Karin Stolte in ihrem Wohnzimmer. Die meiste Zeit verbringt sie allein zu Hause. (Christian Kosak)

Grasberg. Karin Stolte geht nur noch selten vor die Tür. Sie wartet auf ein neues Knie, außerdem ist Pandemie. Die 82-jährige Grasbergerin zählt zur sogenannten Risikogruppe. Seit Monaten fehlen ihr das Theater, die Konzerte in Bremen, im Lilienthaler Amtsgarten und in Grasberg und die Kaffeetreffs auf dem Findorffhof. Die Frau, die zeitlebens von vielen Menschen umgeben war, nimmt das Alleinsein mit schwarzem Humor: Gefängnisinsassen hätten wenigstens noch den täglichen Freigang. Stolte verzichtet darauf, zu beschwerlich sei das Treppensteigen und draußen liefen die Menschen doch aneinander vorbei. Die vielen kleinen Klönschnacks im Supermarkt gebe es coronabedingt auch nicht mehr.

Ähnlich wie Karin Stolte geht es in Deutschland derzeit vielen Seniorinnen und Senioren. In der Bundesrepublik lebten 2019 rund 17,6 Millionen Menschen in einem Single-Haushalt, so das Statistische Bundesamt. 5,8 Millionen davon sind über 65 Jahre alt. Ab einem Alter von 80 Jahren leben viermal so viele Frauen allein (1,9 Millionen) wie Männer (0,5 Millionen). Seit Beginn der Corona-Pandemie fehlen ihnen Treffpunkte und Kontaktmöglichkeiten außerhalb der eigenen vier Wände. Die Kehrseite der Sicherheit.

Im Küchenradio dudelt Sting und bis ins gemütliche Wohnzimmer schallt sein Ausflug nach New York. Neben dem Bücherschrank liegt ein Packen hellblauer Masken. Karin Stolte liest viel, telefoniert mit den Geschwistern. Kinder und Enkel besuchen sie so, wie es die Corona-Regeln erlauben. Auch der Lebensgefährte habe seine festen Zeiten. Doch dazwischen bleiben zig Stunden, die sie seit dem Tod ihres Mannes mit dem Vereinsleben gefüllt hatte. Als Mitglied des Findorff-Heimatvereins ging sie gerne zum monatlichen Kaffeetrinken auf dem Findorffhof, oder zum alljährlichen Konzert mit einem Bremer Shanty-Chor. Im Grasberger Awo-Garten oder beim DRK-Altentreff klönte sie gerne an der Kaffeetafel nach links, nach rechts und gegenüber. „Zwei Stunden sind da schnell um“, sagt Stolte lachend. Aber: „Dann kam Corona.“ Plötzlich fühlte sie sich ganz alleine und sie habe geweint, als alles dicht war.

In den Jahren zuvor war Karin Stoltes Leben schon ruhiger geworden. Saßen einst im Geschäftshaushalt der Schwiegereltern zehn Personen am Tisch, waren es mit den Jahren immer weniger Menschen um sie herum geworden. Nun fiel auch noch das weg: „Es fehlt, dass man sich mal auf was freuen kann.“ Sie vermisse die Fahrten zu Konzerten in der Bremer Glocke, etwa zum Neujahrskonzert, und auch die Konzerte des Blasorchesters Grasberg vor dem Rathaus. Klagen aber ist das ihre nicht. „Man muss es jetzt so hinnehmen“, sagt sie.

Sport gibt es für Karin Stolte derzeit auch nicht mehr. „Schwimmen war mir immer heilig“, erzählt sie, seit 30 Jahren einmal in der Woche. Und im Fitnessstudio hat sie wöchentlich ihre Muskeln trainiert. Beides fiel coronabedingt weg. Für das Knie sei das wenig förderlich gewesen. Anfangs erlaubte das kaputte Gelenk noch Radtouren. Aber irgendwann war der Schmerz zu stark.

