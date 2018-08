Mit mehreren Fahrzeugen versuchte die Polizei, den Motorradfahrer zu stellen. (Symbolbild) (dpa)

Unter Drogen und ohne Führerschein hat sich ein 45-jähriger Motorradfahrer am späten Sonnabendabend im Raum Zeven eine halsbrecherische Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Laut Polizei wurde die Fahrt ausgelöst durch die Meldung einer Zevenerin, die sich von ihrem Ex-Partner belästigt fühlte und bei einer Tankstelle Unterschlupf gefunden hatte. Auf dem Weg zum Einsatzort stießen die Beamten auf den Beschuldigten auf dessen Motorrad. Der 45-Jährige aus Nordrhein-Westfalen nahm das Anhaltesignal der Polizisten aber zum Anlass, Gas zu geben und über Zeven, Heeslingen, wieder Zeven und Rhade zu flüchten. Bei seiner Flucht soll der Fahrer innerorts eine Geschwindigkeit von mehr als 100 und außerorts von mehr als 160 Kilometern in der Stunde erreicht haben. In Rhade konnte er am Ende einer Sackgasse zunächst über einen Gehweg entkommen. Er versteckte sich dann in einem Feld, wobei er von Anwohnern beobachtet wurde.

Als die Beamten, die den Flüchtigen inzwischen mit acht Fahrzeugen verfolgten, zu Fuß zu ihm gelangen wollten, startete er seine Maschine erneut, stürzte aber zwei Mal und scheiterte schließlich beim Versuch, eine Weideumrandung zu überwinden. Auf der Wache stellten die Polizisten dann fest, dass der Mann keinen Führerschein besitzt und unter Drogeneinfluss stand. Nach einer Blutentnahme wurde er wieder entlassen.