Ideen für Geschenke liefert die Hobbykunst im Blockland. Am Sonntag bieten 33 Aussteller im und beim Dorfgemeinschaftshaus ihre selbst gemachten Dinge an. (Fotos: Sabine von der Decken)

Blockland. 33 ist die magische Zahl im Dorfgemeinschaftshaus. Und es ist die magische Zahl der Hobbykunst im Blockland: „33 und dann ist Schluss“, sagt Dagmar Schütte, und meint damit die maximale Anzahl an Ausstellern, die seit 24 Jahren Bestandteil der vorweihnachtlichen Hobbykunstausstellung im Dorfgemeinschaftshaus sind. Vor langer Zeit hat sich die Veranstalterin des vorweihnachtlichen Markts entschieden, auf Qualität statt auf Quantität zu setzen. „Wir wollen keine Durchlaufausstellung sein, sondern haben es gerne gemütlich.“ Aus diesem Grund steht in der Mitte der großen Diele auch in diesem Jahr wieder eine große Kaffeetafel – bestückt mit selbst gebackenem Kuchen und Torten der Blocklanderinnen. Herzhaft ist draußen, sagt Dagmar Schütte: Dort soll es Suppe geben, Bratwurst und Knipp. „Für jeden Geschmack ist etwas dabei.“

Seit 24 Jahren organisiert Dagmar Schütte die „Hobbykunst“ und immer noch hat sie Lust dazu. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren. Eigentlich, sagt sie, haben diese schon vor knapp einem Jahr begonnen, denn kurz nach der Ausstellung sei immer auch vor der nächsten Ausstellung.

Im Laufe des Jahres hat Dagmar Schütte viele Hobbykunstmärkte in der Region besucht. Die Aussteller hat die Organisatorin des vorweihnachtlichen Events im Sommer gebucht. Bei der Auswahl achtet die Blocklanderin nach eigenen Worten auf Vielfalt und eine bunte Mischung. Außerdem müsse der preisliche Rahmen wie auch die Qualität der Hobbykunst stimmen. „Gut besucht ist der Markt immer“, sagt Dagmar Schütte. Rund 1000 Besucher finden jedes Jahr den Weg in das Dorfgemeinschaftshaus, um sich traditionell am Totensonntag weihnachtlich einstimmen zu lassen.

Dagmar Schütte setzt in ihrem Veranstaltungskonzept auf eine Mischung aus Neuem und Bewährtem. Auch in diesem Jahr ist Birgit Brodtmann mit ihrer weihnachtlichen Floristik dabei. Kenner stehen bereits morgens vor ihrem Stand Schlange. Zu den Newcomern gehört Margot Hüls aus Stuhr. Sie zeigt die Technik des Scherenschnitts. Vor Jahren hatte Dagmar Schütte sie angefragt, in diesem Jahr klappte es endlich. Mit seiner Drechselbank kommt Joachim Garbers und zeigt vor Ort, wie aus einem Stück Holz eine Schale entsteht.

Auch im Dorfgemeinschaftshaus ist Nachhaltigkeit ein Thema: Silvia Monsees gestaltet Schönes aus alten Sachen, wie zum Beispiel eine beleuchtete Kaffeekanne. Und auch Sabine Kaufhold setzt mit ihren wiederverwendbaren Waschtüchern, Abschminkpads und Schwämmchen auf Nachhaltigkeit. Zu den „Neuen“ gehören ebenso Ursula Wessels, die feine Miniaturen auf Federn malt, wie auch Tara Frese, die Postkarten aus dünnem Holz gestaltet. Das Gesamtpaket „Hobbykunst im Blockland“ wird abgerundet durch Papierkunst, Holzdekoration, Kreuzstickerei, Genähtes und Gefilztes, Kekse und Pralinen der Kindernothilfe sowie Schmuck aus Kaffeekapseln, Muscheln, Silber und Glasperlen. An diesem Tag ist der Deich für Besucher der Ausstellung im Dorfgemeinschaftshaus Niederblockland freigegeben, ein Deichschein ist nicht erforderlich. Ausreichend Parkplätze sind auf einem aufgeschütteten Feld nebenan vorhanden, da am Deich absolutes Parkverbot herrscht. „Keiner muss sich Sorgen machen, dass er stecken bleibt“, beruhigt Dagmar Schütte.

Die „Hobbykunst im Blockland“ findet am 24. November von 10 bis 17 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Niederblockland 20 statt.