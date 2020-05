Landkreis Osterholz. Wer hat die beste Klimaschutzidee? Darüber können Bürgerinnen und Bürger jetzt abstimmen. Die Stadtwerke Osterholz stellen sechs „clevere Ideen für den Klimaschutz“ aus der Region zur Wahl. Das Unternehmen möchte damit einen Beitrag zur „Energiewende 2030 im Landkreis Osterholz“ leisten. Zur Auswahl stehen Maßnahmen aus den Bereichen Energieeffizienz, Erneuerbare Energien und Umwelt. Die Abstimmaktion läuft unter www.osterholzer-stadtwerke.de/oekostrom-abstimmung bis zum 31. Mai.

Die angebotenen Maßnahmen sind vielfältig. Beim TSV St. Jürgen in Lilienthal, beim Sportverein Blau-Weiß Bornreihe und dem SV Komet Pennigbüttel geht es um die Umrüstung der Flutlichtanlagen auf LED-Technik und eine damit verbundene CO2-Ersparnis. Mit der Installation einer eigenen Fotovoltaik-Anlage beschäftigt sich die Diakonische Behindertenhilfe in Lilienthal. Und der Schützenverein Lilienthal, der bereits eine Anlage für Solarstrom auf dem Dach hat, will den Bau einer Ladestation für Elektroautos umsetzen. Bürger aus Freißenbüttel bewerben sich mit der Idee, an einem Weg Richtung Heimelberg Obstbäume zu pflanzen. Die Sorten und ihre Eigenschaften sollen auf einer Tafel beschrieben werden.

Die Stadtwerke stellen 15 000 Euro für die Klimaschutzprojekte zur Verfügung. Bewerben konnten sich Bürger, Gruppen, Vereine und Institutionen. Voraussetzung war, dass die Maßnahme zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes beiträgt und die Umsetzung innerhalb von zwei Jahren erfolgt. Die Fördermittel stammen aus der Einführung des Ökostroms für die Vertragskunden der Osterholzer Stadtwerke. Die Umstellung erfolgte für die Kunden automatisch und ohne Mehrkosten. Die Stadtwerke verpflichteten sich, für jede verbrauchte Kilowattstunde des zertifizierten Ökostroms aus europäischen Wasser- oder Windenergieanlagen 0,025 Cent in den neuen Fonds zu zahlen.