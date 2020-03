Einer der Baumstümpfe am Wiesendamm in Grasberg. Einige Anwohner verstehen die Fällaktion der Gemeinde nicht und wollen sie in der Ratssitzung am Donnerstag thematisieren. (CARMEN JASPERSEN)

Grasberg. Vor ihrer Gartenhecke deutet Gudrun Kriete auf einen Baumstumpf. „Meine ehemalige Birke“, sagt sie. Als der Baum gefällt worden war, seien die Arbeiter über die Straße gegangen, um als nächstes eine Buche abzusägen. Ein Baum, so Kriete, der „niemandem etwas zuleide getan“ habe. Zwei von 35 Bäumen, überwiegend Birken und Eichen. Übrig sind harzige Stümpfe. Der Seitenstreifen des Wiesendamms wirkt, als sei er einmal durchgängig mit der Kettensäge abgemäht worden. Gudrun Kriete und ihr Nachbar Wolfgang Fischer sind aufgewühlt. Sie können die Bäume nicht zurückholen, aber sie wollen in der Einwohnerfragestunde in der Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 5. März, 20 Uhr, im Rathaus Antworten bekommen. Die sechs Fragen mit 49 Unterschriften von Anwohnern aus dem Wiesendamm haben sie am vergangenen Freitag dort abgegeben.

Eine der Fragen lautet: „Warum wurden die Anwohner nicht in diese Entscheidung mit einbezogen?“ Wolfgang Fischer erinnert sich: Am 1. Februar fand er eine Information der Gemeinde über die bevorstehenden Arbeiten in seinem Briefkasten. „Ich hatte das Gefühl, ich muss was machen“, sagt er und schrieb einen Tag später eine E-Mail an Bürgermeisterin Schorfmann. Ohne Reaktion. Am 9. Februar mailte Fischer ihr nochmals, einen Tag später erhielt er eine umfangreiche Antwort. In der ausgedruckten E-Mail hat Fischer Passagen wie „Verkehrsgefährdung“, „zunehmende Sichtbehinderung“, „Sicht auf den laufenden Verkehr“ oder „kostengünstig“ markiert.

Gefällte Bäume im Klimanotstand

Beschwichtigt hat diese E-Mail Fischer nicht. Eine Birke könne bis zu 120 Jahre alt werden, sagt er. Die im Wiesendamm waren „mit 40 Jahren noch jung an Jahren“. Sie vorsorglich zu fällen, weil sie vielleicht in drei oder fünf Jahren gefährlich werden könnten, nennt Fischer „absurd“. Seine Mitstreiterin Gudrun Kriete führt beim Ortstermin zu einem Kastanienstumpf einige Meter vom Straßenrand entfernt an einem Seitenweg. „Das hat mit Verkehrssicherheit nichts zu tun“, sagt sie. In Städten werde um jeden Baum gekämpft und hier wurden 35 gefällt. „Das in Zeiten des Klimanotstands und der Friday-for-Future-Demonstrationen“, ärgert sie sich. Kriete wähnt, dass auch das Einsparen von Pflegekosten hinter der Fällaktion stecken könnte.

Vor Beginn der Arbeiten, hieß es wie berichtet aus dem Rathaus, dass rund 21 Bäume gefällt werden sollen. 21 waren auch markiert, so Fischer. Dass der Rundbrief von der Gemeinde erst zwei Wochen vor der Fällung kam, hinterlässt bei ihm das Gefühl: „Wir sind komplett überfahren worden.“ Hätten sie mehr Zeit gehabt, hätten sie einen Baumgutachter befragen können. Kriete regte sich ebenfalls auf und sagte sich: „Ich kann das so nicht stehen lassen.“ Mit Fischer sammelte sie in der Straße 49 Unterschriften. Und: „Wir haben viele Baumfreunde und Naturschützer kennengelernt.“

Am Donnerstag wollen sie in der Ratssitzung auch fragen: „Warum wurde der Rat nicht informiert?“ Marion Schorfmann sagt auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG: „Ich habe das am Ende entschieden.“ Für den Gemeinderat sei dies kein Thema gewesen, weil es sich um Verkehrssicherheit gehandelt habe. Verkehrssicherheit sei eine Verwaltungsaufgabe, so Schorfmann, und die Baumfällungen im Wiesendamm seien unter dem Blickwinkel der Verkehrsgefährdung und Verkehrssicherheit zu sehen. Zudem sei vorausschauend gearbeitet worden in der am meisten befahrenen Gemeindestraße Grasbergs. Gleichwohl habe sie im Verwaltungsausschuss und im Bau- und Planungsausschuss darüber informiert. Mit drei Mitarbeitern habe sie im Rathaus diese Arbeiten besprochen, so Schorfmann. In ihrer E-Mail an Fischer heißt es: „Insofern hat der Gemeinderat hier keine Entscheidung getroffen, sondern die Verwaltung unter Beteiligung der eigenen Fachleute.“ Schorfmann geht nicht davon aus, dass in diesem Frühjahr schon neue Bäume gepflanzt werden. Dies müsse vernünftig und in Absprache mit Fachleuten und Anwohnern organisiert werden. Und: „Neupflanzungen sind für mich ein Thema, das ein Ausschuss mitentscheiden soll.“

Sabine Alpers von Bündnis 90/Die Grünen sagt auf Nachfrage: „Ich finde es in der Tat sehr merkwürdig, dass es an uns Ratsleuten mehr oder weniger vorbeigegangen ist.“ Auch sie habe Aufklärungsbedarf und schließe sich den Bürgern an. Erstmals hatte sie am 3. Februar durch Wolfgang Fischer von den markierten Bäumen gehört und am 6. Februar im Bau- und Planungsausschuss bezüglich Nachpflanzungen im Wiesendamm nachgefragt. Die CDU bringt das Thema per Antrag in die Gemeinderatssitzung ein.