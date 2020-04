Das Grasberger Klärwerk. Die Abwassergebühren werden in der Gemeinde noch nicht sinken. (CARMEN JASPERSEN)

In Bremen sind die Abwassergebühren Anfang des Monats um 28 Cent gesunken, von bisher 2,82 Euro auf 2,54 Euro pro Kubikmeter. Grund für die niedrigeren Gebühren: Bremen zahlt jetzt weniger an den Entsorger Hansewasser, unter anderem weil die Zinsen gesunken sind. Ein durchschnittlicher Vier-Personenhaushalt könne dadurch etwa 50 Euro im Jahr sparen, teilte der Bremer Senat mit. In Lilienthal, Grasberg und Worpswede hingegen sind derzeit keine Gebührensenkungen in Sicht.

Die Abwassergebühren werden alle drei Jahre neu kalkuliert, sagt der Lilienthaler Baudienste-Fachbereichsleiter Stephen Riemenschneider, auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG. Erst Ende 2019 hatte der Gemeinderat die Abwassergebühren für den Zeitraum von 2020 bis 2022 beschlossen. Die Gebühren für einen Kubikmeter Abwasser kosten weiterhin 3,69 Euro. „Dieser Betrag ist immer noch erforderlich“, sagt Riemenschneider. Abgewickelt wird in Lilienthal die Abwasserentsorgung durch die Lilienthaler Entsorgungsbetriebe, einen Eigenbetrieb der Gemeinde.

Bei den Nachbarn in Grasberg und Worpswede zeichnet der Wasser- und Abwasserverband Osterholz für die Abwasserentsorgung verantwortlich, ebenso für Schwanewede und die Samtgemeinde Hambergen. Die Gebühren in den Kommunen variieren. In Grasberg fallen für einen Kubikmeter Abwasser 3,70 Euro an, in Worpswede 2,85 Euro, in Schwanewede 3,08 Euro und in der Samtgemeinde Hambergen 2,90 Euro. Die unterschiedlichen Abwassergebühren resultieren daraus, dass jede Gemeinde als ein eigener Abwasserbereich kalkuliert wird. Mit eigenen Anlagen wie Klärwerk, Personalkosten und Einnahmen.

Eine Gebührensenkung ist für alle vier Kommunen nicht in Sicht, so Verbandsgeschäftsführer Arno Seebeck. Die Regelung sei für den Zeitraum 2018 bis 2020 in Kraft. Zwar seien derzeit Kostensenkungen in allen vier Abwasserbereichen des Verbands zu verzeichnen, so der Verbandsgeschäftsführer. Aber erst müsse die Jahresabrechnung für 2019 vorliegen. „Danach wird entschieden, wie wir weiter vorgehen.“ Alle drei bis fünf Jahre solle das Abwasser neu kalkuliert werden. Man könne daher im Jahr 2021 auf das Ergebnis 2020 schauen und dann entscheiden, wie es 2022 weitergehen solle.

Grasbergs Bürgermeisterin Marion Schorfmann betont in diesem Zusammenhang: „Ein gutes Jahr wird automatisch mit in die Kalkulation hineingenommen.“ Die Gebührenkalkulation erfolge wiederum bei einem externen Wirtschaftsprüferbüro, und der Jahresabschluss werde nochmals von einem anderen Wirtschaftsprüfer geprüft. Dass in Grasberg die Abwassergebühren hoch sind, liege auch an der Findorffschen Siedlungsstruktur, so Schorfmann. Weite Wege und fehlendes Gefälle verlangten viele Druckrohrleitungen, durch die das Abwasser zum Grasberger Klärwerk transportiert werde. Derzeit aber sei alles, was zum Abwasser gehört, in Grasberg auf aktuellem Stand. Seebeck begründet die Grasberger Abwassergebühren zudem mit der Größe der Gemeinde. Der Ort sei klein. Und: „Die Kläranlage steht da und verursacht Kosten“ – für Personal, für die Ertüchtigung der Kläranlage und für Abschreibungen. Diese festen Kosten seien in Grasberg wesentlich höher als anderswo. Doch der Ort wachse, und damit könnten sich diese Kosten auch auf mehr Haushalte verteilen. Denn so Seebeck: „Die Kosten werden grundsätzlich über Menge umgelegt.“ Neben der Abwassergebühr pro Kubikmeter zahlt jeder Haushalt in Grasberg weitere 3,50 Euro pro Monat für den sogenannten Hausanschluss. Dass der Wasser- und Abwasserverband Osterholz keinesfalls locker mit den Geldern umgehe, hebt Arno Seebeck hervor. Er sagt: „Wir achten auf die Kosten und versuchen zu optimieren.“ Beispielsweise im Strombereich. Bei den Abwassergebühren sei der Verband nicht überall günstig, weiß Seebeck. Anders im Wasserbereich. Da fallen 79 Cent pro Kubikmeter Wasser an. „Andere zahlen da wesentlich mehr.“

Zur Sache

Der Wasser- und Abwasserverband Osterholz versorgt Haushalte auf einer Fläche von 585 Quadratkilometer mit Trinkwasser und entsorgt das Abwasser. Er umfasst die Gemeinden Worpswede, Grasberg, Schwanewede und Samtgemeinde Hambergen. Die jährliche Frischwasserabgabe beläuft sich auf 5,7 Millionen Kubikmeter. Die Abwassermenge pro Jahr beträgt 2 Millionen Kubikmeter.