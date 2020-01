Scharmützel unter Grünröcken: Der Konflikt um den Schießstand Waakhausen spaltet die Jägerschaft im Kreis Osterholz. (Philipp Schulze/DPA)

Dieser Rücktritt wirft Fragen auf. Wie berichtet hat Florian Lucas als Vorsitzender der Kreisjägerschaft Osterholz am letzten Sonntag im alten Jahr sein Amt niedergelegt – mit sofortiger Wirkung und für Außenstehende überraschend. Die offizielle Sprachregelung der Blattzeit, der Internetseite der Jägerschaft, lautet: „Die kommenden 20er-Jahre stellen für ihn neue berufliche Herausforderungen dar, sodass dieser Schritt unvermeidlich ist.“

Verwunderlich ist dabei, dass Lucas gleichzeitig als Vorsitzender des Vereins zur Förderung des sportlichen Schießwesens Waakhausen, der seit August den Schießstand bei Worpswede betreibt, im Amt bleibt. Genau diese Doppelfunktion aber hat Lucas in die Bredouille gebracht. Er selber will sich zu den Vorgängen nicht äußern, für ihn ergebe es keinen Sinn, diese öffentlich zu machen, sagt der Grasberger und fügt lediglich hinzu: „Ich will Schaden von der Jägerschaft abhalten.“

Mahnung an sich selbst

Wie so oft, wenn es Streit gibt, geht es ums Geld: Drei Tage vor Weihnachten flatterte der Osterholzer Jägerschaft ein Bescheid des Amtsgerichts Uelzen ins Haus. Darin mahnt der Betreiberverein ausstehende Mitgliederbeiträge an, mit Verfahrenskosten summiert sich die Forderung auf 3687,18 Euro. Vereinfacht dargestellt, hat sich Lucas als Vorsitzender beider Organisationen selbst die Mahnung geschickt. Hintergrund war die Konstellation im Verein, die vorsah, dass die drei Partner – die Bremer und Osterholzer Jägerschaften sowie der Sportschützenverein JWC – gemäß ihrer Mitgliederzahlen Stimmanteile haben und Mitgliederbeiträge zahlen. Die Osterholzer waren dabei die mitgliederstärkste Organisation mit zuletzt rund 730 Personen und nahmen auch deren Stimmen wahr, zahlten aber die vereinbarten zehn Euro pro Kopf und Jahr lediglich für 600 Mitglieder.

Bei einer Vorstandssitzung am 25. Oktober hat Lucas seine Kollegen auf diese Diskrepanz erneut laut Protokoll hingewiesen. Demnach hat sein damaliger Stellvertreter Martin Kai Köpke diese eingeräumt, aber gesagt: „Uns als Jägerschaft bleibt also nur das Druckmittel Geldtransfer.“ Einen Tag nach Lucas‘ Rücktritt hat dann der Betreiberverein am 30. Dezember die Jägerschaft Osterholz aus ihren Reihen ausgeschlossen. Köpke kündigte im Gespräch mit der Redaktion an, dass man sich dagegen nicht juristisch zur Wehr setzen werde. Was das für Auswirkungen für den Schießbetrieb in Waakhausen habe, sei noch offen. Die Jäger gehen davon aus, dass sie wie jeder andere dort nach wie vor schießen können. Dass sie sich weiterhin an Aufsichten oder Sanierungskosten beteiligen, scheint unwahrscheinlich.

In einer E-Mail, die der Redaktion vorliegt, hat Martin Kai Köpke über die Weihnachtstage Lucas unmissverständlich zum Rücktritt aufgefordert. Er wolle ihm einen Weg aufzeigen, „ohne Gesichtsverlust“ zu gehen, heißt es, ansonsten werden die übrigen Vorstandsmitglieder ein Amtsenthebungsverfahren anstrengen. Der Ton der Mail ist harsch, die Vorwürfe sind tief greifend. Eine Zusammenarbeit sei „nicht mehr zumutbar“, von Lügen, mangelhafter Kommunikation und Misstrauen ist die Rede.

Versuch der Schadensbegrenzung

Der Kern des Zerwürfnisses ist offenbar die unterschiedliche Auffassung, wie man mit der Krise in Waakhausen umgehen soll. Laut Köpke haben er und der weitere Vorstand der Jägerschaft nach einer „kleinen Lösung“ gesucht, wie man auch ohne Wallbau die Anlage sanieren und ertüchtigen kann, sodass Jagdausbildungen und -prüfungen weiterhin möglich bleiben. Man habe entsprechende Forderungen an den Vorstand des Betreibervereins gestellt, die unerfüllt blieben. Insbesondere habe man nicht gewollt, sich der Ordnungsverfügung des Landkreises zur Entsorgung der Bleireste zu widersetzen, wie es der Betreiberverein – „ohne Rücksprache“ – getan habe. „Der Ärger mit den anderen Vereinsmitgliedern sowie dem Landkreis Osterholz wäre also nicht nötig gewesen, wenn Du Deine Hausaufgaben gemacht und unsere Forderungen erfüllt hättest“, schreibt Köpke an Lucas. „Aus den vorgenannten Gründen ist es nicht mehr akzeptabel, dass Du weiterhin Vorsitzender der Jägerschaft bist.“

Auch Köpke ist bemüht, die Wogen nun wieder zu glätten, auch er wolle keine „schmutzige Wäsche waschen“ sagt der Osterholzer. Ihm gehe es wie Lucas um Schadensbegrenzung und den Erhalt des Schießstands. Über den Weg aber habe es unterschiedliche Auffassungen gegeben. Köpke und seine Vorstandskollegen Ulrich Messerschmidt, Jürgen Schindler, Wolfgang Gerke und Heiko Ehing seien übereingekommen, dass es mit Lucas nicht mehr weitergehe. Im Moment ruht der sowieso nur eingeschränkte Schießbetrieb in Waakhausen wieder komplett. Auch die Pläne, den sogenannten Kipphasen für den Schrotschuss wieder in Betrieb zu nehmen, sind im Grunde vom Tisch: Die Betriebserlaubnis ist erloschen, eine Sondergenehmigung dafür liegt nicht vor, und die Kosten der Reaktivierung würden mit 85.000 bis 100.000 Euro jeglichen Rahmen sprengen.