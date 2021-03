Eine Tüte mit Osterbrot und Osterlicht für ein Osterfrühstück stellen Ehrenamtliche der Kirchengemeinden Grasberg und Hüttenbusch allen Angemeldeten kostenfrei vor die Haustür. (Ulrich Perrey/dpa)

Grasberg. Coronabedingt hat die Kirchengemeinde Grasberg wie berichtet ihren geplanten Osterspaziergang in ein Osterfrühstück umgewandelt. Die Taschen stellen die Ehrenamtlichen der Kirchengemeinde am Ostermontag, 5. April, kontaktlos allen angemeldeten Familien bis 10 Uhr direkt vor die Haustür. Diese Aktion wird nun aufgrund der großen Resonanz auf Hüttenbusch ausgeweitet, teilt Diakonin Kerstin Tönjes mit. Wer ein kleines, in Grasberg gebackenes Osterbrot, ein Osterlicht und ein paar Überraschungen erhalten möchte, kann sich für das kostenfreie Osterfrühstück bis Sonnabend, 3. April, 10 Uhr, per Anrufbeantworter unter 04208/3508 oder per E-Mail unter Kerstin.Toenjes(at)evlka.de mit Angabe der Kinderzahl anmelden. Wobei sich das Angebot nicht nur an Familien mit Kindern richte, so Diakonin Tönjes.