Die Ferien im Blick: Viele Gemeinden haben ihre Ferienprogramme online abrufbar gemacht. (Barbara Sax/dpa)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Der Sommer ist da, die Ferien dazu beginnen am 4. Juli. Das verheißt Kindern und Jugendlichen sechs Wochen Freizeit. Nicht jeder von ihnen wird verreisen, und da können die schönsten Wochen im Schülerleben schon mal lang werden. Abhilfe versprechen die Ferienspaßprogramme von Worpswede, Lilienthal, Grasberg und der Samtgemeinde Tarmstedt mit etlichen Angeboten. Vereine, Gemeindeverwaltungen, ein Elternverein und viele Eltern haben dafür in den lange geplant. Einige Veranstaltungen können die Mädchen und Jungen spontan besuchen. Für andere braucht es Anmeldungen. Zeit für einen Überblick.

Samtgemeinde Tarmstedt

„Es ist für jeden was dabei“, verspricht Birgit Trojahn von der Tourist-Information den Kids aus der Samtgemeinde Tarmstedt. 25 Anbieter sorgen für eine bunte Mischung. Hinein ins Ferienprogramm geht es in Tarmstedt am letzten Schultag, Mittwoch, 3. Juli. Dann nämlich startet die Kinder-Bibel-Woche der Salemsgemeinde Tarmstedt, die am Sonntag, 7. Juli, mit einem Gottesdienst endet. Dazwischen gibt es für die Kinder Bibel-Theater, Ausflüge und Grillen. Trojahn sagt, dieses Angebot sei sehr gefragt, genau wie auch der Abendansitz mit Tierbeobachtung, Nachtwanderung und Grillen im Hegering Tarmstedt für Kinder zwischen acht und 14 Jahren am Dienstag, 9. Juli. Noch gibt es freie Plätze, so Claudia Voß (04283/955707). Aus den Vorjahren weiß sie, dass die Anmeldungen mit Ferienbeginn sprunghaft ansteigen. Einen Eltern-Kind-Abendansitz bietet am Freitag, 26. Juli, der Hegering Wilstedt an. Auch da gibt es noch Plätze, Anmeldung unter 0151 123 157 47.

Wenn die Sonne vom Himmel brennt, locken die Freibäder. In der Samtgemeinde sind das beispielsweise der Förderverein Timkebad und der TSV Timke, die vom 4. Juli bis 8. August jeweils donnerstags von 14 bis 15 Uhr ins Kirchtimker Freibad zu Rettungsübungen, Ringtauchen, Abschleppen von Personen, Schwimmen in Klamotten und Arschbomben einladen. Die Anmeldeliste liegt an der Freibadkasse aus. Am Sonnabend, 27. Juli, steigt ab 13 im Timkebad ein Sommerfest, und einen Arschbombenwettbewerb veranstaltet das Wilstedter Freibad am 2. August ab 17 Uhr. Hierfür braucht es keine Anmeldung. Das komplette Ferienspaßprogramm der Samtgemeinde findet sich unter www.tarmstedt.de.

Grasberg

In Grasberg gab es in diesem Jahr erstmals keine zentrale Anmeldung für den Ferienspaß im Rathaus. Jeder meldet sich bei den Anbietern direkt an. Zurück zu den Wurzeln. Schließlich sei der Ferienspaß einst als Aktion von Eltern für Kindern initiiert worden, so die Ferienspaß-Verantwortliche im Rathaus, Erten Lüning. Waren es im vergangenen Jahr 50 Angebote, sind es in diesem Jahr 41. Lüning bedauert den Rückgang. Die teilnehmenden Vereine und Eltern haben indes ein pfiffiges Programm aufgestellt.

Wie die jeweiligen Veranstaltungen bisher gebucht sind, vermag Lüning nicht zu sagen. Nachfragen bei Anbieter ergaben, dass derzeit auch bei Highlights noch freie Plätze zu haben sind und das Stöbern im Ferienspaßprogramm dem Nachwuchs noch einige unterhaltsame Stunden bescheren kann.

Freie Plätze gibt es für Neun- bis 14-Jährige beispielsweise am 17. Juli bei einer Fahrt zum Universum Bremen, organisiert von der Grasberger SPD, (Anmeldung bei Heiner Peper 0172 514 11 34) oder beim Bowling in Oyten am 17., 23. und 31. Juli, (Anmeldung 04207/ 688 60). Auch der Stadionführung bei Werder Bremen am 7. August können sich Kinder zwischen acht und zwölf Jahren noch anschließen. Veranstalter ist die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf, (Anmeldung bei Mathias Engelken 04208/ 828 922). Ebenfalls noch freie Plätze für Kinder ab sechs Jahren meldet die Familie Behrmann aus Rautendorf für den 26. Juli, dann können bei ihr Fledermauskästen gebaut werden, (Anmeldung 04293/ 786 275). Sechs- bis Zehnjährige können am 11. Juli auf dem Findorffhof mit dem Findorff-Heimatverein Brot backen, Information und Anmeldung bei Hilde Bibelhausen (04208/ 12 44).

Wer in Grasberg noch sommerliche Kurzweil sucht, findet das Ferienspaßheft im Internet unter www.grasberg.de. Erten Lüning empfiehlt, bei Interesse bei den jeweiligen Anbietern freie Plätze nachzufragen.

