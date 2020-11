Das Kind trägt wie vorgeschrieben einen Mundschutz. Den Abstand zu seinen Mitschülern wird der Junge im vollbesetzten Bus womöglich nicht einhalten können. (Brynn Anderson/dpa)

Landkreis Rotenburg. Die SPD fordert den Einsatz zusätzlicher Busse im Schülertransport, um die Ansteckungsgefahr der Kinder und Jugendlichen zu senken. Es gebe gute Beispiele aus anderen Landkreisen, sagte der SPD-Kreistagsabgeordnete Volker Kullik am Donnerstag im Kreis-Schulausschuss. Wenn die Kinder nicht so dicht gedrängt in den Bussen sitzen und stehen würden, argumentierte er, „würde das auch die Akzeptanz für die anderen Corona-Maßnahmen erhöhen“.

In einem Antrag der SPD-Kreistagsfraktion heißt es, die Schulen hätten aufgrund der Corona-Pandemie detaillierte und effektive Hygienepläne erstellt. Doch kämen in jüngster Zeit immer wieder Eltern auf die Lehrkräfte zu und stellten die Sinnhaftigkeit der Hygienekonzepte vor dem Hintergrund dicht gedrängter Kinder in den Schulbussen infrage. Die Kritik der Eltern sei angesichts teilweise überfüllter Busse, in denen Kinder dicht gedrängt auch stehend transportiert werden, begründet. Es sei schlicht nicht vermittelbar, dass Kinder in den Klassen einer Maskenpflicht und Abstandsregeln unterliegen und die Klassen regelmäßig stoßgelüftet werden müssen – gleichzeitig aber in den Schulbussen keinerlei Abstände eingehalten werden könnten und Kinder zum Teil 30 Minuten und länger in Bussen ohne Luftaustausch ausharren müssten. „Im Sinne der Pandemie-Abwehr muss dieser Missstand umgehend abgestellt werden“, heißt es in dem SPD-Antrag.

„Elterntaxis keine Lösung“

Daher fordert die SPD-Kreistagsfraktion, dass der Landkreis Rotenburg die Zahl der eingesetzten Busse im Schülertransport für die Zeit der Corona-Pandemie in dem Maße erhöht, dass die Abstandsregelungen auch während der Fahrten zur und von der Schule eingehalten werden können. Die beauftragten Busunternehmen sollen angewiesen werden, dafür Sorge zu tragen, dass ausreichend Busse auf den betroffenen Strecken zur Verfügung gestellt werden. Für eine schnelle Umsetzung solle der Landkreis zunächst die Mehrkosten übernehmen. Landrat Luttmann soll sich bei der Landesregierung um die Erstattung der Kosten bemühen, sofern keine anderen Mittel aus den Corona-Rettungspaketen des Bundes oder des Landes zur Verfügung stehen.

Wiebke Scheidl, Vorsitzende des Elternrats der Grundschule Tarmstedt, kennt das Problem aus erster Hand. „Das Fahren in den vollen Bussen erscheint vielen Eltern nicht mehr sicher“, sagt sie. „Viele bringen ihre Kinder daher mit dem Auto zur Schule“, weiß sie. Doch ist das aus ihrer Sicht „keine Lösung. Wir wollen keine Elterntaxis, und auch nicht alle Eltern können das machen“. Der Elternrat habe daher einen Brief an den Landkreis und an die Landesschulbehörde geschickt. Darin fordert er eine „Entzerrung des ÖPNV und der Schulbusse“. Die Eltern wollen wissen: „Wieso werden unsere Grundschulkinder mit den größeren KGS-Schülern in dermaßen vollen Bussen zu den Schulen gefahren?“

Im Schulausschuss sagte der stellvertretende Verwaltungschef Thorsten Lühring, dass in anderen Landkreisen zur Entlastung Reisebusse eingesetzt werden. Doch die seien erstens gar nicht für den Schülerverkehr zugelassen und könnten zweitens nur minimal zur Problemlösung beitragen. Leider hätten die beiden Busgesellschaften, die im Landkreis Rotenburg jeden Morgen 120 Schulbusse zur ersten Stunde einsetzten, nur jeweils ein Reservefahrzeug in der Hinterhand. Der Landkreis werde dennoch bei den Busunternehmen anfragen, was hier möglich sei.

Lühring brachte einen weiteren Ansatz ins Spiel: die Entzerrung des Unterrichtsbeginns. „Wenn nicht an allen Schulen der Unterricht gleichzeitig beginnen würde, könnten viele der Busse zumindest die Grundschulen zur zweiten Stunde noch einmal anfahren“, sagte er. Schwieriger sei das bei den weiterführenden Schulen, deren Schüler meist viel längere Anfahrtswege hätten. Dort böte sich aber ein Beginn zur dritten Stunde an.

„Es muss jetzt schnell gehen“, mahnte die SPD-Abgeordnete Doris Brandt an, „das sage ich als Mutter und Oma“. Die Kosten dürften in der derzeitigen Pandemielage kein Argument sein. „Wir sind in der politischen Verantwortung“, betonte ihr Parteikollege Nils Bassen. Und Reinhard Bussenius (Grüne) sagte: „Wir müssen die Risiken für eine Ansteckung minimieren.“ Schließlich gehe es nicht nur darum, die Kinder vor einer Infektion zu schützen, sondern auch die Lehrer, von denen viele zur Risikogruppe gehörten.

Gestaffelte Anfangszeiten seien für die Schulen sicherlich eine enorme logistische Herausforderung, sagte der Ausschussvorsitzende Hartmut Leefers (CDU). Er könne sich nur wünschen, dass die Schulen kooperativ seien und sich flexibel zeigten. Leefers regte an, dass der Ausschuss keine Empfehlung zum SPD-Antrag ausspricht, sondern diesen zur Entscheidung in den Kreisausschuss verweist. Damit waren alle einverstanden.