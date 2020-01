Worpswede. Auch wenn es viele nur ungern zugeben, trifft man einen Schauspieler außerhalb seiner Rolle an, dann will man es doch wissen: Wie viel von dem, was er sonst so spielt, ist eigentlich echt? Ist Axel Prahl tatsächlich so norddeutsch, wie er immer tut? Oder ist das alles nur Drehbuch? Die Antwort, die der Musiker Prahl in der ausverkauften Worpsweder Music Hall gibt, ist eindeutig: Der geborenen Eutiner ist der Küste noch viel enger verbunden als der fiktive Kommissar Thiel, den er meistens gibt. Und er hat die Musik im Blut.

Prahl ist ein mehr als solider Sänger, Gitarrist und Songschreiber – den Rest veredelt ihm Danny Dzuik. Er leitet das neunköpfige Inselorchester, das mit allein drei Streichern und einem Bläser großzügig besetzt ist, und sorgt mit seinen kompositorischen Ausarbeitungen und den meist üppigen Arrangements dafür, dass das Gesamtkonzept funktioniert. Das haben auch schon Musiker wie John Watts, Stefan Stoppok oder Annett Louisan für sich genutzt. Dzuik bietet auch Prahl genau die Bühne, die er braucht, um seine musikalischen Ideen kurzweilig und ansprechend über die Rampe zu bringen. Dazu kommen dann noch dessen Entertainer-Qualitäten, die den Abend rund machen.

Maritimes Programm

Dzuik schlägt ihm gleich zu Beginn scherzhaft vor, doch Kabarett statt Musik zu machen, aber so sehr verzettelt sich Prahl dann doch nicht in den Zwischenmoderationen. Manche schon bekannte Ansage oder etwas flachere Kalauer – „Was haben Jesus und Mercedes Kombi gemeinsam? Beide sind Mehrtürer.“ – verzeiht ihm sein Publikum gern. Und es zeigt sich dankbar dafür, dass der echte Prahl nicht so mürrisch und mundfaul wie sein Alter Ego aus Münster ist, sondern entgegen allen norddeutschen Klischees munter und humorvoll.

Seine musikalischen Themen sind zu einem großen Teil maritim, die Umsetzung entspricht dem nur manchmal. Dzuik bedient sich auch aus einem internationalen Füllhorn der Einflüsse und kleidet die Stücke in Gewänder, die von Chanson bis Tango, von leisem Folk bis zu funkigem Rock reichen. Das wirkt manchmal ein bisschen wie ein wildes Sammelsurium und steht auch nicht immer in nachvollziehbarem Kontext zum Inhalt der Lieder, aber es macht den Abend bunt und unterhaltsam. Und es hilft auch darüber hinweg, dass ein paar Stücke im Programm doch eher Füller sind. Immerhin hat Prahl nach sieben Jahren Unterbrechung 2018 sein zweites Studioalbum veröffentlicht. Nach „Blick aufs Mehr“ (2011) hieß der Nachfolger noch ein wenig schlichter: „Mehr“. Damit hat er aber nun genügend eigene Lieder für ein abendfüllendes Konzert im Repertoire und kann auf die Coverversionen, mit denen er seine Konzerte bis dato eröffnete, vollends verzichten.

Ohne Frage nutzt Prahl seine Popularität aus dem Fernsehen für dieses Projekt, aber das ist allemal legitim. Er zeigt sich als gefühlvoller Singer/Songwriter, der beileibe nicht nur Quatsch im Kopf hat. Es gibt offenbar recht persönliche Stücke und den meist lustigen Ansagen folgen oft eher melancholische Werke. Die Sehnsucht nach dem Meer, die Geschichten von der Seefahrt, den Schiffen und Häfen sind meist wenig hoffnungsvoll. Ein wenig erinnert die Stimmung an Element Of Crime, die einst mit der maritimen Romantik aufgeräumt haben. Die poetische Tiefe eines Sven Regeners erreicht Axel Prahl nicht, aber das ist wohl auch nicht sein Ziel. Er macht aber mit jeder Faser seine 1,65 Meter großen Körpers deutlich, dass er die Musik genau so lebt wie die Schauspielerei. Auf die kommt er nur ganz selten zu sprechen, aber natürlich gibt es einige Andeutungen zum „Tatort“ und zu seinem kongenialen Partner, den er an diesem Abend nur Jan Josef Lafers nennt, und dessen Namen er eigentlich gar nicht hören will, wie er behauptet.