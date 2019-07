Claus Tietjen hat den Akku-Schrauber in die Hand genommen. Er baut Bänke, die an die Blühweiden gestellt werden sollen. (Lutz Rode)

Lilienthal. In der Werkstatt von Claus Tietjen stapeln sich dicke Eichenbohlen. Aus ihnen baut der Landwirt aus Oberende derzeit in Serie mehrere Sitzbänke, die am Rand von Blühweiden aufgestellt werden sollen. Als ersten Standort hat „Bauer Claus“, wie er sich selbst nennt, einen Feldweg im Landschaftsschutzgebiet in der Klosterweide ausgeguckt. Die Bank soll allen eine Verweilmöglichkeit bieten, die nebenan eine Patenschaft für eine Blühfläche übernommen haben. Aber auch alle anderen können dort künftig eine Rast einlegen, wenn sie an dem Feld voller Wildblumen und Kräuter vorbeikommen.

Als Tietjen im vorigen Jahr mit der Idee für die Blühflächenpatenschaften um die Ecke kam, konnte er noch nicht ahnen, auf welches Echo sein Plan stoßen würde. Heute sagt er, der Andrang sei überwältigend gewesen. Auf der Internetseite des Blühflächen-Projekts finden sich mittlerweile die Namen von mehr als 40 Paten, darunter auch mehrere Firmen, die gleich größere Ackerflächen in Beschlag genommen haben. Die Bremer Gehwegreinigung ist mit 10 000 Quadratmetern dabei, der Mondelez-Konzern aus Bremen hat eine Patenschaft für gleich 20 000 Quadratmeter übernommen.

Für Firmen gelten andere Maßstäbe als für Privatleute, die sich ebenfalls einklinken können und das auch schon in größerer Zahl getan haben: Die Mindestgröße für eine Patenschaft von Betrieben hat Initiator Tietjen auf 10 000 Quadratmeter festgelegt, während es bei Einzelpersonen und anderen Initiativen und Vereinen unter 1000 Quadratmeter nicht sein sollen. „Wir möchten nicht, dass sich Firmen für kleines Geld etwas Gutes auf den Deckel schreiben können. Eine Blühfläche von einem Hektar, die bringt schon richtig was für die Natur“, sagt Tietjen.

Das Modell sieht vor, dass die Paten einen Obolus von 30 Cent je Quadratmeter zahlen und Landwirt Tietjen im Gegenzug seine Flächen bereitstellt und sich um die Aussaat und die weitere Pflege kümmert. Eine Patenschaft gilt immer für ein Jahr. Mittlerweile haben sich auch andere landwirtschaftliche Betriebe der Blühflächen-Initiative angeschlossen. Die Ackerflächen finden sich überall verstreut in Lilienthal und in Teilen Grasbergs, aber auch im Fischerhuder Raum sind Patenschaften vergeben worden. Gern würde Tietjen auch Blühstreifen und -flächen von anderen Betrieben in seine Internet-Karte aufnehmen, auch um zu dokumentieren, wie viel im Dienste der Artenvielfalt in diesem Bereich schon passiert. Die Jägerschaft engagiert sich zum Beispiel, und andere Landwirte legen Blühflächen an, die mit EU-Agrargeldern bezuschusst werden.

Claus Tietjen weiß, dass ihn mancher Berufskollege kritisch beäugt. Nicht nur wegen der Einnahmequelle, sondern auch weil Ackerflächen knapp sind und es vor allem für größere Betriebe teilweise schwierig geworden ist, fruchtbares Land für Maisanbau oder Ähnliches zu finden. Dass die Landwirte Geld von den Paten bekommen, daran kann Tietjen nichts Verwerfliches finden, schließlich stellen sie ihre Flächen bereit und kümmern sich um alles andere. „Wir machen das aber nicht, weil wir viel Geld verdienen oder unser Image aufpolieren wollen, sondern aus Überzeugung, dass etwas für die Biodiversität getan werden muss“, sagt Tietjen.

Mit dem Anlegen für Blühflächen soll der biologischen Vielfalt auf die Sprünge geholfen werden: Es geht darum, Lebensraum für Insekten zu schaffen, die wiederum Nahrungsgrundlage für Vögel sind. Diese Vielfalt ist in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen. Die Blühflächen sollen dazu beitragen, gegenzusteuern.

Als im Frühjahr die ersten Patenschaften reinkamen, hat Landwirt Tietjen angefangen, die Saat auszubringen. Dabei sind verschiedene Mischungen zum Einsatz gekommen, die mittlerweile bekannte Verdener Imkermischung war dabei, aber auch andere Mixturen, die für Bienen und Insekten wichtig sind. Mittlerweile ist vieles schon verblüht, andere Pflanzen starten jetzt erst richtig durch. „Der Klee kommt, im Moment blühen vor allem Malven und Sonnenblumen“, berichtet Tietjen. Wenn die einjährigen Pflanzen zum Winter hin absterben, bleiben sie auf der Fläche bis zum nächsten Frühjahr stehen. In der kalten Jahreszeit bieten sie Tieren Deckung.

Tietjen hat auch vor dem Start seines Patenschaftsmodells Blühflächen angelegt und dabei unter anderem festgestellt, dass sich der Bestand an Rebhühnern deutlich erholt hat – zum einen, weil durch die Insektenvermehrung nun mehr Futter bereitsteht, die die Küken benötigen. Zum anderen aber auch, weil die Rebhühner in den Feldern besseren Schutz vor Füchsen und anderen Fressfeinden finden können.

Landwirt Tietjen plant gerade den nächsten Schritt, seine Initiative auf andere organisatorische Beine zu stellen: Aus dem betrieblichen Engagement soll ein eingetragener, gemeinnütziger Verein werden, sodass die Patenschaften künftig gegen Spenden vergeben werden können. Der Antrag für den Eintrag ins Vereinsregister sei unterwegs, heißt es.

Zunächst einmal heißt es aber, die Sitzbänke fertigzustellen. Die Eisengestelle dafür schweißt Tietjen selbst zusammen, das Eichenholz stammt von Bäumen, die auf seinem Hof gewachsen sind. Die Bänke haben auch zum Schutz gegen Langfinger ein besonderes Erkennungsmerkmal, das im Holz verewigt worden ist: Ein Tischler hat die Internetadresse hineingefräst, unter der alle Informationen zum Projekt versammelt sind: www.blühfläche.de.