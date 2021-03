Archäologin Nadja Lüdemann und Felix Bernau dokumentieren in der Museumsanlage die Fundstücke. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. Als Zeugen der kulturellen Entwicklung der Menschen im Landkreis Osterholz sehen die Archäologin Nadja Lüdemann und Hobby-Archäologe Felix Bernau die umfangreiche Sammlung von vorgeschichtlichen Fundstücken, die es aus dem Landkreis Osterholz gibt. Sie stammen aus Epochen von der Altsteinzeit bis zur Neuzeit. Sie lagern noch auf dem Scheunenboden der Museumsanlage an der Bördestraße in Osterholz-Scharmbeck.

Bereits im Juni vergangenen Jahres analysierten dort Göttinger Archäologie-Studenten unter der Leitung von Professor Immo Heske den „Einbaum von Dannenberg“. Dabei handelt es sich um einen frühgeschichtlichen Bootstyp aus dem Teufelsmoor. Dieses Schiff der ersten Moorsiedler rückte auch bei Lüdemann und Bernau in den Blickpunkt. Die beiden Altertumsforscher fotografierten es, um ein 3-D-Modell zu erstellen. Diese Funde vermitteln nach Angaben des Archäologen-Teams wichtige Erkenntnisse zur regionalen Geschichte des Landkreises.

Speerspitzen aus Flintstein

Nadja Lüdemann und Felix Bernau entdecken beim Begutachten, Reinigen und Inventarisieren der Sammlungen stets Raritäten, die sie jedes Mal ins Staunen versetzen. Überwiegend gut erhaltene Artefakte lagern in den Kisten, Kartons und auf Regalen. Es handelt sich um Lanzen- und Speerspitzen aus Flintstein, steinerne Faustkeile sowie Bronzeartefakte. Außerdem gibt es jede Menge Steinwerkzeuge wie Äxte und Beile, Messer und vieles mehr. Die große Sammlung von 70 bis 100 gut erhaltenen Urnen mit Leichenbrand-Inhalt weckte ebenfalls die Neugier der Forscher. Nadja Lüdemann und Felix Bernau loben im Übrigen die Arbeit des 2013 verstorbenen ehemaligen Museumsleiters und Bodendenkmalpflegers Klaus-Peter Schulz, der alle Fundstücke bereits akribisch beschriftet, archiviert und behutsam verpackt hatte. „Das hilft uns heute bei der Arbeit ungemein weiter.“

„Wir möchten den Menschen im Landkreis die Geschichte ihrer Vorfahren näher bringen und wollen mit unseren Aktionen das Wissen bewahren“, so Lüdemann. Sie ist hauptberuflich beim Landesamt für Denkmalpflege in Hannover tätig. Im Freundeskreis für Archäologie Niedersachsen leitet sie Workshops zum Einstieg in die Wissenschaft der Altersforschung. Sie möchte das Thema ins Bewusstsein der Menschen bringen und plant zusammen mit Felix Bernau einen Aktionstag und einen Bestimmungstag, bei dem Fundstücke in der Museumsanlage begutachtet werden. Ferner hat das Duo eine Ausstellung mit modernen Medien im Sinn.

Bernau, hauptberuflich Leiter einer Fachschule für Notfallmedizin, interessiert sich schon sehr lange für die Altertumsforschung. In einem Archäologie-Workshop von Nadja Lüdemann vertiefte der Hamberger sein Wissen. Schließlich entstand daraus eine Zusammenarbeit mit der Fachfrau. Beide haben noch etliche Ideen, wie sie Menschen für die Archäologie begeistern können, und denken etwa über eine archäologische Radtour nach. Für das zeitaufwändige Sichten der Sammlungen, Reinigen, Dokumentieren und erneute Verpacken der wertvollen Stücke bräuchten sie übrigens noch Hilfe von Hobby-Archäologen.