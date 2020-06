Minibusse wie diese könnte bald in Bremen fahren, wenn die BSAG und der Senat zustimmen. Zurzeit lohne sich der Start eines Pilotprojekts nicht, heißt es. (Amelie Geiger)

Borgfeld. Mit Unverständnis reagiert der Vorsitzende der CDU Fraktion im Beirat Borgfeld, Jörn Broeksmid, auf die angekündigte Verschiebung des Projektstarts für den Bus on demand. Er und seine Mitstreiter im Beirat ärgern sich über die Informationspolitik des Senats zu diesem Thema und bezeichnen das Aussetzen des Projekts als Verhinderung technischer Innovationen unter dem Deckmantel der Corona-Pandemie.

Wie berichtet, haben der Senat und die BSAG entschieden, den Start des Pilotprojekts, für das bereits Fördermittel bereit stehen, vorerst auszusetzen. Es mache keinen Sinn, den Einsatz von Kleinbussen testen zu wollen, solange Abstandsregeln gelten und viele Bürger aus Angst vor einer Ansteckung mit Covid-19 einen Bogen um die öffentlichen Verkehrsmittel machten, hieß es. In Borgfeld warten vor allem Anwohner in Borgfeld-West und um die Straße Upper Borg auf die Minibusse, die sie auf Abruf zu den Haltestellen von Bus- und Bahnlinien bringen und damit flexibler machen.

„Wir als größte Fraktion im Beirat Borgfeld schaffen Mehrheiten zum Wohle der Borgfelder Bürger, ringen mit den anderen Fraktionen um das Beste für unser Dorf, treffen gemeinsame und meist einstimmige Beiratsbeschlüsse und werden dann von den senatorischen Behörden noch nicht einmal über Sachstände und Entwicklungen informiert“, schreibt Broeksmid in einer Mitteilung. Er habe von der Verschiebung des Projektstarts Bus on demand aus der WÜMME-ZEITUNG erfahren.

Aber auch inhaltlich sei die Entscheidung der BSAG und des Senats kein Wurf. Vor dem Hintergrund des Flutbrückenneubaus und des zu erwartenden Schleichverkehrs durch Borgfeld seien neue kreative Wege gefragt, um die Verkehrsbelastung zu reduzieren, so Broeksmid. Die Mobilitätssenatorin verhindere nicht nur den Individualverkehr, sondern erschwere den Menschen auch die Entscheidung für den Umstieg auf den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV). „Dafür fehlt mir jegliches Verständnis und ich bin nicht bereit, diese Ideologie auf dem Rücken unserer Borgfelder Bürger austragen zu lassen“, schimpft Broeksmid.

Der Fraktionschef sieht den Bus on demand auch als Investition in die Zukunft und wirbt für Investitionen – wie auch seine Beiratskollegen Wolfgang Klüver und Jens Burghardt, die ihm beipflichten: „Man kann nicht davon ausgehen, dass alle Arbeitnehmer nun von zu Hause arbeiten und damit der tägliche Pendlerstrom zum Erliegen kommt“, so Wolfgang Klüver, der Geschäftsführer ist. Jens Burghardt geht noch einen Schritt weiter. „Nun werden offensichtlich sämtliche guten Ansätze, das tägliche Leben mit technischen Innovationen zu verbessern, unter dem Deckmantel der Corona-Pandemie begraben“, so Burghardt. Auch er fordert die zügige Umsetzung des Bus auf Anfrage und warnt vor dem Verlust der genehmigten Fördermittel.