Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kam der Aufschwung. Der Vorläufer der heutigen Straßenbahnlinie 4 war eine Pferdebahn, die zunächst die Bremer Innenstadt mit Horn verband. Auf dem Foto geht ein Sommerwagen der Horner Pferdebahn im Jahr 1876 auf einer rund fünf Kilometer langen Strecke in Betrieb. Dass die Bahn 1883 verlängert wurde, fand in der WÜMME-ZEITUNG keine Erwähnung. (Fotos: von Lachner)

Der 14. März 1879 war ein wichtiger Tag für die gesamte Menschheit, was damals aber niemand ahnte: In Ulm wurde Albert Einstein geboren. Genau neun Wochen später war ein wichtiger Tag für Lilienthal und die umliegenden Moordörfer, und das merkte deren Bevölkerung sofort: Am 17. Mai 1879 erschien die erste Ausgabe der WÜMME-ZEITUNG.

Johann Christian Meister, der die Zeitung in seinem gerade gegründeten Verlag herausgab, richtete sich in der ersten Ausgabe „an die geehrten Bewohner des Amtsbezirks Lilienthal und Umgegend“ – viele waren es noch nicht; Lilienthal hatte ohne Trupe, Falkenberg und Trupermoor nur 890 Einwohner, und das in einer Zeit, in der es bereits vier Millionenstädte auf der Erde gab, davon als größte London mit 3,45 Millionen Einwohnern. Der Leserkreis war also recht begrenzt. Dennoch bestand, wie Johann Christian Meister in seinem Geleitwort schrieb, „ein vielseitiger Wunsch der Bewohner des Amtsbezirks Lilienthal, sowie des alten Amts Ottersberg, nicht auf ein auswärtiges Blatt angewiesen zu sein.“ Deshalb habe er sich entschlossen, „vom 1. Juni cr. (currentis anni, lateinisch für „des laufenden Jahres“) an ein zwei Mal wöchentlich (mittwochs und sonnabends) erscheinendes selbstständiges, unabhängiges Localblatt herauszugeben, dessen Probenummer hier vorliegt.“

In der näheren Umgebung von Lilienthal betrug der Abonnementspreis 1,25 Mark im Monat – inklusive eines der Sonnabendausgabe beigegebenen „reich illustrirten Sonntagsblattes“ – die Fotografie auf Glasplatten war acht Jahre zuvor erfunden worden, bis zum ersten Negativfilm sollte es noch bis 1887 dauern. Agenturen hatte die Zeitung in Worpswede, Grasberg, Wilstedt, Ottersberg, Fischerhude und Torfmoor, dem heutigen Frankenburg.

Deutschland hatte unruhige Zeiten hinter sich. 1866, im preußisch-österreichischen Krieg um Schleswig-Holstein, hatte Preußen das Königreich Hannover annektiert, was viele Hannoveraner nicht verwinden konnten. Es bildete sich sogar eine welfentreue „Deutsch-Hannoversche Partei“, die immerhin bis 1933 bestand. Auch in Leitartikeln der WÜMME-ZEITUNG ist oft Distanz zum preußischen Herrscherhaus zu spüren. 1871, nach dem Krieg gegen Frankreich, wurde das Deutsche Reich mit dem preußischen König Wilhelm I. als Kaiser gegründet, auf die kurze wirtschaftliche Scheinblüte der Gründerzeit folgte nach dem Wiener Börsenkrach die Gründerdepression, die allerdings die Bevölkerung weit weniger stark traf als spätere Wirtschaftskrisen, und 1879 saß der Reichskanzler Bismarck so fest im Sattel wie auf seinem Standbild neben dem Bremer Dom.

Außenpolitisch hatte er gut zu tun, es galt, immer wieder neue Bündnisse abzuschließen. Da gab es den Dreibund aus Deutschland, Österreich-Ungarn und Italien, einen Rückversicherungsvertrag mit Russland, aber keine Verträge mit England und Frankreich. Diese wirre Bündnispolitik sollte sich 1914 fürchterlich rächen.

