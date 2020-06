Rennradfahrer, wie hier auf dem Lehester Deich, sorgen zunehmend für Kritik in Borgfeld. (CARMEN JASPERSEN)

Borgfeld. Es gibt Momente, da gleicht der Borgfelder Deich einer Rennstrecke. Nämlich dann, wenn schönes Wetter ist und die Rennradfahrer so richtig in die Pedalen treten. Das, berichtet eine Anwohnerin, sei in den vergangenen Wochen auffallend oft der Fall gewesen. „Seitdem mehr Menschen wegen Corona zu Hause sind, hat die Zahl der aggressiven Rennradfahrer massiv zugenommen“, klagt sie. Die Anwohnerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat sich an das Ortsamt gewendet, am Dienstag waren die aggressiven Rennradfahrer Thema im Beirat.

„Autos sind am Borgfelder Deich nicht mehr das Problem, es sind die Rennradfahrer“, bestätigte Ortsamtsleiter Karl-Heinz Bramsiepe. Diese rasten mit relativ hoher Geschwindigkeit auf dem Deich und gefährdeten so andere Verkehrsteilnehmer. Besagte Anwohnerin berichtet: „Mir hat letztens in einer Auseinandersetzung ein Radfahrer gesagt, er sei doch nur 25 Stundenkilometer gefahren.“ Wenn sie mit dem Auto auf dem Weg nach Hause sei, drängle meistens ein Radfahrer hinter ihr.

Sorgen macht sich die Anwohnerin vor allem um die Jüngsten: „Die Kinder flitzen auch mal los, die sind unberechenbar.“ Viele bewegten sich unsicher auf ihren Rädern und sie könnten die Geschwindigkeit von Radfahrern oft schlechter einschätzen als die der Autos. „Die Rennradfahrer dürfen gern hier fahren, aber bitte langsamer und rücksichtsvoller.“

Die Anwohnerin ärgert sich auch über die zunehmend rabiaten Reaktionen der Radfahrer. „Wenn man bremst oder einparkt, äußern einige sehr aggressiv ihren Unmut darüber.“ Eine Zuhörerin im Beirat sagte: „Mir hat schon ein Rennfahrer gegen das Auto getreten.“

CDU-Fraktionsführer Jörn Broeksmid, der nach eigenem Bekunden selbst passionierter Rennradfahrer ist, pflichtete bei: „Ja, es wird schnell gefahren und für ältere Leute und Kinder besteht die Gefahr, dass etwas passiert.“ Viele Radfahrer könnten ihre Geschwindigkeit nicht einschätzen, das betreffe nicht nur den Borgfelder Deich, sondern das komplette Radwegenetz. Rücksichtslos seien aber nicht nur Radrennfahrer, sondern auch die Fahrer von Motorrollern. Broeksmid findet: „Ein schwieriges Thema.“ Er habe der Polizei mehrfach Tipps gegeben und Anzeige erstattet. Sein Eindruck: „Die Bereitschaft, dagegen etwas zu tun, ist bei der Polizei gering.“

Der für Borgfeld zuständige Sachgebietsleiter im Polizeirevier Horn, Lars Freymark, sagte: „Wir kontrollieren am Borgfelder Deich, aber wir werden nicht alle Verstöße ahnden können.“ Bei den zu schnellen Rennradfahrern handele es sich um Einzelfälle, einige von ihnen seien zur Kasse gebeten worden. Freymark: „Ich kann nur zur gegenseitigen Rücksichtnahme aufrufen.“

Wie oft zu schnelle Radfahrer zu Geldbußen verdonnert worden sind, darüber führe das Ordnungsamt keine Statistik, so eine Sprecherin des Innenressorts auf Anfrage. Anzeigen gegen Radfahrer liegen nicht vor. „Dies käme nur dann in Betracht, wenn mit einem Lasergerät die Geschwindigkeit gemessen wird und es der Polizei gelingt, die Fahrradfahrerin oder den Fahrradfahrer zwecks Personalienfeststellung zu stoppen“, so Karen Stroink. Die Außendienstmitarbeiter des Ordnungsdienstes kontrollierten derzeit vorrangig, ob in der Stadt die Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden. Stroink weist darauf hin, dass Beleidigungen, auch im Straßenverkehr, eine Straftat darstellen.

Im Beirat forderte CDU-Politiker Jens Burghardt, Rennradraser müssten konsequent aus dem Verkehr gezogen werden. Heike Klatte (parteilos): „Rennradfahrer müssen sonntags nicht auf dem Deich fahren, wenn dort Familien unterwegs sind.“ Zustimmung erntete ihr Vorschlag, Rennradfahrer über die Vereine auf das rücksichtslose Verhalten einiger Fahrer hinzuweisen. Grünen-Politiker Jürgen Klaes regte an: „Wir könnten ein Schild mit dem Appell zur Rücksichtnahme aufstellen.“ Einen Beschluss gab es nicht. Der Ortsamtsleiter ist sicher, dieses Thema wird aktuell bleiben. „Dafür wird es keine einfache Lösung geben.“