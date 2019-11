Am bestehenden System der Abfallentsorgung im Landkreis Rotenburg soll sich nichts ändern, machte der Ausschuss für Abfallwirtschaft am Mittwoch deutlich. (Björn Hake)

Landkreis Rotenburg. Mit ihrem Vorschlag, die seit 26 Jahren unveränderte Gebührenstruktur in der Abfallwirtschaft mit einem 40 000 Euro teuren Gutachten überprüfen zu lassen, ist die Kreisverwaltung am Mittwoch im zuständigen Fachausschuss gegen die Wand gelaufen. Vertreter aller Fraktionen sprachen sich dafür aus, es beim bestehenden System zu belassen, sodass der Erste Kreisrat Torsten Lühring mitten in der Diskussion zurückruderte und ankündigte, die Sache nicht wie vorgesehen am 20. November im Kreisausschuss beschließen zu lassen. Stattdessen wolle die Verwaltung nun erst einmal selbst recherchieren, ob die aktuelle Gebührenkalkulation noch gerichtsfest ist.

Das derzeitige System sei „primitiv“, hatte Lühring eingangs festgestellt, denn im Wesentlichen über die Restabfallgebühren würden alle anderen für die Bürger kostenlosen Leistungen finanziert, wie zum Beispiel die Grünschnitt- und Elektrogeräteentsorgung, das Schadstoffmobil oder die Sperrmüllabfuhr zwei Mal im Jahr. Es sei gerechter, diese Leistungen über eine Grundgebühr zu finanzieren, die nach den Vorstellungen der Verwaltung etwa 30 Prozent der Müllgebühren ausmachen sollte. Laut einer Proberechnung, die Lühring per Beamer an die Wand werfen ließ, würde sich dadurch die Leerung der 40-Liter-Mülltonne von derzeit 73 auf 101 Euro im Jahr verteuern – das wäre ein Aufschlag von 38 Prozent. Die 80-Liter-Tonne würde sich von derzeit 146 auf 152 Euro verteuern (plus vier Prozent), beim 4500-Liter-Behälter würden die Gebühren dagegen von 8235 auf 5813 Euro sinken – um 29 Prozent.

Beim größten Behälter also die größte Entlastung – an diesem Punkt sahen die Ausschussmitglieder ein großes Problem. „Die Motivation, Müll zu trennen und zu vermeiden, könnte leiden“, so Hartmut Leefers (CDU). „Wir haben doch Ruhe in dem ganzen Laden“, sagte er, „ich würde das Thema nicht anfassen.“ Rainer Sommermann (AFR): „Der Bürger soll Müll vermeiden, aber gleichzeitig mehr für die kleinen Tonnen zahlen. Das ist nicht vermittelbar.“ Ähnlich äußerten sich auch andere Politiker im Abfall-Ausschuss, manche fragten, wo denn der Vorteil eines Systemwechsels sein solle, es seien doch alle zufrieden. Und Angelika Dorsch (SPD) fand, 40 000 Euro sei „eine Menge Geld für ein Gutachten“.

Gleichwohl sieht die Politik Verbesserungsbedarf. Hartmut Leefers sprach die Sperrmüllentsorgung an. Die sei zwar für die Bürger bis zu zweimal im Jahr kostenlos, wenn der Sperrmüll nach Anmeldung vom eigenen Grundstück abgeholt werde. Wolle man die Sachen aber selbst zur Deponie fahren, weil zu Hause gerade kein Platz sei, müsse man für diese Anlieferung bezahlen, auch wenn man von der kostenlosen Abholung noch keinen Gebrauch gemacht habe. Das sei nicht nachvollziehbar. Verwaltungsmann Lühring begründete das mit „technischen Hürden“. Es sei derzeit leider nicht zu überprüfen, ob jemand sein Sperrmüllkontingent schon ausgeschöpft habe. Er versprach: „Wir werden das durchdenken.“