Lilienthal. Jahrzehntelang gab es zwischen dem Mühlendeich und der Straße Beim Spieker in Lilienthal einen schmalen Verbindungsweg für Fußgänger und Radfahrer. Seit gut zwei Wochen ist der Durchgang gesperrt, der dort in den 80er-Jahren zu Zeiten der Gaststätte „Zur Wörpe“ angelegt wurde. Der Investor, der das Haus nach dem Kauf zu Wohnzwecken umbauen ließ, hat den bei Schülern, Hundebesitzern und Spaziergängern beliebten Kopfsteinpflasterweg dicht gemacht. Nun schlägt am Fluss die Welle der Empörung hoch. Vorwürfe richten sich auch an die Gemeinde, nicht auf Zack gewesen zu sein.

Die Schließung des Weges verwundert insofern, als der neue Eigentümer stets erklärt hat, er wolle den privaten Verbindungsweg offen halten. Das gab er der Gemeinde sogar schriftlich, als er im März 2019 beantragte, den Bebauungsplan Timkenweg ändern zu lassen, um auf dem ebenfalls erworbenen ehemaligen Parkplatz der Gaststätte ein Mehrparteienhaus errichten zu können. Auch ein Makler machte gegenüber der WÜMME-ZEITUNG eine solche Ansage, als der Umbau der früheren Gaststätte begann.

Hundekot und leere Flaschen

Eigentümer Gino Jerkovic, Geschäftsführer der A & G Grundstücks- und Immobilienentwicklungsgesellschaft mbH, sagt heute, er habe sich aufrichtig darum bemüht, den Weg zu erhalten. Lange habe er sich die Situation angeschaut und sei dann zu dem Schluss gekommen, den Durchgang trotz aller Vorsätze zu sperren. „Viele, die den Weg nutzen, betrachten ihn als öffentlichen Grund. Hundekot wird liegen gelassen und Kohlfahrer lassen ihre leeren Flaschen zurück. Das passt einfach nicht zu dem exklusiven Wohnangebot“, sagt er. Die öffentlich genutzte Zuwegung auf dem Privatgrundstück hat sich laut Eigentümer auch als Verkaufshemmnis für die neu entstandenen Wohnungen herausgestellt. Interessenten habe es viele gegeben, doch die meisten hätten abgewunken bei der Vorstellung, dass Fremde über das Privatgrundstück laufen könnten.

Eine der vier Wohneinheiten ist mittlerweile verkauft: Seit Ende Juli ist das kleine Wohnhaus, das einst als Doppelgarage und Lagerraum diente, bezogen. Der neue Eigentümer, der namentlich nicht genannt werden möchte, hat nach seiner Darstellung seit dem Einzug schon so manchen Frust von Spaziergängern und Radfahrern vor dem verschlossenen Gartenzaun zu spüren bekommen. Manche klingeln an der Haustür und fragen nach oder beschweren sich, andere ziehen schimpfend auf dem Deich von dannen. Es gibt auch Jogger, die kurzerhand über den Zaun springen. Und auch Motorradfahrer, die ein kleines Gartentor nutzten, sollen nachts quer über die Terrasse gebraust sein. Insgesamt sieht der Neu-Lilienthaler die Sache entspannt. Man müsse mit den Kritikern sprechen und die Beweggründe erklären, dann zeigten sich die Leute meist verständnisvoll.

Hier geht es nicht mehr durch. Der neue Eigentümer hat den Stichweg geschlossen. (Lutz Rode)

Die Lilienthaler Gemeindeverwaltung war im Vorwege über die Sperrung informiert. „Grundsätzlich besteht kein Anspruch auf den Erhalt der Wegeverbindung, da es sich um ein Privatgrundstück handelt“, sagt Tanja Stellmacher, die stellvertretende Leiterin des Fachbereichs Baudienste. Auch im Grundbuch sei kein Wegerecht eingetragen. Stellmacher bestätigt, dass im Rathaus zahlreiche Beschwerden von Bürgern eingegangen sind.

Wer mit den Menschen spricht, die die Sperrung nicht akzeptieren wollen, hört immer wieder den Vorwurf, die Gemeinde habe sich mit der Zusage des Investors zum Erhalt des Weges Sand in die Augen streuen lassen. Man habe es versäumt, die Überquerungsmöglichkeit abzusichern, als es um die Umnutzung des Grundstücks ging. Die Verwaltung verweist darauf, dass die Baugenehmigung vom Landkreis als zuständige Behörde erteilt worden ist. Die Gemeinde habe wie üblich vorab geprüft, ob die Erschließung des Grundstücks gewährleistet sei. Das Ergebnis sei positiv gewesen. Im Übrigen lege der aktuell gültige Bebauungsplan auf dem Grundstück keine Fläche für einen öffentlichen oder privaten Fuß- und Radweg fest.

Nachbesserung denkbar

Doch es gibt offenbar auch Überlegungen, nachzubessern: „Die Gemeinde Lilienthal steht aktuell in Kontakt mit dem Grundstückseigentümer, um für die Problematik eine einvernehmliche Lösung zu finden“, sagt Stellmacher. Eigentümer Jerkovic hält es für denkbar, dass er notfalls einen Streifen des Grundstücks an die Gemeinde zur Einrichtung eines öffentlichen Weges abtritt und diese dann auch die Verkehrssicherungspflicht übernimmt, zu der auch ein Winterdienst gehöre. Die Kosten müsse die Gemeinde tragen, sagt der Geschäftsmann.

Der Bremer Immobilienmakler Werner Sauer, der mit dem Verkauf der Wohnungen beauftragt ist, verfolgt die Debatte aufmerksam. „Da ist viel gefährliches Halbwissen im Spiel“, sagt er über die Kritik. Er erinnert daran, dass der damalige Wirt Heino Geffken die Querungsmöglichkeit auf seinem Grundstück aus dem Interesse heraus angelegt hatte, den Gästen den Zugang zum Restaurant zu ermöglichen. Die öffentliche Nutzung sei lediglich geduldet worden. „Doch nun ist ein neues Zeitalter eingeläutet worden“, sagt Sauer mit Blick auf die Wohnnutzung. Er wirbt um Verständnis: „Keiner möchte doch, dass jemand Fremdes durch seinen privaten Garten läuft.“ Neben der Privatsphäre gehe es vor allem auch um die Frage der Haftung. „Was meinen Sie, was los ist, wenn jemand den Weg nutzt und sich dabei den Hals bricht.“