Am 1. Advent steht in Grasberg das Adventssingen an. Diesmal aber anders, als man es gewohnt ist. (Monika Skolimowska/dpa)

Grasberg. Ein Advent ohne Adventskonzert – das ist in Grasberg selbst in Corona-Zeiten kaum denkbar. Da ein musikalischer Abend mit Publikum in der Grasberger Kirche derzeit aber nicht möglich ist, gehen die Organisatoren der Kirchengemeinde und der Arp-Schnitger-Gesellschaft nun den digitalen Weg und laden für diesen Sonntag ab 17 Uhr zum Onlinekonzert ein.

Um die Umsetzung dieses Plans kümmert sich die Grasbergerin Katja Vittinghoff. Sie ist selbst Mitglied des Kirchenchors und durch ihre Arbeit als Unternehmensberaterin mit den Möglichkeiten von Videoübertragungen im Internet vertraut: „Und mir hätte das Herz geblutet, wenn das Konzert einfach abgesagt worden wäre.“ Zumal das Adventskonzert – in diesem Jahr übrigens die 27. Ausführung – für viele den Auftakt in die Adventszeit markiert. „Und wir brauchen diese Zeit“, sagt Vittinghoff.

Daher wurden in den vergangenen Wochen Spenden gesammelt, Ehrenamtliche aktiviert, kleine Singgruppen gebildet und Stücke aufgezeichnet, die am Sonntag in einer Videokonferenz wiedergegeben werden sollen. Neben den Gesangsstücken der Chormitglieder soll es Orgelstücke geben, und es sollen auch Texte gelesen werden, dies nach aktueller Planung sogar live.

„Live singen per Videokonferenz geht nicht, das hört sich schaurig an“, sagt Vittinghoff. Die aufgezeichneten Stücke böten aber für die Zuschauer an den Computern zu Hause die Möglichkeit zum Mitsingen. 500 Menschen könnten teilnehmen, mehr, als die Grasberger Kirche fassen kann. Laut Vittinghoff gibt es Nachrichten von Menschen aus Süddeutschland, die mit dabei sein wollen.

Die Einwahl zum Konzert ist über einen Link möglich, den Interessierte unter www.kirchengemeinde-grasberg.de finden. Dort gibt es auch ein Video, das die Einwahl erklärt. Ab 16.30 Uhr sollte man starten, damit es pünktlich losgehen kann. Die Teilnahme ist kostenlos. Es soll aber einen virtuellen Klingelbeutel in Form einer Kontonummer geben, um Spenden zu ermöglichen.