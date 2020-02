Wer die Ordnungshüter von der Polizeiwache Tarmstedt anrufen will, muss ab 1. April diese neue Nummer wählen: 04283/ 95 51 80. (Björn Hake)

Tarmstedt. Wer in Tarmstedt, Wilstedt oder Hepstedt drei mal die Sieben wählt, der landet seit Jahren bei der Polizeistation Tarmstedt. Doch der einfach zu merkende Telefonanschluss 04283/ 777 ist bald Geschichte: Ab 1. April ist die Polizeiwache im Tarmstedter Rathaus nur noch unter Telefon 04283/ 95 51 80 zu erreichen. Der Fax-Anschluss wird dann von 04283/ 98 08 28 auf 0511/ 96 95 649 903 umgestellt. Bis 31. März können die alten Nummern und auch die neuen Nummern verwendet werden. Die Erreichbarkeit der Polizeistation Sittensen erfolgt weiterhin über den Anschluss der Autobahnpolizei in Sittensen (04282/ 59 41 40) und wird zu einem späteren Zeitpunkt umgestellt. Auf der Polizeiwache Tarmstedt selbst hat es einen Wechsel gegeben. Timo van Dam, der im Oktober 2008 in Tarmstedt angefangen hat, ist nach Zeven gewechselt. Derzeitiger kommissarischer Leiter ist Stefan Martens. Sein Kollege Torsten Brandt ist seit Oktober 2010 in Tarmstedt.