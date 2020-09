Ein Arzt nimmt einen Abstrich. Für Hausärzte bedeutet die Corona-Pandemie eine Zusatzbelastung. (Britta Pedersen /dpa)

Wegen des Wirrwarrs um die Corona-Tests liegen bei vielen Menschen die Nerven blank: Bürgerinnen und Bürger sind verunsichert, Ärzte genervt. Zu spüren bekam das jetzt eine Frau aus Lilienthal, die nach einer Auslandsreise einen Corona-Test machen wollte. Ihr Urlaubsland war während ihres Aufenthalts kurzfristig zum Risikogebiet erklärt worden. Nach ihrer Rückkehr meldete sie sich gleich beim Gesundheitsamt, das sie an ihren Hausarzt verwies.

Der allerdings lehnte einen Test unter Hinweis auf seinen bevorstehenden Urlaub ab. Erfolg hatte die Lilienthalerin in einer anderen Praxis. Dort ließ man sie jedoch spüren, dass sie nicht willkommen ist. Dabei ist die Frau nach Aussage der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen verpflichtet, sich nach einem Aufenthalt in einem Risikogebiet auch ohne Symptome testen zu lassen.

Von Mitte März bis Anfang Juli gab es ein Testzentrum in Osterholz-Scharmbeck, um die Praxen zu schützen und zu entlasten. Im August wurden dann erneut landesweit einige Testzentren eingerichtet; die für den Landkreis Osterholz zuständige Einrichtung befand sich in Zeven. Auch sie wurde in diesen Tagen bis auf Weiteres wieder geschlossen. Seitdem erreichen den Landkreis Osterholz vermehrt Anrufe von Bürgern, die Schwierigkeiten dabei hatten, einen Arzt zu finden, bei dem sie einen Test machen konnten, berichtet Landkreis-Sprecher Malte Wittmershaus. Die Testung von Reiserückkehrern aus Risikogebieten obliege in Niedersachsen den niedergelassenen Ärzten, betont er.

Ärzte sind genervt

Detlef Risch, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) für den Landkreis Osterholz, formuliert es anders: „Der Hausarzt kann, muss aber nicht Abstriche machen.“ Mediziner Risch betreibt in Worpswede eine Hausarztpraxis. Nicht nur er ist genervt. Wer mit einigen seiner Kollegen spricht, hört gereizte Ärzte, die kritisieren, dass die Arbeit in Sachen Corona-Tests auf sie abgewälzt werde.

Sie fühlten sich überfordert, sagt Detlef Risch. Der Berufsalltag als Landarzt sei zu kräftezehrend, um auch noch weitere Aufgaben aufgebürdet zu bekommen. „Wir haben einen Ärztemangel und kriegen immer mehr Arbeit“, bedauert Risch am Telefon. Die geringe Vergütung dieser Corona-Tests sei dabei gar nicht das Problem, betont Risch, „es geht hier allein um den zusätzlichen Aufwand.“

Und der sei nicht ohne. Wer sich bei Detlef Risch auf Corona testen lassen will, kriegt einen Termin, aber nur in der Infektionssprechstunde am Ende der regulären Sprechstunde. So soll das Ansteckungsrisiko für die anderen Patientinnen und Patienten so gering wie möglich bleiben. Dann zieht sich Risch fünf bis zehn Minuten lang seine Schutzausrüstung an, bevor die Patienten draußen auf dem Parkplatz vorfahren können und er einen Abstrich nimmt. „Ist ein Test positiv, muss ich in Quarantäne und einen Test machen lassen. Bis mein Ergebnis da ist, kann ich meine Praxis zumachen“, sagt Risch.

Immerhin stehen Hausärzte, die Reiserückkehrer aus Risikogebieten testen, nicht mehr unter dem Zeitdruck wie bisher. Die Betroffenen können sich nun bis zu zehn Tage (statt 72 Stunden) nach ihrer Rückkehr vom Hausarzt testen lassen.

Bei den Möglichkeiten, sich auf das Coronavirus testen zu lassen, hat es in den vergangenen Monaten ein ziemliches Hin und Her gegeben. Schutzkleidung, Testkapazitäten und Infektionszahlen im In- und Ausland spielten dabei eine Rolle. Das Gesundheitsamt des Landkreises Osterholz betont, dass es selbst nach wie vor keine Tests vornimmt und auch keine Arzt-Termine dafür vermittelt.

Lieber zu Hause bleiben

Personen mit Erkältungssymptomen sollten sich nach Angabe der Behörde telefonisch beim Hausarzt melden und klären, ob ein Corona-Test sinnvoll ist. Die Verantwortung habe der Hausarzt, doch bevor der über eine Testung entscheidet, sollte man sich im Zweifel „auf jeden Fall lieber einige Tage zu Hause auskurieren“, rät Gesundheitsdezernentin Heike Schumacher als Leiterin des Corona-Krisenstabs im Kreishaus. Ein Sonderfall sind die Reiserückkehrer, für die es seit Corona wechselnde Bestimmungen gab und gibt - je nach Pandemiegeschehen werden die Staaten ganz oder teilweise vom Auswärtigen Amt zu Risikogebieten erklärt.

Wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, muss sich beim Gesundheitsamt melden, sich testen lassen und außerdem für 14 Tage in Quarantäne. Die Registrierung ist online möglich unter www.landkreis-osterholz.de/corona-reiserueckkehr. Nur ein negatives Testergebnis hebt die Quarantänepflicht auf. Alternativ können die Reiserückkehrer eine Negativ-Testung aus einem qualifizierten Labor im Urlaubsland vorlegen.

Wer aus einem Nicht-Risikogebiet heimkommt, kann sich seit dem 17. September zwar nicht mehr kostenlos testen lassen, unterliegt aber auch keiner Quarantänepflicht. „Ich empfehle aber auch diesen Personen dringend, in den Tagen nach der Einreise Kontakte so weit wie möglich zu reduzieren und den Körper zu beobachten“, so die Gesundheitsdezernentin. Bei Krankheitssymptomen sollte umgehend der Hausarzt zur weiteren Klärung kontaktiert werden.

Bei Fragen steht weiterhin das Gesundheitsamt telefonisch unter der 04791/ 930 29 00 zu den Öffnungszeiten der Kreisverwaltung zur Verfügung. Darüber hinaus werden unter www.landkreis-osterholz.de/corona-fragen Antworten zu häufig gestellten Fragen rund um das Corona-Virus gegeben.