Blick vom Lilienthaler Arm der K 8 Richtung Ritterhude: Rechts ab geht’s zu Tietjens Hütte und nach Osterholz-Scharmbeck, links versetzt zweigt der Kirchweg ab. (Christian Valek)

Landkreis Osterholz. „Die Verwaltung schlägt aufgrund der Abwägung aller vorgenannten Ausführungen den Bau einer optimierten Lichtsignalanlage vor.“ Bei der Entschärfung des Abzweigs Niederende (K8 / K9) hatte sich der Landkreis Osterholz im Frühjahr 2016 festgelegt; bis die Kreistagsabgeordneten kurz vor den Kommunalwahlen dann doch lieber einen Kreisverkehr wollten. Der Kreisel aber erlebte danach aus Kostengründen und wegen des moorigen Untergrunds dann doch ein Begräbnis zweiter Klasse. Die Behörde hatte davor und vor einer langen Bauphase gewarnt. Zunächst vergebens, aber nun kommt die Ampel doch: Die Bauarbeiten starten in der kommenden Woche, teilte die Verwaltung jetzt mit.

Gebaut wird in vier Abschnitten, teils mit Vollsperrungen; Ende September will man fertig sein. Radfahrer und Fußgänger sollen die Baustelle mit Einschränkungen passieren können. Der Knotenpunkt stelle einen Gefahrenbereich für alle Verkehrsteilnehmer dar, erklärte Verwaltungssprecherin Jana Lindemann. Zum Glück seien die meisten Unfälle zuletzt glimpflich verlaufen.

Nach dem Umbau werde die Kreuzung nicht nur für Autofahrer mehr Sicherheit bieten, sondern auch mehr Komfort für Radfahrer und Fußgänger. „Das beliebte Ausflugsziel St. Jürgensland mit der Kirche St. Jürgen und den Radfahrstrecken am Wümmedeich wird künftig über eine ampelgesicherte Überwegung zu erreichen sein“, betonte Lindemann. Die Baukosten liegen bei 500 000 Euro, davon werde 280 000 Euro das Land Niedersachsen übernehmen.

Phase I bedeutet, dass der versetzt abzweigende Kirchweg verschwenkt und gleichberechtigt an den Knotenpunkt neu angeschlossen wird. Damit entsteht eine vollständige Kreuzung mit vier Armen. Die Arbeiten laufen ab Montag zunächst mehr oder weniger neben dem Verkehr, sodass noch keine Sperrung nötig ist. Es könne zu leichteren Beeinträchtigungen kommen, so Lindemann; die Geschwindigkeit im Knotenpunkt werde bereits ab Montag für die gesamte Bauzeit auf 30 Kilometer pro Stunde begrenzt. Diese Bauphase soll am 12. August enden, doch schon am 16. Juli, dem ersten Ferientag, beginnt parallel Phase II, und zwar mit einer Vollsperrung der K 8 in Richtung Lilienthal.

Längstenfalls vier Wochen soll diese Sperrung dauern. In dieser Zeit gibt es eine weiträumige Umleitung über Lilienthaler Allee, Falkenberger Kreisel, Worphausen, Worpswede und die Waakhauser Straße (Landesstraßen 133, 153 und Kreisstraße 11). Gleichzeitig werden Lindemann zufolge die Worpheimer Straße, die Wörpedahler Straße und die Westerweder Straße zu reinen Anliegerstraßen erklärt, um Schleichverkehre zu verhindern. Gebaut werden an der Ampelkreuzung unter anderem eine neue Bushaltestelle sowie eine eigene Rechtsabbiegerspur für den Verkehr von Lilienthal nach Osterholz-Scharmbeck.

Phase III beginnt am 13. August und bedeutet eine zweiwöchige Vollsperrung des K 8-Arms nach Ritterhude. Parallel soll dort auch die Fahrbahn der Kreisstraße in Niederende zwischen der neuen Ampelkreuzung und der Einmündung zur Kreisstraße 44 (Dammstraße) saniert werden. Schon seit einiger Zeit deuten Fahrbahnmarkierungen auf die geplante Straßenreparatur hin.

Die Umleitung erfolgt laut Verwaltung ab der Wümmebrücke über die Schlossbrücke durch Ritterhude, Scharmbeckstotel und Osterholz-Scharmbeck über die Bremer Straße und Tietjens Hütte (Landesstraße 151, Bundesstraße 74, Kreisstraßen 5 und 9). Den Abschluss bilden die Restarbeiten in Phase IV. Bis zum 26. September werden dafür voraussichtlich weiterhin halbseitige Sperrungen im Baustellenbereich nötig werden.

Der Landkreis Osterholz teilt mit, er habe die Planung mit der Gemeinde Lilienthal und dem Bremer Amt für Straßen und Verkehr bestmöglich auf den Zeitplan für den Neubau der Flutbrücke zwischen Lilienthal und Borgfeld abgestimmt. Dort wird nach aktueller Planung der Kfz-Verkehr ab 6. September über die Straßenbahnbrücke geleitet. Es gebe damit keine zeitliche Kollision mit den Vollsperrungen an der K 8, so Lindemann. „Dennoch sind während der Bauzeit Verkehrsbehinderungen und Fahrzeitverlängerungen nicht zu vermeiden“, sagt die Sprecherin. Dafür bitte der Landkreis Osterholz alle Verkehrsteilnehmer um Verständnis.

Auf Nachfrage unserer Zeitung bekräftigte die Verwaltungssprecherin: „Es wird eine optimierte Ampel gebaut, die auch schon für das Jahr 2016 geplant war.“ Ein vergleichbares Exemplar regelt schon seit einiger Zeit erfolgreich den Verkehr an der stark befahrenen Picassokreuzung bei Schwanewede. Im Kreishaus hofft man auf ähnliche Leistungsstärke auch in Niederende: 335 bis 370 abbiegende Fahrzeuge pro Stunde waren am Abzweig schon 2015 zu Spitzenzeiten gezählt worden: morgens für Rechtsabbieger von der Stadt nach Ritterhude und nachmittags in umgekehrter Richtung zurück.

Gegenüber einer optimierten Ampel habe ein Kreisel bei solchen Mengen auch nur noch geringe Zeitvorteile für den Verkehrsfluss, hatte die Verwaltung argumentiert und auf Sicherheitsvorteile verwiesen. Prognosen hätten ergeben: Wegen der intelligenten Steuerung seien in Niederende selbst bei allgemein steigender Verkehrsdichte bis zum Jahr 2030 Wartezeiten von allenfalls 30 bis 40 Sekunden zu erwarten. Auch eine mehrmonatige Kreiselbaustelle bleibt der Region nun erspart. Lindemann: „Die Vollsperrung findet jetzt bewusst innerhalb der Sommerferien statt, da das Verkehrsaufkommen hier erfahrungsgemäß geringer ist.“