäußert, dass bei den Corona-Impfungen auch auf die Strukturen vor Ort zurückgegriffen werden solle. Mit der Begründung: „Damit die alten Menschen nicht einzeln nach Osterholz-Scharmbeck müssen“, so Tönjes. Die Kirchengemeinde als Mitglied des Familienbündnisses wolle ihren Gemeindesaal zur Verfügung stellen und habe in diesem Sinne Kontakt mit dem Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz aufgenommen. Aber das hat abgelehnt. Dabei gehe es um etwa 40 Personen aus der Lindenvilla und weitere 36 Parteien aus den beiden Häusern der Altenwohnungen in der Speckmannstraße, so Tönjes.

Auch der Allgemeine Stellvertreter der Bürgermeisterin, Stefan Ritthaler, warb bei der Kreisverwaltung für eine Impfung in Grasberg. Aufgrund mehrfacher Anrufe in der Verwaltung sehe es die Gemeinde als Hürde an, wenn ältere Menschen oder Menschen mit Beeinträchtigung in die Kreisstadt ins Impfzentrum fahren sollen. Ritthaler sagt: „Die Gemeinde Grasberg hat dem Landkreis Osterholz angeboten, Räumlichkeiten zur Verfügung zu stellen.“ Er bezeichnet dies als ein Angebot für jene Menschen, überwiegend Betagte, die es gar nicht mehr in die Kreisstadt schaffen oder nur unter extremen Anstrengungen. Die Sorge der Verwaltung dahinter: Dass Menschen aufgrund der beschwerlichen Anreise auf ihre Impfung verzichten. Das Osterholzer Gesundheitsamt hat wiederum abgelehnt.

Auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG heißt es dazu seitens des Landkreises: „Diesem Vorschlag konnte zunächst nicht gefolgt werden, da der landesweite Schwerpunkt des Einsatzes der mobilen Impfteams, über die eine solche Möglichkeit geschaffen werden müsste, bisher eindeutig in stationären Alten- und Pflegeeinrichtungen zu legen war.“ Weitere dezentrale Impfungen für ältere Kreisbewohnerinnen und -bewohner seien zunächst im teilstationären Bereich, beispielsweise in der Tagespflege geplant, teilt Kreissprecherin Jana Lindemann mit.

Der Landkreis Osterholz habe für das Impfzentrum in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck bewusst einen zentralen Standort im Kreisgebiet gewählt. „Inwiefern zu einen späteren Zeitpunkt andere Lösungen möglich sind, ist noch offen“, sagt Lindemann.

Der Landkreis Rotenburg will wie berichtet wegen der teils beträchtlichen Entfernungen zum Impfzentrum in Zeven dezentrale Impfstationen in den Gemeinden und Städten einrichten. Dies werde derzeit mit dem Land geklärt.