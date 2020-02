Kurt Liedtke hielt am Sonntag seinen letzten Gottesdienst in Worpswede. (CARMEN JASPERSEN)

Worpswede. Mit einem unkonventionellen, in Momenten emotionalen und inhaltlich deutlichen Gottesdienst hat die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Worpswede ihren Pastor Kurt Liedtke am Sonntagnachmittag in den Ruhestand verabschiedet. Bis auf den letzten Platz war die Zionskirche gefüllt und mehrfach passierte etwas, das im Gottesdienst eher nicht an der Tagesordnung ist: Die Anwesenden spendeten Applaus. Lang und ausgiebig, sodass spätestens mit dieser Feier deutlich wurde, dass das Künstlerdorf nach einem Jahrzehnt des Wirkens eine seiner prägenden Figuren verliert. Denn nicht nur die Gemeinde, sondern gefühlt der ganze Ort wollte dem scheidenden Seelsorger Anerkennung und Dank mit auf den Weg geben.

Unter ein ähnliches Thema hatte Liedtke auch seine letzte, sehr persönliche Predigt am Weyerberg gestellt: Ausgehend von dem Satz „Ich bin so frei“ sprach er über Dankbarkeit und über das Weitergeben von positiven Werten. Dinge, die man sich nicht verdient, sondern die einem selber geschenkt werden. Wie üblich sprach er dabei frei und schlug einen Bogen zu gesamtgesellschaftlichen Fragen. Er rückte die Bilanz seiner Amtszeit weniger in Bezug zu ihren Anfängen, als er eine tief zerstrittene Gemeinde vorfand und sie innerhalb kurzer Zeit wieder zusammenführte, sondern vor allem auf die Zeit um das Jahr 2015, als es mithilfe der Kirche gelang, die ankommenden Flüchtlinge in Worpswede auf eindrucksvolle Weise zu betreuen.

Nachfolge wohl ab Juli

Superintendentin Jutta Rühlemann nahm in ihrer ebenfalls sehr persönlich gehaltenen Verabschiedung diesen Faden wieder auf. Sie betonte die Präsenz Kurt Liedtkes im Ort, seine klare Haltung und Offenheit. Er habe Türen geöffnet, von denen viele glaubten, sie blieben auf ewig geschlossen, sagte die höchste Repräsentantin des Kirchenkreises. Ihr schlossen sich in einem Empfang nach dem Gottesdienst zahlreiche Redner an. Aber noch etwas konnte Rühlemann, der Worpsweder Gemeinde mitteilen: „Wohl zum 1. Juli“ werde es einen Nachfolger für Kurt Liedtke geben. Bis dahin wird die Vakanzvertretung auf mehrere Schultern verteilt, insbesondere der Hüttenbuscher Pastor Reiner Sievers springt ein.

Ein letztes, deutliches Signal, wofür Kurt Liedtke steht, hinterließ er „seiner“ Gemeinde: Sie ist nun Mitglied in der Organisation United For Rescue, die sich mit einem eigenen Schiff die Rettung Schiffbrüchiger im Mittelmeer einsetzt. Für diese Organisation ist auch die Kollekte von der Abschiedsfeier am letzten Sonntag vorm Beginn der Passionszeit bestimmt.