Worpswede

In Worpswede liegt die Organisation des Ferienspaßes in den Händen einer Elterninitiative. Bei Ingrid Löchel laufen die Fäden zusammen, seit 24 Jahren. Als die Tochter Kind war, hatte sie damit begonnen. Jetzt hilft das Kind der Mutter bei der Ferienplanung für junge Worpsweder. Der zentrale Anmeldetag war am 22. Juni. Restplätze können direkt bei den Veranstaltern nachgefragt werden, so Löchel. 71 Veranstaltungen stehen zur Wahl.

Mit einem Freudenfeuer eröffnen der Heimatverein und die Feuerwehr Mevenstedt die Ferien am Mittwoch, 3. Juli, ab 19.30 Uhr am Dorfgemeinschaftshaus Mevenstedt. Ein Besuch beim Imker (4. Juli) und alles rund ums Pferd (5. und 6. Juli) schließen sich an. Danach gibt es Ballspiele, einen Inlineskaterkurs oder einen Besuch im Pony-Club. Die Worpsweder Segelgemeinschaft setzt die Segel auf der Hamme (8. Juli und 7. August). Die Hemberg-Apotheke lädt dreimal ein zum Blick hinter die Kulissen (11., 15. und 18. Juli). Einen Tag am Hammestrand mit den Rettungsschwimmern der DLRG können Kinder ab sechs Jahren am 12. Juli verbringen.

Es gibt Nachmittage mit Sportabzeichen, Geräteturnen, Fußball-Schnuppertraining für Mädchen, Kegeln, Tongestaltung, Acrylmalerei, Boule oder Tigertatzenbacken. Die Worpsweder Mühle kann erkundet (24. Juli) werden und in Heudorf steigt ein Kinderfest (25. Juli). Peter Arens geht am 2. August in Neu-Helgoland auf Fledermaussuche. Feuerwehr und Polizei und der Bürgermeister gehören ebenso zum Ferienspaß-Team und laden an ihre Arbeitsorte ein. Hinauf auf den Turm der Zionskirche geht es am 14. August. Das Worpsweder Programm ist unter www.gemeinde-worpswede.de zu finden.

Lilienthal

In Lilienthal startet der Ferienspaß am Mittwoch, 3. Juli, von 12 bis 14 Uhr mit einer „School's out Party“ im Hallenbad. Als Höhepunkt soll dabei der Feuerwehrschlauch zum Einsatz kommen. Auch in Lilienthal gibt es Angebote mit und ohne Anmeldung direkt beim Veranstalter. Aus rund 120 Möglichkeiten von 26 Anbietern können Kinder und Jugendliche ihre Favoriten wählen. Viele Klassiker finden sich darunter: die Hammefahrt auf dem Motorboot, eine Streitschlichterausbildung, Voltigieren und Reiten, Fußball-Ballschule, Tischtennis, Trampolin, Badminton, Schmieden, Paddelspaß auf der Wörpe oder eine Radtour zur Insel Norderney.

Das Ferienprogramm wurde im Rathaus zusammengetragen und der Abteilungsleiter Kinder, Jugend und Sport, Florian Peters, freut sich: „Man sieht am Umfang, dass das in Lilienthal relativ erfolgreich betrieben wird.“ Es gebe viele Vereine, die sich einbringen. Und: „Einige Veranstaltungen sind so bekannt, dass die ohne unser Programm schon gebucht werden“, etwa Angebote des Alten Amtsgerichts. Jeweils nur noch zwei freie Plätze gibt es in der Klosterstraße 21 noch am 4. Juli bei „Bullet Journal“, dem Herstellen individueller Schulplaner, am 1. August beim „Lan-Gaming“ sowie vom 31. Juli bis 2. August in der Siebdruckwerkstatt „Pimp your holiday shirt“.

„Textilien selbst gemacht“ heißt es vom 8. bis 12. Juli im Alten Amtsgericht. Junge Leute können auch mit der Kommunalen Jugendarbeit zum Unisee radeln (5. und 31. Juli) oder entlang der Wümme (13. August), Informationen unter kommunale-jugendarbeit@lilienthal.de oder 04298/ 929 180. Daneben können Kinder und Jugendliche im Alten Amtsgericht beim Perfekten Dinner kochen, für zwei Tage in die „Amse WG“ ziehen (23. und 24. Juli), den Trendsport Jugger (18. und 30. Juli) ausprobieren, ein Buch mit dem Tablet zum Leben erwecken (25. Juli) oder ihren Sommerhit kreieren (12. bis 14. August). Als Voraussetzung braucht es dafür laut Jugendarbeitern Viola Bürgy lediglich die Lust am Musizieren.

Um Musik geht es auch vom 6. bis 11. Juli bei „Six days in music“, einem Bandworkshop für Zehn- bis 18-Jährige, organisiert von der Kreismusikschule in der Kreisstadt (Information unter 04791/ 5099). Und wer wissen will, wie sich eine Meerjungfrau durchs Wasser bewegt, sollte sich den 30. Juli vormerken. Das Hallenbad läst Sechs- bis 13-Jährige zum „Mermaiding“ ein. Das Lilienthaler Ferienprogramm gibt es unter www.lilienthal.de.