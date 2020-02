Landkreis Osterholz. Das Prinzip ist alt: Während der Steinzeitmann mit seinesgleichen dem Auerochsen hinterherhetzte, bereitete die Steinzeitfrau in der heimischen Höhle das Essen, bewachte das Feuer und kümmerte sich um die Kinder. Die Aufgabenverteilung hat vielerorts bis in die Moderne hinein überlebt und wird bemerkenswert wenig hinterfragt. Am 29. Februar soll der sogenannte Equal Care Day auf mehr Wertschätzung und eine fairere Verteilung der „Sorgearbeit“ aufmerksam machen.

Der bundesweite Aktionstag soll die Fürsorgearbeit in den Familien, im Freundeskreis oder in der Nachbarschaft sichtbar machen. Damit würden die Menschen gewürdigt, die sich um andere kümmern, sagt Heike Schumacher, Vorstand der Pro-Arbeit. Gemeinsam mit dem Projekt „Perspektive Wiedereinstieg“ und den kommunalen Gleichstellungsbeauftragten werden erstmals auch im Landkreis Osterholz Veranstaltungen zum Equal Care Day angeboten. Bis zum 12. März werden Workshops, ein Vortrag, ein Film und eine Beratung zum Umgang mit der Familienzeit in der Bewerbung angeboten, zählt Heike Schumacher auf.

Fürsorgearbeit ist überwiegend unsichtbare Arbeit, das heißt, sie fällt vor allem dann auf, wenn sie nicht erledigt wird. Wer pflegt und versorgt? Wer kocht, füttert, putzt und wäscht? Wer räumt auf und kümmert sich? Diese Arbeit wird, genau wie der Schalttag am 29. Februar, oft übergangen. Daher findet der Aktionstag für mehr Wertschätzung und eine faire Verteilung der Sorgearbeit in Schaltjahren am 29. Februar statt, und in allen anderen Jahren am 1. März.

Fürsorge- und Pflegearbeit erstreckt sich dabei nicht nur auf kleine Kinder, ältere oder kranke Personen. In jedem Haushalt muss gekocht, gewaschen und geputzt werden. Schulbrote und das Mittagessen fürs Büro müssen bereitet werden, und die Wäsche muss zumindest in die Maschine gesteckt werden. Diese Aufgaben werden vor allem von Frauen übernommen. Viele Lebensbereiche sind davon berührt, die ein Gemeinwesen erst funktionieren lassen. Doch die gesellschaftliche Anerkennung der Sorgearbeit fehlt; allzu oft wird sie schlecht oder überhaupt nicht honoriert.

„Die Fürsorgearbeit beeinflusst die Erwerbsarbeit“, betont Einstiegsberaterin Tanja Heidt. Fast alle Frauen, unabhängig vom Ausbildungsgrad, entscheiden sich bei der Familiengründung für eine Auszeit, um sich um das Baby und Kleinkind zu kümmern. Wenn das Kind in die Krippe oder in den Kindergarten geht, wird oft eine Teilzeitstelle angenommen, um sich nachmittags weiter um Kind und Haushalt kümmern zu können. Und selbst die Frauen, die mit einem Kind in Vollzeit berufstätig sind, kümmern sich nach Feierabend oftmals noch allein um Haushalt und um die schulischen Sorgen ihrer Kinder – obwohl ein Partner zur Verfügung stünde.

Auf sich selbst achten

Heike Grotheer, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Worpswede, und Unterstützerinnen hatten im Vorfeld des Equal Care Days bereits einen Workshop angeboten, der sich mit der Frage befassen sollte: „Wie gehe ich als pflegende Person achtsam mit mir um?“

Am Donnerstag, 5. März, bietet das Projekt „Perspektive Wiedereinstieg“ dann ein Wiedereinstiegs-Café von 10 bis 12 Uhr im Amtmann-Schroeter-Haus in Lilienthal an. Dort erhalten die Teilnehmerinnen Tipps und Informationen, wie die Familienzeit in Bewerbungen dargestellt werden kann.

Karin Wilke, Gleichstellungsbeauftragte in der Stadt Osterholz-Scharmbeck, weist auf einen Vortrag hin, der am Sonnabend, 7. März, um 15 Uhr im Ratssaal von Osterholz-Scharmbeck stattfindet. Die Referentin für Gesundheitspolitik bei der Arbeitnehmerkammer Bremen, Carola Bury, spricht über „Frauen im Spagat: Zwischen Erwerbs- und Care-Arbeit“.

Ein Schmankerl hat Dörte Kleppe, Gleichstellungsbeauftragte in Schwanewede, vorbereitet. Am Sonntag, 8. März, zeigt sie im Filmpalast Schwanewede um 19.30 Uhr den Film „Die Berufung – Ihr Kampf für Gerechtigkeit“. Er schildert das Leben von Ruth Bader Ginsburg, Richterin am höchsten Gericht der Vereinigten Staaten, und deren Kampf für Gleichberechtigung.

Die Aktionen zum Equal Care Day finden am Donnerstag, 12. März, ihren Abschluss mit einem Workshop von „Perspektive Wiedereinstieg“. In den Räumen der Pro-Arbeit an der Bahnhofstraße 36 begeben sich die Teilnehmerinnen auf eine ganz persönliche Schatzsuche nach den Kompetenzen, die ihnen die Familienzeit vermittelt hat und die sich als wertvoll für den eigenen beruflichen Weg erweisen können.

Katja Lipka, Gleichstellungsbeauftragte im Landkreis Osterholz, weist darauf hin, dass eine Übersicht mit allen Veranstaltungen im Internet unter www.osterholz-scharmbeck.de/veranstaltungen/equalcareday aufgeführt und abrufbar ist.