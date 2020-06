Ein weit sichtbares Zeichen: Die Mühle von Rönn in Osterholz-Scharmbeck wurde in der Nacht zu Dienstag komplett in rotes Licht getaucht. (Christian Kosak)

Landkreis Osterholz/Bremen. Die Nacht zum Dienstag war nicht nur eine der kürzesten des Jahres, sondern auch eine der hellsten. Die bundesdeutsche Veranstaltungswirtschaft hatte sie zur „Night of light“ gemacht, um ein Zeichen zu setzen für die bedrohliche Lage in ihren Reihen. Die Organisatoren berichteten von rund 9000 Teilnehmern, die ihre Häuser ab 21 Uhr mit rotem Licht anstrahlten. In der Region war die Worpsweder Music Hall einer der Vertreter der Branche, der am direktesten von den Auswirkungen der Corona-Krise betroffen ist, auch wenn vor Ort, wie berichtet, eine Spendenaktion bislang die gröbsten Folgen abfedern kann.

Aber es beteiligten sich auch viele Institutionen und Firmen an dieser Aktion, die nur indirekt davon betroffen sind, sich aber solidarisch zeigen wollen. So erstrahlten in dieser Nacht auch der Barkenhoff, die Galerie Mimis Erbe und das Kaffee Worpswede in Rot. In Osterholz-Scharmbeck leuchtete weit sichtbar die Mühle vom Rönn, ebenso wie die Lilienthaler Freilichtbühne oder das Borgfelder Landhaus. In Bremen-Nord beteiligte sich das Kulturbüro.

Die Veranstaltungsbranche war als eine der ersten Anfang März in die Krise geraten und wird vermutlich als Letzte wieder herauskommen, befürchtet die Initiative für die Veranstaltungswirtschaft. Anders als im produzierenden Gewerbe könnten weggefallene Umsätze nicht mehr nachgeholt werden; werden Termine verschoben, dann auf Kosten anderer Veranstaltungen, die eben nicht stattfinden können. Die Initiative prophezeit, „die nächsten 100 Tage übersteht die Veranstaltungswirtschaft nicht.“ Sie befürchtet eine Pleitewelle enormen Ausmaßes mit gravierenden Folgen für den Arbeitsmarkt und die kulturelle Vielfalt. Es gelte also Alarmstufe Rot. Das war eindrucksvoll sichtbar.