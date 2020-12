Im vergangenen Jahr standen sie Weihnachten noch auf der Bühne. Im Corona-Jahr verlegen die Afterburner ihr „Burning Christmas“ ins Netz. (Christian Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Und wieder einmal sitzt Tjalf Hoyer in seinem gemütlichen Ohrensessel. „Ich habe mir hier meine kleine Videoecke eingerichtet“, sagt der Sänger der Afterburner mit sichtbar gewachsenem Bart. Video und Streams im Internet – das ist zurzeit die einzige Möglichkeit für Künstler, sich überhaupt noch bemerkbar zu machen. Liveauftritte gibt es wegen der Corona-Pandemie und des Lockdown in Deutschland nicht.

Deshalb fällt auch das traditionelle „Burning Christmas“ am 25. Dezember in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck aus. Doch so ganz wollen Tjalf Hoyer und seine Mannen die Fans nicht alleine lassen mit ihrem Schmerz. Sie haben sich etwas Besonderes ausgedacht: „Re-Live 2015“ heißt es am 1. Weihnachtstag. Auf ihrem Youtube-Kanal (https://www.youtube.com/user/IchBinEinBURNER) präsentieren die Afterburner einen Zusammenschnitt des Konzerts von 2015. Er wird zur traditionellen „Burning Christmas“-Zeit um 21 Uhr gezeigt. Dazu gibt es einen Chat mit der Band und ein Gewinnspiel mit Preisen aus dem Bandfundus.

Die Entscheidung für ein Netzkonzert ist nicht spontan gefallen. „Wir haben früh damit gerechnet, dass wir Weihnachten nicht spielen“, sagt Tjalf Hoyer, Sänger und Frontmann der „Burner“, wie sie von ihren Fans liebevoll genannt werden. Bereits im Juni nach dem Konzert unter Corona-Bedingungen in der Stadthalle Osterholz-Scharmbeck sei allen klar gewesen: Mit Liveauftritten wird es so schnell erst einmal nichts. Zumal dann nicht, solange die Stadthalle vom Landkreis Osterholz zum Impfzentrum umfunktioniert wird.

Aber so ganz ohne „Burning Christmas“ möchte die Band die Fans im Land auch nicht lassen. Den Grund umschreibt Hoyer so: „Das ist ein Wiedersehen von Freunden, Jahrgängen und Familien.“ Also müsse etwas geschehen. Herausgekommen ist der Stream mit aufgezeichnetem Material und einer Watchparty. Soll heißen: Mitglieder der „Burner“ chatten während des Streams mit den Usern – die übrigens nichts dafür bezahlen müssen. Tjalf Hoyer versichert, dass „Re-Live“ so etwas wie das echte Konzerterlebnis sei. Das Material sei nicht nachbearbeitet worden. „Wir sind komplett original, mit den Patzern“, verspricht der Sänger. Ab 21 Uhr gebe es das komplette Konzerterlebnis mit einer Länge von zwei Stunden und sechs Minuten, aufgenommen aus sechs Perspektiven mit professionellem Ton.

Dass die „Burner“ in diesem Jahr nicht auf der Bühne stehen, habe auch das Leben der Musiker selbst verändert. „'Burning Christmas' war ab Herbst immer sehr dominant“, sagt Tjalf Hoyer. Soll heißen: Dann begannen die Proben. Und wenn es auf Weihnachten zuging, dominierte „Burning Christmas“ das Denken. Zwar hätten in den Vorjahren alle das Fest im Kreise ihrer Familien gefeiert, doch irgendwie sei jeder an Heiligabend längst gedanklich auf der Bühne der Stadthalle gewesen.

Für den sogenannten Premierenstream erhoffen sich die Afterburner ähnlich hohe Zugriffszahlen wie beim Konzert im Juni. Nach Angaben von Tjalf Hoyer haben sich rund 3000 Menschen das Konzert angeschaut. Damit, so der Sänger, seien die Osterholz-Scharmbecker um einiges besser gewesen als manch ein Musiker mit einem großen Namen.

Weitere Informationen

„Re-Live“ wird auf dem Youtube-Kanal der Afterburner unter der Domain https://www.youtube.com/user/IchBinEinBURNER übertragen.