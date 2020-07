Geschäftsführerin Sandra Lutz vom Pferdekrematorium Blende ist zufrieden mit dem Verlauf der ersten Monate. (fotos: Björn Hake)

Thedinghausen. Die Idee, Pferde nach deren Tod nicht einfach einer Tierkörperbeseitigungsanstalt zu überlassen, gibt es schon lange, erklärt Sandra Lutz, geschäftsführende Gesellschafterin des Pferdekrematoriums „dank & treu“. Gut ein Jahr, nachdem sie und ihr Mann im Oktober 2017 in Schwäbisch Hall das erste Unternehmen dieser Art in Deutschland eröffnet hatten, entschied sich das Paar, auch Pferdefreunden im Norden der Republik einen würdevollen Abschied von oft langjährigen Gefährten zu ermöglichen. Seit Januar dieses Jahres können Pony, Esel, Hengst und Stute nun auch in Blender auf ihrem letzten Weg begleitet werden; in absoluter Ruhe und landschaftlich ansprechender Umgebung.

Schon beim Betreten des mit viel Holz verkleideten Klinkerbaus, der geprägt ist von ästhetischer Harmonie und gelegen am Rande eines kleinen, bisher kaum bebauten Gewerbegebietes, wird deutlich, wofür seine Besitzer stehen. „Wir möchten, dass sich die Trauernden aufgefangen fühlen“, sagt Sandra Lutz. Vielfach sei es so, dass Mensch und Pferd über die Jahre eine Beziehung eingingen, die intensiver sei, als es sich Außenstehende vorstellen könnten. „Tiere enttäuschen nicht; sie sind in ihrer Beständigkeit und Treue ein oftmals nicht zu ersetzender Partner.“

Da Trauer ein höchst individuelles Gefühl sei, werde daher – so weit wie möglich – auf persönliche Wünsche eingegangen. So sei es schon vorgekommen, dass das auf einem Herdwagen liegende Pferd – im Abschiedsraum durch eine Glaswand sichtbar – von Rosenblättern, Karotten oder Äpfeln umrahmt worden war. Kinder hätten zudem Bilder gemalt und in kleinen Briefen ihre Gefühle geäußert, erinnert sich Sandra Lutz. Ist die Kremierung nach drei bis vier Stunden abgeschlossen, wird die Asche in stilvolle hölzerne Gefäße gefüllt; ein winziger Teil könnte auch Platz finden in Schmuckstücken mit einem dafür vorgesehenen Hohlraum. "Eine Bestattungspflicht im üblichen Sinne besteht bei Pferden und auch bei anderen Haustieren nicht“, informiert die 44-Jährige. Es bleibe also den Haltern, vielfach Frauen, überlassen, ob sie die Urne im Garten beisetzen, die Asche an einem Lieblingsplatz verstreuen oder sie im Haus aufbewahren.

Harmonische Architektur

Empfang, Besprechungsräume und Büros sind in hellen unaufdringlichen Farben gehalten; Holz dominiert die Einrichtung. Während ihr Mann für den technischen Bereich der Häuser in Schwäbisch Hall und Blender verantwortlich zeichne, trage der Innenausbau ihre Handschrift, erklärt Sandra Lutz. Sie habe Freude daran, Harmonie in die Räume zu bringen, Details liebevoll zu arrangieren und das große Ganze jeweils als Einheit zu sehen. Das sei ihr in den baugleichen Betrieben gelungen und in einem Hotel, das ebenfalls der Familie gehört.

Auf die gelungene Architektur des Gebäudes angesprochen, verweist die Unternehmerin auf einen Fachmann aus dem Schwabenland. Der habe das Konstrukt, das etwa 400 Quadratmeter umfasst, unter Einbeziehung ihrer persönlichen Vorstellungen entworfen und umsetzen lassen. Etwa zwei Drittel der Grundfläche seien dabei dem technischen Betrieb vorbehalten, der Rest beherberge Büro, Besprechungs- und Trauerräume. Ein Entscheidungskriterium für die Auswahl des Standortes hier im Norden sei übrigens die Nähe zur Stadt Verden gewesen, die bundesweit einen Namen als Reiterstadt besitze. Zwei festangestellte Mitarbeiter stehen Sandra Lutz zur Seite, und etwa zweimal im Monat ist sie selbst in Blender. Darüber hinaus engagiert sich der 21-jährige Sohn Michael, der zurzeit in Hamburg studiert, nach Kräften. In vielen Fällen steuert er das Geländefahrzeug, in dessen Hänger die Tiere überführt werden.

Zwei- bis dreimal pro Woche würden die Dienste des Krematoriums in Blender mittlerweile in Anspruch genommen, beschreibt Sandra Lutz die Auslastung des Hauses. Auch Überführungen aus anderen Bundesländern sowie dem angrenzenden Ausland würden nachgefragt. Der Kremierung vorangehen würden jeweils lange persönliche Gespräche. „Trost zu spenden, gelingt mir recht gut, und das Lob der Trauernden zeigt mir, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, fühlt sich die Mutter dreier Söhne in ihrer Aufgabe bestätigt.