Als es im Sommer Lockerungen gab, fuhr Stolte mit dem Auto wieder zum DRK-Altenkreis ins Gemeindehaus der Kirche. Mit diesen Treffen sei der Tag auch ausgefüllt. „Aber jetzt ist ja gar nichts mehr“, sagt Stolte, „und immer sauber machen geht auch nicht“. Was bleibt, sind gelegentliche Besuche bei einer Dame, die noch zehn Jahre älter ist. Die sei wirklich einsam.

Karin Stolte hat ihre Familie und die Einstellung: „Ich mache was aus der Einsamkeit.“ Sie habe noch genug Leute, wo sie mal klingeln könne und sie fährt zum Supermarkt. Mit Beginn der Pandemie habe die Tochter das Einkaufen für sie übernommen, aber nach drei Wochen sagte sie: „Ich kann das alleine.“ Mit Maske und Abstand geht Karin Stolte seitdem durch den Supermarkt. „Aber man schnackt mit keinem.“ Stolte freut sich nun auf die bevorstehende Knie-Operation. Keine Schmerzen mehr, wieder mehr Beweglichkeit und bei der Reha-Kur endlich mal wieder mit anderen Menschen am Esstisch zu sitzen.

Zur Sache

Awo in Grasberg wartet auf das Ende des Locksdowns

„Alle warten nur darauf, dass wir uns wieder treffen können“, erzählt der Vorsitzende des Grasberger Ortsverbands der Awo (Arbeiterwohlfahrt), Karl-Heinz Thimm. Mit Hygienekonzept von Fiebermessung über Einmalhandschuhe am Buffet bis Händedesinfektion hatte die Awo im Sommer beispielsweise die auch von Karin Stolte geschätzten Kaffeetreffs im Awo-Garten veranstaltet. Aber das Grillfest fiel aus, die Weihnachtsfeier ebenso. Ganz alleine lässt Thimm die Menschen der Generation 60 plus nicht. Er habe die meisten gerade alle besucht.

Thimm hat den Awo-Kalender verteilt, und weil der nicht in die Briefkästen passte, habe er geklingelt. An der einen oder anderen Tür sei das fast eine Sensation gewesen. Thimm sagt: „Manche gehen gar nicht mehr raus, sie vereinsamen.“ Zwar könne man öfter mal anrufen, aber das sei nicht vergleichbar mit einem Schnack über dies und das aus dem täglichen Leben. „Dieses Klönen fehlt total“, sagt Thimm. Über das Fernsehprogramm zu reden, das sei kein Ersatz.

Bei einem Awo-Frühstück könne das Team bis zu 60 Personen begrüßen, die meisten zwischen 75 und 80 Jahre alt und meist alleinstehend. An den Haustüren habe er sich mit Abstand mit den Frauen und Männern unterhalten. Es gab Jubilare darunter. Doch eine Anzeige in der Zeitung ersetzt keine Feier. „Dass man sich mal sieht, sich mal in den Arm nehmen kann, das fehlt“, bedauert Thimm. Aber das sei nun mal nicht erlaubt. „Nun warten sie darauf, dass geimpft wird“, so der Awo-Vorsitzende. Und er werde viel gefragt, wann es wieder losgehe. Der Terminkalender 2021 der Grasberger Awo jedenfalls ist fertig geplant und im Internet unter ww.awo-grasberg.de zu finden. Thimm gibt sich optimistisch: „Wir können sofort starten.“

Auch bei der Leiterin des Grasberger DRK-Altenkreises, Anna Holsten, klingt gelegentlich das Telefon und es werde nachgefragt, ob es im neuen Jahr weitergehe. Einmal im Monat laden Holsten und ihr Team vom DRK nachmittags zu unterhaltsamen Treffs mit Musik oder Vorträgen ins Gemeindehaus der Grasberger Kirchengemeinde ein. Klagen wegen der neuerlichen Corona-Pause kämen von ihren Besucherinnen und Besuchern bislang keine. Das sei bei Treffen, die öfter stattfinden oder bei einem regelmäßigen Frühstück, ein bisschen anders, vermutet Altenkreis-Leiterin Anna Holsten.