Aber so weit sind wir noch nicht, in der ersten Ausgabe schreibt unsere Zeitung in aller Ausführlichkeit und sehr trocken über die neuen Zölle. Dass am 1. November 1879 die Glühbirne von Thomas Alva Edison patentiert wird, wird nicht erwähnt, aber am 8. November ist ein elfstrophiges Gedicht „von einem Osnabrücker“ abgedruckt mit dem Titel „Wann wird es Licht in Lilienthal?“: „Doch als der Abend sank ins Thal, bemerkte ich zu meinem Schrecken, daß nirgends ein Laternenpfahl, nicht einmal an den Straßenecken.“

Unsere Zeitung übte damals also auch schon Kritik an den herrschenden Zuständen, auch an den politischen – natürlich vorsichtig, denn es gab schließlich den Straftatbestand der Majestätsbeleidigung. Als aber Wilhelm I. 1887 den Reichstag auflöste, weil der dem Heeresetat nicht zustimmte, lautete eine Überschrift am 20. Januar „Entrüstungskomödie im Herrenhaus“, und nach den Reichstagswahlen wurde der neuen Mehrheit „blinde gouvernementale Ergebenheit“ attestiert.

Anlässlich der Grundsteinlegung für das Reichstagsgebäude in Berlin schreibt unsere Zeitung am 12. Juni 1884 zwar von der „ruhmreichen Zeit der Einigung der deutschen Stämme“, aber über die Eröffnung zehn Jahre später durch Wilhelm II. äußert sie sich sehr kritisch. Wie sie die drei deutschen Kaiser, die von 1871 bis 1918 regierten, insgesamt beurteilt, kann heute kaum noch festgestellt werden – dafür müsste man die Zeitungen des „Dreikaiserjahres“ 1888 lesen, als auf Wilhelm I. Friedrich III. folgte und nach dessen Tod drei Monate später Wilhelm II. Aber ausgerechnet der Jahrgang 1888 fehlt im Zeitungsarchiv des Heimatvereins Lilienthal. Deshalb erfährt man auch nicht, wie in Lilienthal, damals wie heute Grenzort zu Bremen, der Beitritt der Hansestadt zum deutschen Zollgebiet im Oktober jenes Jahres aufgenommen wurde.

Natürlich wurde in der Rubrik „Locales und Provincielles“ auch aus Bremen berichtet. Manchmal war es aber erstaunlich, welche Nachrichten ins Blatt kamen und welche nicht. Dass Bremen im Juli 1883 seinen Anteil an der Staatsbahn Bremen-Wunstorf an Preußen verkaufte, war eine ausführliche Berichterstattung wert, aber dass genau in diesen Tagen die Pferdebahn Horn-Herdentor bis zum Markt verlängert wurde, was die Lilienthaler Bevölkerung viel unmittelbarer betraf, wurde mit keiner Zeile erwähnt.

Woher wir das alles wissen? Durch die Hilfe des Heimatvereins in Person des früheren Vorsitzenden Harald Kühn, der für diesen Beitrag acht Stunden im Zeitungsarchiv verbrachte – und ein bisschen Bildung ist auch ganz nützlich. Die bezogen die Lilienthaler Kinder ab 1872 in der neuen Schule in der Hauptstraße an der Ecke zur heutigen Bahnhofstraße. Dort war Christoph Tornée Lehrer, wie schon ab 1839 in Trupe.

Findet jemand diese vielen Geschichtsdaten ein wenig trocken? Dann wäre ein Gläschen Wein zu empfehlen, um sie geschmeidig ins Gehirn einsickern zu lassen. Der Klosterkeller im historischen Klostergewölbe, in dessen ehemaliger Küche sich heute das Zeitungsarchiv des Heimatvereins befindet, existierte im 19. Jahrhundert noch nicht. Deshalb bemühen wir uns in den Ratskeller von Bremen – ab Horn können wir seit 1892 die „Elektrische“ benutzen, und ab 1900 fährt die Kleinbahn Bremen-Tarmstedt, besser bekannt als „Jan Reiners“. Wenn wir sparsam sein wollen, bestellen wir uns eine Flasche 1884er Bodenheimer, die kostet 1891 nur 1,10 Mark. Wir können aber auch für 20 Mark einen 1868er Hattenheimer Mannberg bestellen. An Silvester trinkt man natürlich Sekt – vielleicht Kupferberg Gold zu fünf Mark. Und wenn wir oft genug auf den Jahreswechsel angestoßen haben, sind wir zwar duhn, aber auch im Jahr 2019. Jetzt noch ein letztes Prost – auf die nächsten 140 Jahre mit der WÜMME-ZEITUNG.