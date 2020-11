Zig Millionen ungenutzte Handys schlummern versteckt in ungezählten Schubladen. Viele ließen sich noch verwenden. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz. „Unsere Waren und Güter verbrauchen bei ihrer Herstellung Ressourcen wie Material, Land, Wasser und Atmosphäre“, sagt Annemarie Lampe von der Abfallservice Osterholz GmbH (Aso); das kommunal beherrschte Entsorgungsunternehmen beteiligt sich auch in diesem Jahr wieder an der Europäischen Woche der Abfallvermeidung, die noch bis zum 29. November läuft.

Die Initiative, die 2009 von der Europäischen Kommission initiiert wurde, ging im Folgejahr dank des Naturschutzbunds (Nabu) in Deutschland an den Start. „Der beste Müll ist der, der gar nicht erst entsteht“, sagt Aso-Sprecherin Annemarie Lampe. Das hört sich ungewöhnlich an für ein Spezialunternehmen, das unter anderem mit der privaten Hausmüllabfuhr beauftragt ist; es erkläre sich aber bei näherem Hinsehen.

Ressourcenintensives Schulheft

„Schauen Sie sich den Ressourcenverbrauch bei einem so alltäglichen Gegenstand wie einem Schulheft an", sagt Lampe und macht folgende Rechnung auf: Um 350 Gramm verkaufsfähiges Papier herzustellen, brauche es eine Tonne Holzrohstoff. Um die zu erzeugen, werden Bäume, teilweise in Monokulturen, angebaut, Insektenvernichtungsmittel eingesetzt, klimatische Veränderungen ebenso in Kauf genommen wie Bodenerosion oder die Verringerung des Lebensraums der eingeborenen Bewohner.

Der Holztransport in die Zellstofffabriken verbraucht Treibstoff und stößt CO2 aus. Bei der Gewinnung des Zellstoffs werden Energie und Wasser verbraucht, Chemikalien eingesetzt und belastetes Abwasser in die Umwelt entlassen. Der Zellstoff wird dann unter weiterem Einsatz von Treibstoff und CO2 - im Wesentlichen aus Skandinavien und den USA - nach Deutschland verbracht, wo er wiederum unter Einsatz von Wasser und Chemikalien zu Papier verarbeitet wird und belastete Abwässer in Kläranlagen gereinigt werden müssen.

„Ziel der Aktionswoche ist es, viele Menschen, insbesondere Kinder, Schüler, Jugendliche und junge Erwachsene, für die Notwendigkeit zur Abfallvermeidung zu sensibilisieren und neue Wege aus der Wegwerfgesellschaft zu präsentieren“, sagt Annemarie Lampe. In diesem Jahr steht der unsichtbare Müll im Fokus der Abfallvermeider. Die Aso-Expertin erklärt, was damit gemeint ist: „Unsichtbarer Müll – das sind unter anderem auch die prestigeträchtigen Handys; die werden nicht etwa deshalb neu gekauft, weil die alten nicht mehr funktionieren oder nur äußerlich beschädigt sind, sondern weil sie nicht mehr in sind.“

Lampe kennt den sogenannten ökologischen Rucksack des für unentbehrlich gehaltenen Mobiltelefons: 1300 Liter Wasser, 72 Quadratmeter Fläche, 30 Kilogramm CO2 sowie etwa 60 verschiedene Materialien, darunter 30 Metalle wie Kupfer, Gold, Silber oder Lithium werden bei der Herstellung eines einzelnen Smartphones benötigt. Lampe erklärt: 2012 besaßen 63 Millionen Menschen in Deutschland eines oder mehrere Handys, etwa 140 Millionen Handys gab es bundesweit. Allein 27 Millionen Handys wurden in jenem Jahr neu gekauft, doch 85 Millionen lagen unbenutzt in der Schublade.

Verwertung alter Handys

Die Folge: Weltweit würden große Mengen an nicht erneuerbaren Rohstoffen wie Kupfer und anderen Metallen verbraucht; in vielen Abbauländern der Rohstoffe komme es zu Menschenrechtsverletzungen. „Hier könnten die Menschen selbst viel tun, etwa indem sie gebrauchsfähige Handys länger nutzen oder verschenken oder spenden. Wenn defekte Geräte zum Recycling gebracht werden, können vor allem die eingesetzten Metalle zurückgewonnen werden, macht Annemarie Lampe deutlich.

„Schauen Sie genau hin“, rät Annemarie Lampe und nennt weitere praktisches Alltagsbeispiele: Statt der Papiertüte beim Bäcker kann ein mitgebrachter Brotbeutel helfen, die Frühstücksbrötchen nach Hause zu bringen. Statt Wegwerfbecher bieten viele Coffee-Shops wiederverwendbare Becher an. Und defekte Geräte lassen sich in Repair-Cafés wieder in einen gebrauchsfähigen Zustand bringen. Die Aso kooperiert mit entsprechenden Initiativen in Osterholz-Scharmbeck, Lilienthal, Hambergen und Hüttenbusch. Schon mit kleinen Reparaturen lässt sich oft die Nutzungsdauer verlängern lassen und Lieblings- oder Erinnerungsstücke bleiben erhalten.

Die Aso arbeitet darüber hinaus mit der Gröpelinger Recyclinginitiative zusammen, die funktionsfähige Elektro-Altgeräte überprüft, wenn möglich repariert und über ein soziales Kaufhaus verkauft. Auch nimmt der Entsorger am Projekt „Run – Re-Use Notebook“ teil; dabei können ausrangierte Notebooks mit Zubehör (Kabel, Netzteil, Handbuch) separat bei der Aso abgegeben werden können. Die Geräte werden - soweit möglich - zur Wiederverwendung aufgearbeitet oder für die Ersatzteil- oder Stoffgewinnung zerlegt und recycelt. Neben dem positiven Umweltaspekt schafft das Projekt sozial orientierte Arbeitsplätze.

Auf der Internetseite www.aso-ohz.de bietet die Aso unter dem Stichwort „Abfallvermeidung leicht gemacht“ vier Fragen an, mit deren Beantwortung ein jeder zur Eindämmung des allgegenwärtigen, unsichtbaren Abfalls beitragen: Warum neu kaufen, wenn es auch gebraucht zu bekommen ist? Warum wegwerfen, wenn andere es noch benutzen können? Warum selber kaufen, wenn es auch zu leihen ist? Und zu guter Letzt: Warum viel Verpackung verwenden, wenn diese nicht benötigt wird?