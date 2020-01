28 farbenfrohe Acrylgemälde umfasst die Ausstellung im Osterholzer Kreiskrankenhaus mit Bildern von Andrea Michaela Weiß. (Monika Fricke)

Osterholz-Scharmbeck. Eine Serie von abstrakten, farbenfrohen Acrylbildern stellt zurzeit Andrea Michaela Weiß in den Fluren des Osterholzer Kreiskrankenhauses aus. „Beautiful Mind“ nennt die Künstlerin aus Ritterhude die Auswahl ihrer Gemälde. Sie sieht ihre Arbeiten als "ausschließlich positive Message“ an den Betrachter. Es ist der Künstlerin wichtig, dass ihre Bilder lebensbejahend, bunt und farbenfroh wirken. „Sie sollen beim Betrachter positive Wahrnehmungen auslösen“, wünscht sich die Malerin.

„Meiner Bilder entstehen aus Launen heraus“, erklärt Andrea Weiß. Seit 2013 habe sie vieles ausprobiert. Eindrücke am Himmel, von Sonnenauf- oder Untergängen, Wellen am Meer und viele andere Erinnerungen setzte sie mit Spachtel, Pinsel, Bürste oder anderen Hilfsmitteln künstlerisch in leuchtenden Farben auf der Leinwand um. „Insbesondere die unterschiedlichen Lichtverhältnisse faszinieren mich“, verrät sie. Andrea Weiß studierte Kunst- und Kulturwissenschaften in Bremen. Inzwischen ist sie Mutter von drei Kindern, und seit 2013 malt sie „in jeder freien Minute“. Schwerpunkt ist dabei die abstrakte, absolute Malerei mit Acrylfarben auf Leinwand.

Insgesamt 28 Acrylbilder mit markanten Formen und Farbkompositionen stellt die Ritterhuder Hobbymalerin aus. Eine Bilderserie „Landschaften im Licht – Waves on Öckerö“ mit acht Acrylbildern auf Leinwand im Format 70 x 100 Zentimeter entstand nach einem Urlaub auf der schwedischen Schäreninsel Öckerö. Einige Motive stammen aus Andrea M. Weiß beruflicher Tätigkeit im Bremer Überseehafen. Die „faszinierenden Lichtverhältnisse“ behielt sie im Kopf und setzte sie farblich auf Leinwand um. Mehrere Farbschichten geben den Bildern Strukturen. Sie wurden gespachtelt, geritzt, gemalt oder verwischt.

Das Format 100 x 100 Zentimeter verwendet die Malerin besonders gern für ihre lebhaften, aufmunternden Farbkompositionen. Die großformatigen Bilder auf Leinwand erhielten alle Stahlrahmen. „So lassen sie sich problemlos hängen“, erklärt die Künstlerin.

Acrylbilder in leuchtendem Rot, Blau, Grün, Gelb oder Orange vermitteln im Eingangsbereich des Kreiskrankenhauses den Besuchern eine angenehm lebhafte Atmosphäre. „Das bestätigten mir schon mehrfach Patienten und Mitarbeiter“, berichtete Carola Reinsch aus der Krankenhausleitung.

Die Ausstellung in den Fluren des Kreiskrankenhauses ist noch bis Ende März zu betrachten. Sämtliche Bilder können erworben werden. Eine Liste mit weiteren Informationen zur Ausstellung liegt am Empfang aus.