Jana Thorenz (rechts) spielt den von Albträumen geplagten Nathanael. Dieser trifft im Laufe der Handlung auch auf den Wetterglashändler Coppola (Nils Höhn). (Sabine von der Decken)

Lilienthal. Noch arbeiten sie am Tempo und versuchen, viele der Textpassagen des Originaltextes mit Action und Spannung auf der Bühne miteinander zu verbinden. Denn noch hat das Jugendtheater Eskapade bis zur Premiere ihres neues Stücks einige Tage vor sich. In diesem Jahr bringt das junge Theater, das unter dem Dach der Freilichtbühne Lilienthal eigene Produktionen auf die Beine stellt, E.T.A. Hoffmanns „Der Sandmann“ auf die Bühne. Mit der Adaption dieser schaurigen Erzählung hat sich das junge Ensemble in diesem Jahr ganz bewusst für eine düstere Geschichte entschieden. Die Schauspieler im Alter zwischen 14 und 26 Jahren und ihr Regisseur Knut Alexander Höhn wollen damit einen Kontrapunkt zu der von ihnen 2019 aufgeführten, sehr verträumten und warmen Erstinszenierung setzen.

Ziel der jungen Darsteller ist es auch, sich nicht auf ein Genre festzulegen und die ganze Bandbreite ihres schauspielerischen Könnens zeigen zu können. Zum ersten Mal kam Knut Höhn mit dem Sandmann in der Oberstufe in Verbindung, und einige Deutschkurse der Lilienthaler Schulen haben bereits Interesse an der Aufführung der Jugendtheatergruppe angemeldet, stellt Höhn erfreut fest. Nicht das Thema, sondern die Technik sei bei ihrem Theaterstück die Herausforderung, sagt der junge Regisseur. Jenseits der Familienproduktionen der Freilichtbühne stellt das junge Ensemble besondere Aufführungen auf die Beine und da darf es schon mal etwas experimenteller sein. Geplant ist eine kreative Inszenierung, die aus dem Rahmen fällt, verrät der Regisseur.

Eigenständige Theaterproduktion

Waren es im vergangenen Jahr Projektionen, die das Bühnenbild ersetzten, sind es in diesem Jahr Filme, die für das Bühnenbild stehen. Es sind aber nicht nur die Proben, die das Ensemble fordern, sondern auch das Marketing, das das Ensemble in Eigenregie übernimmt. Grund ist, dass sich die jungen Schauspieler die Aufgabe gestellt haben, einen komplett eigenständigen Theaterbetrieb zu etablieren. In diese Aufgabenstellung gehörte ebenfalls die Entwicklung der Bühnenadaption der düsteren Erzählung von E.T.A. Hoffmann, die zu den Vorläufern des Schauerromans zählt. Das sei auch der Grund dafür, so Regisseur Knut Alexander Höhn, dass das neunköpfige Ensemble den Theaterbesuch erst für Kinder ab zwölf Jahren empfiehlt. „Alle Schauspieler haben Erfahrung mit Kinder- und Jugendtheater“, erklärt Höhn. Da sie um die empfindlichen Kinderseelen wissen, haben sie sich entschieden, diese Altersempfehlung für den Theaterbesuch im Programm mit auf den Weg zu geben.

Seit dem Unfalltod seines Vaters befindet sich der Student Nathanael in einem Albtraum, in dem als Gruselgestalt immer wieder der grauenvolle Sandmann in sein Leben tritt. Seine große Liebe Clara rät zur Vernunft, die geheimnisvolle Olimpia lässt Nathanaels Träume Wirklichkeit werden. Am Ende müssen alle Beteiligten einer eigenen Wahrheit ins Auge schauen. Im September begannen die Vorbereitungen auf das neue Stück. Seitdem trafen sich die jungen Schauspieler wöchentlich, um Bühnenadaption, Bühnenbild und Technik gemeinsam zu entwickeln. In die szenische Arbeit stiegen sie Anfang des Jahres ein. „Den Text lernt man am leichtesten auf der Bühne“, so die Erfahrung von Knut Höhn.

Wortbedeutung des Begriffs Eskapade ist eine abenteuerlich eigenwillige Unternehmung. Genauso versteht sich das Jugendprojekt der Freilichtbühne Lilienthal. 2019 entwickelten die Jugendlichen die Idee, eigene Produktionen abseits der Freilichtbühne zu realisieren. Ziel ist es, jungem Publikum eine Alternative zum Freilichtbühnenprogramm und dem Programm des Wintertheaters bieten zu können. Im vergangenen Jahr ist ihnen dies bereits gelungen. Mit der 80-minütigen Inszenierung des Klassikers hoffen sie nun, an den Vorjahreserfolg anknüpfen zu können.

„Der Sandmann“ mit dem Theater Eskapade ist zu sehen am 7., 13., 14., 21., 27. und 28. März jeweils ab 19 Uhr im Martinssaal der Diakonischen Behindertenhilfe. Einlass ist ab 18.30 Uhr, Kartenverkauf nur an der der Abendkasse.