Viele Jahre waren sie die ehrenamtlichen Hausmeister des Grasberger Findorffhofs: Heinz Gieschen, Wolfgang Horn, Ernst Kappher und Heino Geffken (v.l.). Eine Aufgabe, die sie gerne erfüllten. Seine Liebe zu dem Hof hat Kappher auch in Ton geformt. (Christian Kosak)

Grasberg. Über Jahre waren sie eine eingeschworene Gemeinschaft. Sie trafen sich an jedem Sonnabend auf dem Findorffhof. Sie harkten Laub, strichen Fenster oder hackten Holz – je nachdem, was gerade dran war, um die Anlage in Schuss zu halten. Anschließend saßen sie noch im Backhaus zusammen. Der Schnack bei Bier oder Glühwein gehörte zu ihrem 15 Jahre alten Ritual dazu. Nun verabschieden sich die vier ehrenamtlichen Hausmeister des Findorff-Heimatvereins in den Ruhestand. Wolfgang Horn, Heino Geffken, Heinz Gieschen und Ernst Kappher bedanken sich bei den treuen Gästen, die über Jahre „immer ein lobendes Wort für sie hatten“, wie sie sagen.

Der Rückzug folgt auf den Vorstandswechsel Anfang März – und auf die anschließende Lähmung jeglichen Vereinslebens aufgrund des Coronavirus. Der Findorffhof wurde mit dem Lockdown vorübergehend geschlossen. Der neue Vorstand ließ, wie berichtet, in dieser Zeit im Bauernhaus und Backhaus auf- und umräumen. Diese „teilweise gravierenden Änderungen“ hätten aber zuvor, so Horn und seine Kollegen, auf einer außerordentlichen Mitgliederversammlung vorgestellt und abgestimmt werden müssen. Auch bezüglich des Weiterbestehens ihres Ehrenamts kam offenbar die Kommunikation mit dem Vorstand nicht in der Weise zustande, wie die Männer gehofft hatten. Der Vorstand hätte sie anrufen müssen, sind sie sich einig. „Stattdessen mussten wir fragen: Dürfen wir weitermachen“, kritisiert Horn.

Am 9. April haben sich laut Horn die vier Hausmeister getroffen, mit Datum 10. April schrieb er einen Brief an den neuen Vorsitzenden Gunnar Meierdierks. In dem Schreiben schwingt Enttäuschung mit. Der neue Vorstand habe mit dem Auf- und Ausräumen des Vereinshauses „unumstößliche Fakten“ geschaffen, noch bevor er sich den Hausmeistern vorgestellt sowie Anschriften und Telefonnummern verteilt habe. Horn spricht in dem Brief an anderer Stelle von einer zerstörten gemeinsamen Basis. Gab es nach seinen Worten bislang eine tolle Gemeinschaft, fühle er sich nun nicht mehr eingebunden. Er wolle deshalb seine Tätigkeit auf dem Findorffhof vorerst beenden.

Hinweis auf Versammlungsverbot

Der neue Vorsitzende Gunnar Meierdierks dagegen verweist in seiner Antwort vom 19. April auf das coronabedingte Versammlungsverbot. Aus diesem Grund habe „kein gemeinsames Gespräch mit allen fleißigen Helfern“ stattfinden können. Horn habe er in einem persönlichen Gespräch auf dem Findorffhof bereits erklärt, welche Strukturveränderungen der neue Vorstand vornehme. Hinzu komme: „Die alte Vorgehensweise im Verein war und ist nicht zukunftsfähig.“ Der Vorstand werde Horns Entscheidung, vorerst nicht mehr mitzuwirken, respektieren, so Meierdierks. Der Vorsitzende hält ihm allerdings auch ein Hintertürchen auf: Es stehe Horn frei, sich wieder einzubringen.

Inzwischen hat es ein weiteres Gespräch der ehrenamtlichen Hausmeister mit dem Vorstand und Bürgermeisterin Marion Schorfmann gegeben. Danach änderte sich am Gefühl der Ehrenamtlichen aber wenig. Horn und Kappher fühlen sich nach eigenen Aussagen „aussortiert“. Heino Geffken bedauert: „Schade, es war immer sehr gemütlich.“ Die Tür zum Findorffhof und zum Findorff-Heimatverein ganz zuschlagen will Wolfgang Horn nicht. Er sagt: „Ich komme trotzdem hierher.“

Trotzdem wollen die vier Männer jetzt einen Abschluss finden. „Ich will niemanden verärgern“, betont Wolfgang Horn. Zum Kaffeenachmittag des Findorff-Heimatvereins werde er als Vereinsmitglied gerne noch kommen, und er wolle dann mit seinen bisherigen Kollegen Heino Geffken, Heinz Gieschen und Ernst Kappher am Tisch sitzen und schnacken. Wie auch in den 15 Jahren zuvor.